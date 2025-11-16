Misterio tras hallazgo de hombre muerto en Floridablanca, Santander: tenía múltiples heridas con arma cortopunzante

El CTI y las autoridades judiciales de Santander se encargaron del levantamiento del cuerpo y las diligencias pertinentes en este nuevo homicidio - crédito CTI

Las autoridades de Floridablanca investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas en una zona boscosa de Prados del Sur.

El hallazgo sucedió la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025, cuando familiares, preocupados tras no tener noticias suyas desde el viernes 14 de noviembre, localizaron el cadáver frente a un local de vidriería en la calle 31 del sector y solicitaron ayuda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un grupo de Bomberos acudió de inmediato y notificó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que acordonó el área y efectuó la inspección técnica, así como la recolección de evidencias para la investigación.

La víctima fue identificada como Esteban Fabián Reina Rodríguez.

El hombre presentaba varias heridas con arma cortopunzante - crédito imagen de referencia iStock

Las primeras indagaciones señalaron que el individuo habría ingresado acompañado de una mujer a la zona boscosa. Testigos aseguran que en el lugar se encontraron con tres sujetos.

Estos hombres habrían retirado a la mujer del sitio, dejando solo a la posible víctima. Horas más tarde, familiares descubrieron el cuerpo sin signos vitales.

La Policía Metropolitana continúa con las verificaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los posibles responsables.

El hecho ha causado consternación en la comunidad de Prados del Sur, cuyos habitantes solicitaron mayor presencia policial y apoyo de las autoridades competentes para prevenir nuevos episodios violentos.

Durante el procedimiento, los investigadores recolectaron restos de evidencia que serán analizados por el equipo forense. Las autoridades exhortaron a quienes tuvieran información relevante sobre los movimientos en el área a colaborar con la investigación, haciendo énfasis en la importancia de esclarecer el caso.

Imagen de referencia. Nuevo asesinato en Santander con arma cortopunzante puso en alerta a las autoridades - crédito iStock

Hombre recibió llamada y terminó asesinado a tiros en Bucaramanga: le dieron cuatro disparos

Una llamada telefónica terminó con la vida de Heider Camilo Rodríguez Rivera, joven residente del asentamiento humano El Gallineral, en la entrada del barrio El Galán de Bucaramanga.

La noche del viernes 14 de noviembre de 2025, Rodríguez Rivera recibió una comunicación inesperada en la que una mujer le solicitó salir de su vivienda. Horas después, el joven fue asesinado cerca de su domicilio.

La madre de la víctima comunicó a las autoridades que, tras la llamada, escuchó varias detonaciones poco tiempo después de que su hijo abandonara la casa. Al salir para averiguar lo sucedido, un habitante del sector le informó: “a su hijo le dispararon”, reportó la mujer a Vanguardia.

El informe policial precisa que Rodríguez Rivera recibió al menos cuatro heridas con arma de fuego: una en la espalda, otra en el brazo, una más en la pierna y una en el rostro.

Un taxi que circulaba con un pasajero fue interceptado por varias personas que obligaron al conductor a trasladar al joven al Hospital Local del Norte. A pesar de la atención médica, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante el ataque, otro hombre resultó herido y permanece bajo atención en el Hospital Universitario. Los médicos han indicado que requerirá una intervención quirúrgica.

La víctima fue identificada como Heider Camilo Rodríguez Rivera - crédito Montaje Infobae

La identidad de los agresores continúa sin confirmación, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga si la persona que hizo la llamada participó directa o indirectamente en el homicidio. Por ahora, los móviles del crimen permanecen sin esclarecer, y las unidades judiciales mantienen abiertas varias líneas de investigación para capturar a los responsables.

Homicidios incrementaron en Santander: pasó de 16 a 18 por 100 mil habitantes

El programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos presentó su Informe de Calidad de Vida 2025, con participación de dirigentes, empresas y comunidad.

La investigación evidenció avances en hurtos y violencia interpersonal, pero alertó sobre el incremento de homicidios, que pasó de 16 a 18 por 100.000 habitantes. La movilidad pública mostró cifras bajas: Metrolínea movilizó solo 1,4 millones de usuarios, apenas el 3,8% de su mejor año, y el parque automotor privado creció 46% desde 2016.

Juan Pablo Remolina, de Prosantander, resaltó la utilidad del informe para definir prioridades regionales.