Colombia

Amylkar Acosta advierte alza en la tarifa del gas para la región Caribe desde diciembre de 2025

El exministro explicó que la terminación de contratos protegerá a los usuarios de la Costa Caribe solo hasta finales de noviembre, cuando deberán pagar precios internacionales por el servicio de gas


Exministro Acosta cuestionó la gestión
Exministro Acosta cuestionó la gestión anterior del Ministerio de Minas y Energía por no anticipar la escasez y el aumento de precios - crédito Colprensa

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, alertó que la tarifa del gas en la región Caribe aumentará desde diciembre.

Según explicó el exfuncionario y analista, el ajuste afectará directamente a los hogares y empresas debido a la finalización de los contratos que hasta ahora permitían precios estables para los usuarios de esa zona colombiana.

De acuerdo con Acosta, desde el 30 de noviembre de 2025 las compañías distribuidoras deberán adquirir una parte del gas a precios internacionales, dado el incremento de las importaciones para cubrir la demanda nacional.

“Desde diciembre del año pasado, Colombia ha estado importando gas natural para satisfacer la demanda esencial: hogares, gas vehicular, industria y comercio. Este gas importado es mucho más costoso que el producido en el país. Por ejemplo, las primeras importaciones del año pasado costaron 18 dólares por millón de BTU, mientras que el gas nacional se ubicaba alrededor de 7 u 8 dólares”, detalló en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La medida impactará directamente a
La medida impactará directamente a familias y comercios, dado el aumento de las importaciones y el alto costo del gas en el mercado global - crédito Pixabay

El aumento de la tarifa ya impactó al interior del país con cifras entre el 20% y 36%, mientras los usuarios en la Costa Caribe se mantuvieron protegidos por acuerdos previos.

Estos convenios expiran al cierre de noviembre, y sus reemplazos implicarán la compra de gas a costo internacional, traduciéndose en un incremento inmediato sobre las facturas desde diciembre.

Acosta aseguró que la escasez se debe a la caída de las reservas y a un aumento sostenido de la demanda, situación que se ha gestionado a través de la importación.

El exministro también criticó el “negacionismo” de la pasada administración del Ministerio de Minas y Energía frente a la crisis de suministro, señalando que la falta de reconocimiento del problema impidió una toma oportuna de acciones regulatorias.

No se reglamentó la indexación de precios para alinearlos con los mercados internacionales, lo que impidió firmar contratos de largo plazo con precios más estables. En cambio, los comercializadores han tenido que suscribir contratos a corto plazo, mes a mes, tal como ocurre actualmente”, finalizó.

El exministro Amylkar Acosta cuestionó
El exministro Amylkar Acosta cuestionó las decisiones tomadas por la anterior administración del sector energético - crédito Ministerio

El precio del gas se disparó en octubre de 2025 y lideró el alza inflacionaria en Colombia

Durante octubre de 2025, el gas se convirtió en el componente de mayor impacto fuera de la canasta alimentaria, desplazando tradicionalmente a productos básicos en la dinámica inflacionaria.

El Índice de Precios al Consumidor reveló que dicho servicio registró una variación anual de 13,28%, superando tanto a otros subcomponentes de servicios públicos como a todas las subclases no alimentarias.

Detrás de este movimiento se encuentran condiciones estructurales: desde septiembre de 2025, la producción nacional evidenció una contracción mayor al 10%, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, propiciando así tensiones en la industria y los hogares por un eventual desabastecimiento.

El encarecimiento, lejos de ser aislado o puntual, reflejó una tendencia de fondo. A ello se sumaron costos internacionales altos y marcos regulatorios inciertos, lo que agravó el panorama y presionó la planificación financiera hacia finales de año.

El precio del gas subió
El precio del gas subió 13,28% anual y se convirtió en el principal motor de la inflación en octubre - crédito Enercer S.A.

Mientras tanto, sectores domésticos sintieron los efectos; la yuca, el café y la panela elevaron sus precios anuales a tasas de 54,5%, 53,6% y 24,4% respectivamente, prolongando la sensación de inestabilidad. Solo algunos, como el tomate y la zanahoria, ofrecieron compensaciones temporales al disminuir 19,6% y 5,9% mensual.

El escenario combinado ubicó la inflación anual en 5,51% al cierre de octubre, un ritmo menos abrupto aunque suficiente para poner en duda la estabilidad futura de las tasas de interés definidas por el Banco de la República.

Que el gas encabece el listado de servicios presionados nunca resulta inocuo: las subas afectan actividades industriales, comerciales, agrícolas y domésticas por igual.

Otras partidas, como recolección de basuras (12,34%), lavado y planchado de prendas (10,19%), actividades de ocio (10,74%), peluquería (9,28%) y parqueaderos (9,32%), avanzaron a ritmos moderados. Servicios médicos menores, transporte urbano y comedores oscilaron cerca del 8%, permaneciendo distantes de la magnitud asumida por el gas en el escenario general.

