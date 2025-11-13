Colombia

Se conoce video de Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club de Bogotá, momentos antes de ser asesinado a golpes

El fragmento muestra al joven universitario caminando y usando su celular antes de la agresión, sin señales de conflicto, información que ahora es fundamental en la investigación de las autoridades

Guardar
- crédito cortesía Before Club

Continúan las investigaciones y la recolección de posibles pruebas que puedan ayudar a esclarecer el caso de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en la noche de Halloween en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

A propósito, fragmentos no conocidos de cámaras de seguridad del bar nocturno Before Club, revelados el miércoles 12 de noviembre, entregan detalles inéditos sobre los momentos previos al asesinato de Jaime Esteban Moreno en la esquina de la carrera 15, norte de la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Video revelaría si hubo una discusión previa al asesinato de Jaime Esteban Moreno

Las imágenes, compartidas por Noticias RCN, muestran al estudiante de la Universidad de los Andes minutos antes de la agresión fatal, sin que se evidencie una discusión previa entre el grupo de implicados y la víctima.

En el video se observa
En el video se observa que el joven no tiene contacto con ninguno de los asistentes a la fiesta - crédito Redes sociales/X

En los primeros segundos de las grabaciones, Moreno —que portaba una chaqueta roja— aparece caminando entre los asistentes de la discoteca en la madrugada del 31 de octubre. Posteriormente, se le observa recostado en una pared, utilizando su celular y enviando mensajes de texto. Durante ese intervalo no se registran altercados ni discusiones con quienes serían sus agresores ni con ninguna otra persona.

Este nuevo material podría ser clave en las investigaciones adelantadas por las autoridades para continuar con los procesos judiciales de los dos presuntos responsables: Juan Carlos Suárez y Ricardo González, y proceder, si las autoridades lo llegan a determinar, con la captura de otros posibles implicados.

Los videos podrían aportar elementos puntuales para determinar la secuencia de eventos y, de ser el caso, refutar algún alegato de la defensa de los señalados.

Testigo clave del caso por el quien piden protección

Los representantes civiles de la familia de Jaime Esteban Moreno solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a otras autoridades que otorguen medidas de protección especiales a Juan David Cárdenas, considerado testigo clave en la investigación por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Así lo confirmó el abogado Camilo Rincón en declaraciones a La FM, al señalar que la petición busca resguardar la integridad de Cárdenas, quien presenció de manera directa la agresión contra Moreno.

En la conversación, Rincón explicó que Cárdenas es “una persona que es testigo directo y como lo indicó muy bien la señora juez 67 de Control de Garantías de Bogotá, con ese solo testimonio, con los videos, con los demás elementos materiales probatorios, fácilmente, sin ser presumido, podría llevar a un juez a emitir una sentencia con sentido condenatorio”. El abogado resaltó la importancia de la protección para el testigo, al advertir sobre el riesgo que enfrentan quienes cumplen ese papel en procesos penales en el país.

Cárdenas, también estudiante de los Andes y mejor amigo de la víctima, fue calificado por Rincón como “un valiente, quien incluso puso su propia vida en riesgo por tratar de salvar la de su mejor amigo”. El abogado destacó la diferencia física entre ambos y se refirió a Cárdenas como “un verdadero David contra dos Goliat”, haciendo alusión a la gravedad del episodio presenciado.

En paralelo, para este viernes 14 de noviembre está programada la audiencia en la que la juez del caso decidirá si dicta medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, presunto coautor del homicidio.

Momentos del ataque violento contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en Bogotá - crédito captura de video de Citytv

La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación sostuvieron que existen suficientes pruebas técnicas, testimonios y evidencias para soportar la necesidad de que González sea privado de libertad, debido al riesgo procesal y a la gravedad de los hechos investigados.

Según lo expuesto por la fiscal delegada, González habría actuado en concierto con Juan Carlos Suárez Ortiz para darle muerte a Moreno, un hecho que respaldan al menos ocho testigos, pruebas técnicas y videos de seguridad. La Procuraduría, a su vez, indicó que las lesiones sufridas por la víctima excluyen cualquier posibilidad de que se trate de una simple riña y destacó el análisis de la historia clínica y los resultados de la necropsia.

Temas Relacionados

Asesinato Jaime Esteban Moreno Juan Carlos Suárez Ricardo González Bogotá Before Club Universidad de los AndesColombia-Noticias

Más Noticias

Petro responsabilizó al gobernador de Antioquia por ataque contra helicóptero en Amalfi en el que murieron más de 10 militares: “Una irresponsabilidad”

El jefe de Estado señaló que hubo una falta de planificación de Andrés Julián Rendón, que presuntamente contaba con información de la Policía Nacional sobre la presencia de grupos armados en la región

Petro responsabilizó al gobernador de

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano deberá buscar una victoria que lo instale dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

EN VIVO l Medellín vs.

Juan Carlos Pinzón celebró la inclusión de Jairo Clopatofsky a su campaña presidencial: “Viene a sumar por Colombia”

El aspirante presidencial expresó su entusiasmo por la experiencia y visión del exembajador, que se destacó en el sector público y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad -por su propia condición-

Juan Carlos Pinzón celebró la

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Las mejores melodías para escuchar

La importancia del gol de Freddy Rincón a Alemania en la violencia de Colombia: “Hizo que el país se diera la mano”

El 19 de junio de 1990 la selección Colombia igualó ante la nación campeona del mundo y avanzó por primera vez a los octavos de final de una copa del mundo

La importancia del gol de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pedro Sánchez respondió a versiones

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

ENTRETENIMIENTO

Las mejores melodías para escuchar

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto de la participación de los artistas colombianos

Mia Khalifa enloquece a sus seguidores al lucir el bikini más codiciado de la colaboración Karol G con una marca italiana

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó cómo abordó con sus padres el tema de su orientación sexual: “Nunca estuve de acuerdo con salir del clóset”

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

La importancia del gol de Freddy Rincón a Alemania en la violencia de Colombia: “Hizo que el país se diera la mano”

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

David Villa, campeón del mundo con España en 2010, reveló haber tenido “problemas” con dos defensores colombianos

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada