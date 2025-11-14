Colombia

Hombre acribillado en Cali era abogado y tenía una denuncia por secuestro contra exjueza de paz, asesinada 24 horas antes

La exjueza de paz de Cali, reconocida defensora de vendedores ambulantes, relató a la Fiscalía su tensa conversación con el abogado asesinado, en medio de presuntas disputas por terrenos

Guardar
El doble crimen con 24
El doble crimen con 24 horas de diferencia podrían tener relación - crédito red social Facebook

Un nuevo acto sicarial sacudió la mañana del viernes 14 de noviembre a Cali, donde fueron asesinadas dos personas en la heladería y cafetería Ventolini, ubicada en la avenida sexta norte con calle 28, barrio Santa Mónica residencial, en el norte de la ciudad.

El crimen se produjo a menos de 24 horas de otro homicidio ocurrido también en ese sector, el de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, en la tarde del jueves en la avenida sexta Norte con calle 44.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Crímenes presuntamente ligados

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo, una de las víctimas del atentado de este viernes fue identificada como Fredy Albeiro Zapata Rivas, que portaba un arma de fuego al momento del ataque.

El hombre, según el medio citado, figuraba en una denuncia por secuestro simple interpuesta el 9 de septiembre por la exjueza Sánchez.

El hombre y la mujer,
El hombre y la mujer, hoy asesinados, habrían tenido una tensa reunión en Chipichape - crédito Centro Comercial Chipichape/Facebook

La denuncia hacía referencia a hechos ocurridos el 5 de septiembre, cuando ambos se habrían reunido en un centro comercial de Chipichape para discutir la propiedad de terrenos en disputa.

Sánchez habría relatado en la denuncia que fue contactada por un defensor público, quien la invitó a encontrarse con Zapata y otros interesados en los lotes de la zona conocida como la 66.

Según las declaraciones recopiladas por el medio mencionado, durante el encuentro, Zapata habría advertido a Sánchez sobre posibles problemas si continuaba participando en el litigio por los terrenos: “Me recalcó de nuevo que él quería hablar conmigo para que yo me evitara problemas mayores y que no tuviera que lamentarlo después”.

Tras la conversación, la exjueza denunció que Zapata le dijo en medio de intimidaciones que se subiera a una camioneta blanca, donde insistió en que desistiera del proceso, afirmando que “si seguía en el proceso, él luego me iba a decir que ya me lo había advertido todo”.

Zapata Rivas también habría entregado declaraciones a ese medio, el 24 de septiembre de 2025, sobre otro pleito, referido a la ocupación irregular de una mansión de cerca de 50.000 metros cuadrados en Golondrinas, al norte de Cali, por parte del empresario Mariano Andrés Betancur Álvarez. Dicho predio, dotado de lujos como un jacuzzi y piscina, estaba en el centro de una disputa legal.

El abogado asesinado defendía a un empresario de minas de carbóninvolucrado en la ocupación irregular de un predio - crédito Alcaldía de Cali

Las autoridades están investigando los móviles de los crímenes, ya que existe conexión entre ambos homicidios tanto por la denuncia presentada como por los vínculos de las víctimas con litigios sobre predios en la ciudad.

Historial de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez

En el caso de Cruz Magnolia Sánchez, el medio conoció que fue destituida de su cargo como jueza de paz de la comuna 2 de Cali en 2022, su asesinato se produjo cuando hombres armados interceptaron el taxi en que se movilizaba y abrieron fuego, causándole la muerte en el sitio.

Sánchez, de amplia trayectoria como representante legal de la Asociación de Vendedores Independientes del Valle del Cauca, lideraba a unos 60 vendedores ambulantes y había manifestado en diversas ocasiones que recibía amenazas por su trabajo en defensa de este sector.

El medio citado accedió a un expediente administrativo de la Secretaría de Seguridad, que indica que en 2013 existían señalamientos hacia Sánchez por presunto cobro de arriendo a vendedores ambulantes, acusación que ella negó al afirmar que poseía los permisos necesarios para la ocupación del espacio.

La víctima se movilizaba en
La víctima se movilizaba en un taxi cuando fue abordada por hombres armados - crédito Redes sociales/Facebook

En una inspección en marzo de 2014, la funcionaria encargada reportó que el permiso de venta, originalmente otorgado a Sánchez, había sido revocado por irregularidades en su uso.

Por su parte, Óscar Araujo, hijo de la exjueza, declaró a El Tiempo que su madre no había recibido amenazas recientes y que, además de su trabajo con vendedores ambulantes, se dedicaba a apoyar a madres cabeza de familia y gestionar el acceso a servicios básicos en distintas zonas de la ciudad.

Las autoridades adelantan el análisis de las cámaras de seguridad de los sectores donde ocurrieron los dos homicidios, con el objetivo de identificar a los autores materiales y esclarecer los móviles de estos crímenes que han conmocionado a la capital del departamento.

Temas Relacionados

Sicariato Cali Fredy Albeiro Zapata Rivas Cruz Magnolia Sánchez VentoliniColombia-Noticias

Más Noticias

Petro afirmó que los aviones Gripen están destinados a “disuadir la muerte”: “Empiezan a pagarse dentro de dos o tres años”

El mandatario protagonizó un discurso luego de firmar el acuerdo que incluye la adquisición de 17 aviones tipo Gripen

Petro afirmó que los aviones

Ordenan cárcel para Ricardo González, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno; jueza advirtió sobre la brutalidad del ataque

El procesado fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado. Fue cobijado con medida de aseguramiento y la defensa presentó recurso de apelación

Ordenan cárcel para Ricardo González,

Millonario contrato de vigilancia de la Universidad Nacional está en la lupa de la Contraloría tras denuncias por irregularidades

El ente de vigilancia pidió a la institución educativa remitir documentación completa sobre la licitación de vigilancia, luego de que un profesor denunciara cambios no informados en el acta de cierre

Millonario contrato de vigilancia de

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

La ex candidata a Señorita Antioquia reavivó la polémica al responder a las críticas por su viejo video político, cuestionar la postura de Tafur y defender su derecho a opinar en medio del escrutinio que rodea a los reinados en Colombia

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

El colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha en el compromiso ante Pumas de la Unam

Kevin Mier envió un emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Deportes

Kevin Mier envió un emotivo

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado