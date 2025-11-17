Adulto mayor atropellado en Floridablanca lleva días sin recibir atención especializad: familia denuncia negligencia de la Nueva EPS

José Alejandro Muñoz, adulto mayor de 80 años, lleva cuatro días sin atención especializada tras ser arrollado en Floridablanca - crédito composición fotográfica

La situación de José Alejandro Muñoz, un adulto mayor de 80 años, generó preocupación en Floridablanca tras permanecer dos días en el Hospital San Juan de Dios sin recibir atención especializada, luego de ser arrollado por una bicicleta conducida por un menor de edad.

La familia denuncia que la Nueva EPS no ha autorizado el traslado a un centro donde pueda ser atendido por un ortopedista, lo que agravó el estado de salud del paciente. El accidente ocurrió en una de las vías más transitadas del barrio La Cumbre, al oriente de Floridablanca.

Según relató Carolina Muñoz, hija de la víctima, a Noticias RCN, su padre intentaba cruzar la avenida esquivando vehículos cuando fue embestido por una menor que circulaba en contravía.

“Mi papá venía cruzando la avenida, trató de esquivar un poco los carros, pero una menor de edad venía en contra vía, lo atropelló bruscamente haciéndolo caer contra el piso”, explicó.

El impacto le provocó hematomas en todo el cue3rpo y múltiples fracturas, entre ellas en la costilla y la clavícula.

La familia de José Alejandro Muñoz denuncia que la Nueva EPS no autoriza el traslado a un centro con ortopedista - crédito X

La familia trasladó de inmediato a José Alejandro Muñoz al Hospital San Juan de Dios, el centro de salud más cercano. Sin embargo, al llegar, se encontraron con la ausencia de ortopedistas, lo que impidió que el paciente recibiera la atención especializada que requería.

“Mi papá es del régimen subsidiado de la Nueva EPS. Apenas lo vimos afectado lo llevamos al hospital más cercano, este caso el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. Allí fue muy negligente la situación”, afirmó Carolina Muñoz a Noticias RCN.

De acuerdo con el medio citado, la Nueva EPS informó que no dispone del especialista necesario en ese hospital y solicitó el traslado del paciente a otra institución. No obstante, la autorización para dicho traslado no ha sido emitida, y las clínicas consultadas por la familia se encuentran saturadas.

El accidente ocurrió en una de las vías más transitadas del barrio La Cumbre, al oriente de Floridablanca - crédito X

“Le hemos venido insistiendo a la Nueva EPS para que realice la autorización ya que, según el hospital, ya envió todo el trámite para hacerle el traslado a mi papá a la clínica, pero la Nueva EPS insiste que no está en el sistema o que la página se cayó...”, manifestó Carolina Muñoz.

Mientras tanto, la familia tuvo que adquirir por su cuenta los medicamentos necesarios para aliviar las dolencias del adulto mayor afectado, ya que el hospital no se los suministró.

La víctima permanece bajo calmantes, sin que se haya resuelto su atención por un especialista, y su condición se deteriora con el paso de las horas. Por otra parte, la ausencia de cámaras en el lugar del accidente dificultó la identificación de la responsable del atropello, lo que añade un elemento de incertidumbre a la situación.

La familia insiste en que han transcurrido más de 48 horas sin que el paciente reciba la asistencia médica adecuada, mientras continúan a la espera de una respuesta por parte de la Nueva EPS.

