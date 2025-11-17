Colombia

ELN liberó a cinco soldados que permanecían secuestrados en Tame, Arauca: fueron entregados a comisión humanitaria

Los uniformados habían sido retenidos en la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025 cuando permanecían en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio

Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria- crédito @William_Garra/X

Cinco soldados que permanecían en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 9 de noviembre de 2025 recuperaron su libertad en Tame, Arauca, tras ser entregados a una comisión humanitaria.

Los militares liberados son Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Montive Sandonas, José Alejandro Moreno Pardo, Edgar Muñoz Castro y Leider Javier Navarro Barrientos; sus nombres se hicieron públicos tras confirmarse su entrega a representantes humanitarios, quienes facilitaron el proceso de retorno a la libertad.

El secuestro de estos cinco uniformados se registró el 9 de noviembre, cuando el Frente de Guerra Oriental del ELN los retuvo en la vereda Santo Domingo, zona rural de Tame, Arauca.

Este grupo armado, conocido por su presencia en la zona, mantuvo a los soldados bajo su custodia durante poco más de una semana, hasta que se concretó la liberación.

La entrega de los militares se llevó a cabo con la mediación de una comisión humanitaria, que actuó como garante y facilitador del proceso.

Y es que la participación de este tipo de comisiones resulta fundamental en contextos de conflicto armado, ya que permite establecer canales de diálogo y asegurar la integridad de las personas retenidas.

Noticia en desarrollo...

