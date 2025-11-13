Tras insinuaciones de que “no pasaría un examen toxicológico”, Gustavo Petro compartió su intervención en evento en Santa Marta: “El video real”

Usuarios y políticos pusieron en duda el comportamiento del mandatario durante un acto de perdón a víctimas de la Unión Patriótica, mientras él difundió un video para aclarar su participación- crédito Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido objeto de controversias por acusaciones sobre un supuesto uso indebido o adicción a sustancias psicoactivas. Más allá de las afirmaciones realizadas por figuras políticas y algunos comunicadores, también se han generado dudas sobre su comportamiento y presencia durante actos públicos.

Esta situación se repitió en un reciente evento durante el cual usuarios de X y figuras políticas de Colombia expresaron críticas y pusieron en duda la condición de salud del presidente.

El acto correspondió a una jornada considerada histórica, donde el Estado colombiano ofreció disculpas a las víctimas del exterminio político perpetrado contra la Unión Patriótica (UP) en las décadas de 1980 y 1990. En medio de estas reacciones, el presidente compartió un mensaje en sus redes sociales que numerosos usuarios interpretaron como una respuesta a las críticas sobre su estado de salud.

Gustavo Petro difundió un video de su intervención en el evento realizado en Santa Marta tras recibir cuestionamientos sobre su estado de salud durante el acto.

En la publicación incluyó el mensaje: “El video real de lo hablado en Santa Marta en el acto de perdón del Estado colombiano a las víctimas de la Unión Patriótica”.

Numerosos usuarios interpretaron esta acción como una respuesta directa a quienes lanzaron críticas y comentarios sobre su comportamiento en la ceremonia.

Una de las figuras que compartió un video del presidente durante el evento y puso en duda su comportamiento fue María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático. Cabal publicó el material acompañado del comentario: “Este personaje no pasaría un examen toxicológico. ¿Ustedes qué opinan?”, invitando a sus seguidores a pronunciarse sobre el estado del mandatario.

Respecto a la autenticidad de los dos videos —el difundido por María Fernanda Cabal y el publicado por Petro—, usuarios consultaron a Grok, la herramienta de inteligencia artificial de X. Su respuesta fue clara sobre la veracidad de ambos registros.

“No, no es falso en el sentido de inventado, sino un clip selectivo que omite el contexto completo del discurso de Petro en Santa Marta. En el video oficial, él relata una conversación pasada con Uribe y lo invita a la JEP por presuntos crímenes de lesa humanidad, dentro del acto de perdón a víctimas de la UP. Estos edits circulan para exagerar o desvirtuar el tono, pero el evento es verificado por medios como Infobae y Semana”, explicó la inteligencia artificial con respecto a la controversia.

En ese sentido, en redes sociales, algunos usuarios advirtieron que los dos videos muestran la misma escena, pero varían únicamente en el tipo de encuadre: uno de ellos presenta una imagen acercada, mientras que el otro utiliza una toma más amplia.

Con respecto al material audiovisual que compartió el primer mandatario en su perfil de X, varios usuarios que tomaron esto como una respuesta le contestaron. Un ejemplo de esto fue el internauta @santiago8ad que le escribió: “no aclares que oscurece”.

Por otro lado, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante el Gobierno de Iván Duque, respaldó las declaraciones de Cabal al señalar que en el pasado presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según su perspectiva, existen motivos para pensar que el presidente tendría dificultades relacionadas con el consumo de estupefacientes y que esto podría interferir en sus funciones oficiales.

Ruiz Orejuela afirmó que la manera en la que Petro participó en el acto de disculpas estatales por la Unión Patriótica refuerza su sospecha sobre la situación y la petición de que se realicen controles médicos al mandatario.

“De acuerdo senadora @MariaFdaCabal, desde hace meses interpuse una denuncia ante la Comisión de Acusación, y seguimos a la espera. Este video lo confirma una vez más, es urgente practicar exámenes médicos y toxicológicos al presidente @petrogustavo, y que su conducta sea investigada y sancionada conforme a la ley”, escribió en su cuenta de X el exjefe de cartera durante la anterior administración pública del país.