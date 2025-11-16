Estudiante tuvo que ser hospitalizado tras ser víctima de 19 agresiones en un colegio de Bucaramanga

El menor resultó con afectación en su cerebro tras las agresiones- crédito Pixabay

Un niño de 12 años fue hospitalizado con trauma cerebral tras sufrir al menos 19 agresiones físicas y psicológicas en un colegio oficial de Bucaramanga durante el año escolar 2025.

La familia denunció que, pese a las reiteradas quejas presentadas ante las autoridades del plantel, las directivas minimizaron la gravedad de los hechos y calificaron las agresiones como simples juegos, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos de convivencia escolar en la ciudad.

De acuerdo con la madre del menor, Dora Liliana García Echeverry, los episodios de violencia comenzaron a inicios del año escolar. La situación se agravó el 7 de noviembre de 2025, cuando el niño fue trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito.

Ese día, un compañero le dio una patada en la espalda mientras otro le golpeó la cabeza contra el piso, supuestamente en el contexto de un “juego”.

El diagnóstico médico confirmó una afectación cerebral, lo que obligó a hospitalizar al menor durante la semana de recuperación académica. Como consecuencia de los constantes episodios de violencia y el deterioro de su salud, el estudiante perdió el año escolar debido a la caída en su rendimiento académico.

La madre aseguró que, desde el inicio de las agresiones, acudió a las instancias internas del colegio para solicitar protección.

“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, relató la madre a Blu Radio.

Según García Echeverry, la institución solo convocó una mesa de trabajo en todo el año, en la que se comprometieron a evitar nuevas agresiones, pero la situación no mejoró.

“Fue mentira. Las agresiones se volvieron más frecuentes. No veo una respuesta que busque preservar la vida de mi hijo. La psicóloga del colegio me dijo que, según entendí, el culpable era él por no defenderse. Siento que son responsables de lo que le ha pasado”, añadió la mujer.

Ante la falta de soluciones efectivas por parte del colegio, la familia decidió acudir a instancias externas. Presentaron denuncias ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía, con el objetivo de obtener una respuesta que garantizara la protección del menor y sancionara a los responsables de las agresiones.

En respuesta a la denuncia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga informó que se conformó una mesa institucional para evaluar las acciones de prevención y verificar el cumplimiento de la ruta de convivencia escolar.

Elsa Jeannethe Encinales Mora, secretaria de Educación, afirmó al mismo medio que el caso está bajo atención: “Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”.

No obstante, según la madre, la única solución ofrecida por el colegio fue el traslado del estudiante a otra institución, una medida que la familia considera insuficiente, ya que insisten en que el problema radica en la falta de control, prevención y sanción frente a las agresiones reiteradas.

El caso ha puesto en entredicho la efectividad de los protocolos de convivencia escolar y ha generado inquietud entre los organismos de control, que observan con preocupación la persistencia de situaciones similares en el sistema educativo de Bucaramanga.

Además, es importante mencionar que este tipo de casos son bastante comunes, no solo en el país sino a nivel mundial, causando, entre múltiples cosas, que decenas de niños opten por el suicido ante el maltrato del que son víctimas en los colegios.