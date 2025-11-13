Se conoce video de Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club de Bogotá, momentos antes de ser asesinado a golpes

- crédito cortesía Before Club

Continúan las investigaciones y la recolección de posibles pruebas que puedan ayudar a esclarecer el caso de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en la noche de Halloween en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

A propósito, fragmentos no conocidos de cámaras de seguridad del bar nocturno Before Club, revelados el miércoles 12 de noviembre, entregan detalles inéditos sobre los momentos previos al asesinato de Jaime Esteban Moreno en la esquina de la carrera 15, norte de la capital colombiana.

Video revelaría si hubo una discusión previa al asesinato de Jaime Esteban Moreno

Las imágenes, compartidas por Noticias RCN, muestran al estudiante de la Universidad de los Andes minutos antes de la agresión fatal, sin que se evidencie una discusión previa entre el grupo de implicados y la víctima.

En el video se observa que el joven no tiene contacto con ninguno de los asistentes a la fiesta - crédito Redes sociales/X

En los primeros segundos de las grabaciones, Moreno —que portaba una chaqueta roja— aparece caminando entre los asistentes de la discoteca en la madrugada del 31 de octubre. Posteriormente, se le observa recostado en una pared, utilizando su celular y enviando mensajes de texto. Durante ese intervalo no se registran altercados ni discusiones con quienes serían sus agresores ni con ninguna otra persona.

Este nuevo material podría ser clave en las investigaciones adelantadas por las autoridades para continuar con los procesos judiciales de los dos presuntos responsables: Juan Carlos Suárez y Ricardo González, y proceder, si las autoridades lo llegan a determinar, con la captura de otros posibles implicados.

Los videos podrían aportar elementos puntuales para determinar la secuencia de eventos y, de ser el caso, refutar algún alegato de la defensa de los señalados.

Testigo clave del caso por el quien piden protección

Los representantes civiles de la familia de Jaime Esteban Moreno solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a otras autoridades que otorguen medidas de protección especiales a Juan David Cárdenas, considerado testigo clave en la investigación por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Así lo confirmó el abogado Camilo Rincón en declaraciones a La FM, al señalar que la petición busca resguardar la integridad de Cárdenas, quien presenció de manera directa la agresión contra Moreno.

En la conversación, Rincón explicó que Cárdenas es “una persona que es testigo directo y como lo indicó muy bien la señora juez 67 de Control de Garantías de Bogotá, con ese solo testimonio, con los videos, con los demás elementos materiales probatorios, fácilmente, sin ser presumido, podría llevar a un juez a emitir una sentencia con sentido condenatorio”. El abogado resaltó la importancia de la protección para el testigo, al advertir sobre el riesgo que enfrentan quienes cumplen ese papel en procesos penales en el país.

Cárdenas, también estudiante de los Andes y mejor amigo de la víctima, fue calificado por Rincón como “un valiente, quien incluso puso su propia vida en riesgo por tratar de salvar la de su mejor amigo”. El abogado destacó la diferencia física entre ambos y se refirió a Cárdenas como “un verdadero David contra dos Goliat”, haciendo alusión a la gravedad del episodio presenciado.

En paralelo, para este viernes 14 de noviembre está programada la audiencia en la que la juez del caso decidirá si dicta medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, presunto coautor del homicidio.

Momentos del ataque violento contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en Bogotá - crédito captura de video de Citytv

La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación sostuvieron que existen suficientes pruebas técnicas, testimonios y evidencias para soportar la necesidad de que González sea privado de libertad, debido al riesgo procesal y a la gravedad de los hechos investigados.

Según lo expuesto por la fiscal delegada, González habría actuado en concierto con Juan Carlos Suárez Ortiz para darle muerte a Moreno, un hecho que respaldan al menos ocho testigos, pruebas técnicas y videos de seguridad. La Procuraduría, a su vez, indicó que las lesiones sufridas por la víctima excluyen cualquier posibilidad de que se trate de una simple riña y destacó el análisis de la historia clínica y los resultados de la necropsia.