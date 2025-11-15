Colombia

Alejandra Ávila es la primera semifinalista de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras asegurar su puesto en el top 5

Luego de lograr el mayor puntaje en el último reto, la actriz accedió al grupo de los mejores del certamen y compartió en redes sociales un mensaje de gratitud por el resultado obtenido

La participante aseguró tres cucharas
La participante aseguró tres cucharas doradas, superó a Violeta Bergonzi en un reto clave y resaltó el respaldo de sus fans en redes sociales - crédito @alejaavilac/ Instagram

La actriz Alejandra Ávila se convirtió en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia tras asegurar su lugar en el top 5 del programa durante el reto del 14 de noviembre, una gesta que celebró “llena de gratitud” y que la llevó a compartir sus sensaciones con sus seguidores.

Ávila lideró la jornada luego de obtener la mayor puntuación y sumar tres cucharas, posicionándose al frente de la competencia culinaria de Canal RCN.

Durante esta etapa, los seis concursantes utilizaron insumos del campo colombiano y contaron con una despensa abierta y 60 minutos para preparar un plato distintivo ante el jurado y comensales invitados. El desempeño de Ávila le permitió llevarse dos cucharadas doradas y una adicional, resultado que la dejó oficialmente entre los cinco mejores del certamen.

Alejandra Ávila fue la primera
Alejandra Ávila fue la primera en entrar al top 5 para la final de MasterChef Celebrity 2025 - crédito @alejaavilac/ Instagram

Desde su perfil en Instagram, Ávila expresó su agradecimiento y repasó su recorrido en el programa: “Miro atrás y no puedo creer todo lo que he vivido en este tiempo. ¡Vamos con toda hasta el final! Estoy llena de gratitud”, publicó junto a una secuencia de imágenes. La actriz reconoció el valor de su preparación tras el reto con ingredientes locales: “¡Gracias al ñame tengo 3 cucharas más!”, afirmó, haciendo referencia al producto estrella de su plato ganador.

En su mensaje, Ávila también se refirió al momento en el que superó a la presentadora Violeta Bergonzi en uno de los retos clave, en la que ambas compitieron por una cuchara en el postre favorito de Bergonzi. “Obviamente me afectó ganar una cuchara con el postre soñado de Viole, el que quería dedicarle a su hija… pero así es el juego y nos llevó a este resultado (sic)”, relató.

La actriz compartió que durante los cuatro meses de competencia ha transitado por “subidas, bajadas, risas, lágrimas y momentos súper emotivos”. Añadió: “Competir con cocineros tan increíbles y aun así ganar seis cucharitas en dos ciclos me hace sentir muy orgullosa”.

La actriz fue la primera
La actriz fue la primera en entrar al top 5 de la competencia, proyectándose como una de las favoritas para la final - crédito @alejaavilac/ Instagram

La publicación de Ávila generó respuestas de compañeras y seguidores. Bergonzi manifestó: “¡Orgullosa de ti!”, en la misma red social. Para los próximos días se esperan emociones intensas y despedidas, hasta el cierre del programa.

Esta es la fecha oficial para la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′

La décima temporada de MasterChef Celebrity avanza hacia su resolución con una competencia que mantuvo a la audiencia en vilo desde su inicio con 22 celebridades, entre las que se destacaron figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales.

El grupo de semifinalistas queda conformado por Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo, tras la reciente eliminación del actor Raúl Ocampo.

El canal RCN reveló la
El canal RCN reveló la fecha de la final para MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

La producción confirmó que la gran final de la temporada se transmitirá el martes 25 de noviembre, en un episodio donde solo cuatro de los actuales participantes disputarán el título. Para ese día, cada aspirante deberá convencer al jurado mediante la preparación de un menú compuesto por entrada, plato principal y postre, que será evaluado en la última deliberación del ciclo.

El capítulo decisivo podrá verse tanto en la señal abierta de Canal RCN como a través de sus plataformas digitales, aplicaciones e internet, permitiendo así el acceso de la audiencia a las instancias finales, así como a las emisiones previas.

Con la salida del actor Raúl Ocampo, la competencia quedó conformada por cinco mujeres y un hombre, todos enfocados en superar los últimos retos para alcanzar un lugar en la definición.

En la noche del martes
En la noche del martes 25 de noviembre se dará el cierre de temporada de 'MasteChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

A lo largo de las temporadas anteriores, el reality coronó a personalidades como Paola Rey, Carolina Acevedo, Ramiro Meneses, Carla Giraldo y Adriana Lucía, lo que aumenta las expectativas sobre quién se llevará el título en 2025.

