Ministro de Minas, Edwin Palma, se fue en contra de SER Colombia por la transición energética: “Lástima que se haya dejado llevar por el vaso medio vacío”

Aunque la transición energética y la descarbonización ocupan un lugar central en la agenda de Gustavo Petro desde su llegada al Gobierno, el debate sobre el verdadero avance de estas políticas continúa abierto. Consultada por W Radio, Alexandra Hernández, quien lidera la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), describió el estado actual de estos procesos y expuso el panorama que enfrenta Colombia en materia de energías limpias.

Frente a estos planteamientos, el ministro de Minas, Edwin Palma, respondió a través de su cuenta de X cuestionando la postura de SER Colombia respecto a la transición energética. En su mensaje, lamentó la percepción de la organización y expresó: “Lástima que se haya dejado llevar por el vaso medio vacío”.

Durante la conversación con W Radio, Alexandra Hernández subrayó la importancia de las fuentes limpias para enfrentar los retos actuales del sector eléctrico colombiano.

Señaló: “Las energías renovables son una pieza imprescindible para atender ese déficit”. Asimismo, al analizar el avance nacional en esta materia, admitió: “Vamos a mitad de camino, hemos podido avanzar menos de lo que el país necesita entonces debemos acelerar el proceso”.

A raíz de las declaraciones que surgieron en la entrevista, el ministro de Minas, Edwin Palma, utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo con la postura de SER Colombia. Criticó que la asociación, según él, haya priorizado una visión negativa e ignorado los avances logrados en la agenda de transición energética, destacando además que el Gobierno ha respondido positivamente a las solicitudes del gremio.

“Lástima @SERCOLOMBIA_ se haya dejado llevar por el vaso medio vacío. Se haya dejado contagiar por el Consejo Gremial. Lástima no haya destacado que todo lo que su gremio ha pedido se lo hemos concedido, que los reconozcamos como el mejor aliado para la transición”, escribió por medio de su cuenta en la red social X, el funcionario público perteneciente a la actual administración pública del país dirigida por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El pronunciamiento del ministro generó una ola de respuestas en la red social. Entre quienes sumaron su voz al debate estuvo el usuario @Rodrigo_YepesDU, quien destacó la importancia de la participación de los gobiernos regionales en el éxito de la transición energética. Señaló que el impacto de la política nacional dependerá, en gran medida, del trabajo conjunto con las entidades locales.

Su comentario fue el siguiente: “Ministro @PalmaEdwin falta el compromiso de los entes territoriales, mientras ellos no se involucren a plenitud el mensaje que está transmitido en leyes adecuadas no se verá reflejado”.

Por otra parte, la presidenta de SER Colombia en la entrevista también habló del desafío que representa el almacenamiento de energía en el contexto colombiano. Explicó la relevancia de contar con infraestructuras que garanticen la estabilidad del sistema eléctrico y permitan enfrentar las fluctuaciones climáticas. Subrayó la urgencia de establecer regulaciones específicas, ya que las capacidades actuales resultan insuficientes.

En palabras de Alexandra Hernández: “El tema del almacenamiento es muy importante. Para que un país no se apague se necesita que un sistema energético sea estable”. Además, puntualizó: “El almacenamiento hace que se supla la variación del clima. Tenemos que desarrollar una regulación porque en este momento hay muy poco”.

Adicionalmente, Alexandra Hernández hizo hincapié en la importancia de que los países adopten tecnologías limpias con anticipación, lo que permitiría aumentar progresivamente la participación de energías renovables en la matriz energética nacional.

“Mientras más temprano un país adopte estas tecnologías, puede con mayor tranquilidad incrementarse la participación de energías renovables, como parece en Colombia”, explicó en el medio antes citado.

En otro momento de la entrevista, Hernández remarcó el carácter inevitable del desarrollo de las energías renovables en el país al afirmar: “Es una energía que no tiene reversa, se necesita y se va a hacer”.