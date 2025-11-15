Colombia

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Un cachorro rescatado, nombrado Quito, fue integrado al staff del tour internacional tras una actividad coordinada por grupos animalistas en la capital ecuatoriana

El equipo de Shakira adopta
El equipo de Shakira adopta a “Quito”, un perro rescatado durante la gira mundial - crédito @carsondaniels/ Instagram

La llegada de un cachorro rescatado al equipo de la gira internacional de Shakira en Quito se ha transformado en un símbolo inesperado de alegría y segundas oportunidades para el grupo técnico y artístico que acompaña a la cantante colombiana.

En medio de jornadas marcadas por el cansancio y la presión, la presencia de este perro, ahora llamado Quito, revitalizó el ánimo del equipo y puso en primer plano la importancia de la adopción responsable y la colaboración entre organizaciones de protección animal y figuras del espectáculo.

Durante la escala de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital ecuatoriana, la Fundación Acción Animal Ecuador y el refugio Camilo en Acción Animal organizaron una visita especial al backstage del concierto. Varios cachorros rescatados de las calles fueron presentados al staff de la artista, proporcionando un momento de esparcimiento y conexión en medio del exigente ritmo de trabajo.

Integrante del equipo de Shakira,
Integrante del equipo de Shakira, adoptó un perro callejero en Ecuador - crédito @carsondaniels/ Instagram

Entre los asistentes, bailarinas y técnicos, un pequeño perro de pelaje blanco capturó la atención de Carson Daniels, diseñador de espectáculos láser y miembro del equipo técnico, quien decidió adoptarlo y lo nombró Quito en homenaje a la ciudad donde se conocieron.

El cachorro se integró rápidamente a la rutina del tour, acompañando al equipo en ensayos y desplazamientos, y convirtiéndose en un emblema de optimismo en días complejos. “Esta gira ha estado llena de altibajos emocionales, pero la vida siempre encuentra una manera de traer algo de luz”, escribió Daniels en sus redes sociales.

“El pasado fin de semana, durante la gira en Ecuador con @shakira, adopté un cachorro rescatado de las calles del país. Lo he llamado Quito en honor a su lugar de origen. Quito no solo ha sido una luz en mi vida, sino que también ha conmovido por igual a todos los que me acompañan en la gira”, añadió Carson.

Quito fue recibido por todo
Quito fue recibido por todo el equipo de la cantante barranquillera y recibió su credencial oficial - crédito @carsondaniels/ Instagram

La historia de Quito no solo conmovió al equipo de Shakira, sino que también se viralizó en redes sociales, donde el refugio compartió imágenes de la bailarina española Natalia Palomares sosteniendo al cachorro y de otros miembros del staff interactuando con los animales. En uno de los videos difundidos, se observa a otra integrante del equipo jugando con los perros, mientras seguidores de la artista celebraban la iniciativa solidaria.

El proceso de adopción y los trámites para el traslado internacional de Quito fueron gestionados por la organización Animal Travel, que confirmó que el cachorro viajará a Estados Unidos junto a su adoptante, donde comenzará una nueva vida rodeado de cuidados y afecto. “Ha tocado a todos en la gira de la misma manera”, expresó Daniels, quien agradeció públicamente el trabajo de las fundaciones y voluntarios que hicieron posible el encuentro.

Carson compartió un emotivo mensaje
Carson compartió un emotivo mensaje con el que agradeció por la presencia de Quito en su vida - crédito @Carson Daniels/ Instagram

Para la Fundación Acción Animal Ecuador, la adopción de Quito representa el impacto positivo de las alianzas y la visibilidad en espacios poco convencionales. “Cuando somos equipo, logramos cosas grandes”, escribieron desde la organización, destacando que la visita permitió mostrar la labor diaria con perros en situación de calle y recordar que “un animal no es un regalo ni un accesorio de temporada, es un compromiso para toda la vida”.

La gira de Shakira en Quito deja cifras históricas en asistencia e impulsa la economía local

Las jornadas en que el cachorro fue adoptado coincidieron con un momento histórico para la ciudad y la industria del entretenimiento en Ecuador.

La residencia de Shakira en Quito marcó un récord al lograr tres llenos consecutivos en el Estadio Olímpico Atahualpa los días 8, 9 y 11 de noviembre. Más de 105.000 personas en total asistieron a los conciertos, consolidando el fenómeno conocido como la “Shakiramanía quiteña”.

La artista impactó económicamente con
La artista impactó económicamente con su paso por Ecuador - crédito Shakira / Instagram

La demanda fue tal que agotó la primera fecha en cuestión de horas y obligó a los promotores a abrir dos funciones adicionales, llevando a la capital a registrar una ocupación hotelera del 90%, ventas históricas en comercio y gastronomía y un impacto económico estimado en 50 millones de dólares, según cifras oficiales. Hoteles, restaurantes, vuelos y transporte terrestre se vieron colapsados por la llegada de fanáticos de todo el país y de naciones vecinas.

