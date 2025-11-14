Adulto mayor fue asesinado al intentar defender a sus vecinos de un robo a mano armada

Las autoridades atendieron al llamado de la comunidad - crédito Europa Press

La noche del 12 de noviembre de 2025 se presentó un lamentable hecho que enlutó a los habitantes del barrio Buenos Aires, ubicado en la localidad de San Cristóbal, debido a que un hombre de 68 años murió después de intentar evitar un robo al que estaban siendo sometidos sus vecinos.

La situación desató reclamos de mayor seguridad entre los residentes del sector, pues esta no es la primera vez que los ladrones hacen de las suyas en la zona. El reporte de la ciudadanía indicó que el acto de violencia se presentó sobre las 10:00 p. m., cuando la víctima observó que al menos tres individuos amedrentaban a un grupo de ciudadanos en una cuadra del sector, con el fin de robarles sus pertenencias, y decidió intervenir.

De acuerdo con testigos entrevistados por el medio local CityTv, los agresores respondieron con violencia a la intervención del ciudadano y decidieron atacarlo con un arma cortopunzante después de que este les exigiera que abandonaran el lugar.

En medio de la confusión por lo ocurrido, algunos de los vecinos actuaron para trasladar de inmediato al herido a un centro asistencial, pero los esfuerzos fueron en vano y los médicos que atendieron el caso confirmaron que falleció minutos después de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones.

Cabe mencionar que en medio de la persecución de los responsables del robo y el ataque a puñal que ocasionó el desenlace fatal del adulto mayor, otros dos residentes sufrieron heridas al intentar impedir la huida de los presuntos ladrones.

Tras lo ocurrido, la comunidad expresó su preocupación por el estado de la seguridad en el barrio y solicitó una mayor presencia de la Policía, así como la instalación de cámaras de vigilancia para evitar que este tipo de casos queden sin resolver, aunque se espera que las estrategias de seguridad eviten más situaciones similares.

Y es que algunos habitantes que fueron entrevistados por el medio local, mostraron su inconformidad por la impunidad de sucesos ocurridos anteriormente, por lo que exigieron avances rápidos en el proceso judicial en contra de los atacantes del ciudadano que falleció el 12 de noviembre.

Según el reporte de CityTv, la Policía capturó a tres personas que, al parecer, estarían involucradas en el ataque, aunque se está trabajando por verificar si existen aún más involucrados. La Fiscalía General de la Nación realizó la inspección correspondiente en el sector y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Inseguridad en Bogotá

Un inusual ruido en la estación Calle 45 de TransMilenio en Bogotá desencadenó una intervención policial que permitió frustrar el robo de cable de cobre en plena madrugada. El hecho fue protagonizado por una banda conocida como Los Topos, que se dedicaba a operar de forma subterránea el sistema de transporte masivo de la capital colombiana.

La alerta se originó cuando el personal de seguridad del sistema detectó sonidos extraños provenientes del subsuelo de la estación, ubicada en la localidad de Chapinero. Tras dar aviso inmediato a las autoridades, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, liderada por César Restrepo, coordinó la respuesta junto con el Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los uniformados, con apoyo del equipo de infraestructura, procedieron a levantar las placas del piso, lo que permitió descubrir a tres hombres ocultos bajo tierra, rodeados de herramientas y bolsas llenas del material sustraído, que representaban un total de $20 millones, de acuerdo con información entregada por el equipo que atendió la situación. Del mismo modo, se indicó que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial y ahora deben enfrentar cargos por el delito de hurto.

