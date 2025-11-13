Siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, segundo involucrado en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno

Al referirse a los antecedentes personales de Ricardo González, su abogada defensora, Marcela López, destacó su arraigo en la ciudad de Cartagena y los estudios cursados en el Sena como pruebas relevantes de su conducta. López también presentó informes que acreditan la buena conducta mostrada por González durante su servicio militar, subrayando que estos elementos demuestran un historial favorable que podría influir en la resolución sobre la solicitud de prisión domiciliaria. La defensa considera que el conjunto de estas evidencias respalda la petición, al dejar constancia de vínculos sólidos con la comunidad y un comportamiento ejemplar previo.
“Un joven asustado, no solo por lo que ocurrió, sino por este entramado”, fue como se refirió Marcela López, abogada de Ricardo González, sobre su defendido.
Siendo las 10:08 a. m., del 13 de noviembre, Ricardo González, implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el 31 de octubre, se conecta a la audiencia.
La Fiscalía General de la Nación reconstruyó la participación de Ricardo González en el homicidio de del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, Bogotá, cuando Moreno fue brutalmente agredido por González y Juan Carlos Suárez.
Hoy, 13 de noviembre del 2025, se reanudará la audiencia contra Ricardo González a las 10:00 a. m.