Hombre acribillado en Cali era abogado y tenía una denuncia por secuestro contra exjueza de paz, asesinada 24 horas antes

Un nuevo acto sicarial sacudió la mañana del viernes 14 de noviembre a Cali, donde fueron asesinadas dos personas en la heladería y cafetería Ventolini, ubicada en la avenida sexta norte con calle 28, barrio Santa Mónica residencial, en el norte de la ciudad.

El crimen se produjo a menos de 24 horas de otro homicidio ocurrido también en ese sector, el de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, en la tarde del jueves en la avenida sexta Norte con calle 44.

Crímenes presuntamente ligados

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo, una de las víctimas del atentado de este viernes fue identificada como Fredy Albeiro Zapata Rivas, que portaba un arma de fuego al momento del ataque.

El hombre, según el medio citado, figuraba en una denuncia por secuestro simple interpuesta el 9 de septiembre por la exjueza Sánchez.

El hombre y la mujer, hoy asesinados, habrían tenido una tensa reunión en Chipichape - crédito Centro Comercial Chipichape/Facebook

La denuncia hacía referencia a hechos ocurridos el 5 de septiembre, cuando ambos se habrían reunido en un centro comercial de Chipichape para discutir la propiedad de terrenos en disputa.

Sánchez habría relatado en la denuncia que fue contactada por un defensor público, quien la invitó a encontrarse con Zapata y otros interesados en los lotes de la zona conocida como la 66.

Según las declaraciones recopiladas por el medio mencionado, durante el encuentro, Zapata habría advertido a Sánchez sobre posibles problemas si continuaba participando en el litigio por los terrenos: “Me recalcó de nuevo que él quería hablar conmigo para que yo me evitara problemas mayores y que no tuviera que lamentarlo después”.

Tras la conversación, la exjueza denunció que Zapata le dijo en medio de intimidaciones que se subiera a una camioneta blanca, donde insistió en que desistiera del proceso, afirmando que “si seguía en el proceso, él luego me iba a decir que ya me lo había advertido todo”.

Zapata Rivas también habría entregado declaraciones a ese medio, el 24 de septiembre de 2025, sobre otro pleito, referido a la ocupación irregular de una mansión de cerca de 50.000 metros cuadrados en Golondrinas, al norte de Cali, por parte del empresario Mariano Andrés Betancur Álvarez. Dicho predio, dotado de lujos como un jacuzzi y piscina, estaba en el centro de una disputa legal.

El abogado asesinado defendía a un empresario de minas de carbóninvolucrado en la ocupación irregular de un predio - crédito Alcaldía de Cali

Las autoridades están investigando los móviles de los crímenes, ya que existe conexión entre ambos homicidios tanto por la denuncia presentada como por los vínculos de las víctimas con litigios sobre predios en la ciudad.

Historial de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez

En el caso de Cruz Magnolia Sánchez, el medio conoció que fue destituida de su cargo como jueza de paz de la comuna 2 de Cali en 2022, su asesinato se produjo cuando hombres armados interceptaron el taxi en que se movilizaba y abrieron fuego, causándole la muerte en el sitio.

Sánchez, de amplia trayectoria como representante legal de la Asociación de Vendedores Independientes del Valle del Cauca, lideraba a unos 60 vendedores ambulantes y había manifestado en diversas ocasiones que recibía amenazas por su trabajo en defensa de este sector.

El medio citado accedió a un expediente administrativo de la Secretaría de Seguridad, que indica que en 2013 existían señalamientos hacia Sánchez por presunto cobro de arriendo a vendedores ambulantes, acusación que ella negó al afirmar que poseía los permisos necesarios para la ocupación del espacio.

La víctima se movilizaba en un taxi cuando fue abordada por hombres armados - crédito Redes sociales/Facebook

En una inspección en marzo de 2014, la funcionaria encargada reportó que el permiso de venta, originalmente otorgado a Sánchez, había sido revocado por irregularidades en su uso.

Por su parte, Óscar Araujo, hijo de la exjueza, declaró a El Tiempo que su madre no había recibido amenazas recientes y que, además de su trabajo con vendedores ambulantes, se dedicaba a apoyar a madres cabeza de familia y gestionar el acceso a servicios básicos en distintas zonas de la ciudad.

Las autoridades adelantan el análisis de las cámaras de seguridad de los sectores donde ocurrieron los dos homicidios, con el objetivo de identificar a los autores materiales y esclarecer los móviles de estos crímenes que han conmocionado a la capital del departamento.