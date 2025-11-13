Colombia

Por aumento en utilidades de Grupo Aval Gustavo Petro dijo que “los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi Gobierno”

El mandatario señaló que el incremento en las ganancias del grupo financiero debería traducirse en mayores aportes fiscales, mientras acusa a los legisladores de favorecer a los sectores con mayores ingresos


El jefe de Estado reaccionó
El jefe de Estado reaccionó al informe financiero de Grupo Aval, proponiendo que el Congreso aumente la carga tributaria sobre las rentas no productivas para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país - crédito Presidencia/Reuters

Grupo Aval, presidido por María Lorena Gutiérrez, reveló sus resultados trimestrales de 2025. El holding financiero reportó $1,37 billones en utilidad neta acumulada hasta septiembre, lo que representó un crecimiento de 87,7% comparado con los $733.700 millones logrados el mismo periodo del año pasado.

Dicha noticia provocó una pronta reacción por parte del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Al comentar por medio de un mensaje en su cuenta de X el notable incremento en las utilidades del grupo, el mandatario expresó que “los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi Gobierno”.

En su publicación, el jefe de Estado señaló que este aumento patrimonial podría repercutir positivamente en las cuentas públicas si el Congreso de la República aprobara una mayor carga impositiva para los sectores de mayores ingresos.

Además, criticó la actitud de los legisladores, a quienes acusó de favorecer a los más acaudalados en detrimento del interés nacional.

“Los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi gobierno, situación que debería mejorar las finanzas públicas, si el congreso actual decidiera un incremento de impuestos para ellos. Pero su pleitesía a los más ricos y su displicencia con el país les impide pensar en lo más conveniente para Colombia”, comentó el primer mandatario del país al respecto.

En su mensaje, Gustavo Petro también abordó el tema de la sostenibilidad fiscal, enfatizando la necesidad de enfocar la recaudación de impuestos en actividades que no contribuyen directamente al desarrollo productivo.

El presidente remarcó que, desde su perspectiva, gran parte de las ganancias del sector financiero provienen precisamente de esas rentas.

“La manera más sana de sanear las finanzas de un país es aumentando el recaudo en dónde se generan rentas no productivas. Las utilidades de la banca surgen de las rentas no productivas”, escribió el presidente de la República en su publicación en la red social X.

