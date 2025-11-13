Colombia

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

La exparticipante del programa de televisión explicó los motivos detrás de la postura de su compañero y pidió a sus seguidores evitar el drama en redes sociales, ya que son acuerdos que tienen los dos

La reciente reacción de Guajira, exparticipante del Desafío The Box 2023, ante la pregunta sobre la declaración de Kevyn —actual competidor y ganador del reality en el que también estuvo la creadora de contenido— ha reavivado el debate en redes sociales sobre la naturaleza de su relación.

En medio de rumores y comentarios, la exdesafiante respondió directamente a la inquietud de sus seguidores, quienes le consultaron si había visto que Kevyn afirmó no tener novia, a pesar de la cercanía que ambos han mostrado durante y después del programa.

Guajira del ‘Desafío XX’ dijo que tiene un acuerdo con Kevyn para proteger su relación - crédito @kellyrios27/Instagram

La interacción se desarrolló a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde Guajira abordó de manera directa la pregunta que circula insistentemente entre los fanáticos del reality.

En su respuesta, la exconcursante señaló que existen aspectos de su vida privada que prefiere mantener en reserva: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”, afirmó, dejando claro que no todo debe exponerse públicamente.

Además, explicó que la situación no le afecta y pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por la preocupación o el drama en torno a la declaración de Kevyn.

Guajira profundizó en los motivos detrás de la postura de Kevyn, quien actualmente permanece en competencia y, por las reglas del programa, no tiene acceso a su teléfono móvil ni a información del exterior.

Según relató, ambos establecieron acuerdos previos para proteger su vínculo de la exposición mediática. “Yo le dije: ‘Si te preguntan por mí, di que no. Si te preguntan por mí, evade el tema’”, explicó, enfatizando que Kevyn simplemente está cumpliendo con lo que ella le pidió.

Karoline y Jerry, Kevyn y Guajira y, Darlyn y Sensei los finalistas del 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

La creadora de contenido recalcó que en ningún momento Kevyn ha negado su existencia o su relación: “No me han negado. En ningún momento dijo: ‘Estoy soltero, estoy solo, no existe nadie en mi vida’”, puntualizó, desestimando así las interpretaciones que sugieren lo contrario.

En su mensaje, Guajira también contextualizó la diferencia de situaciones entre ambos: mientras ella se encuentra fuera del programa y puede compartir contenido en redes sociales a voluntad, Kevyn sigue aislado en la competencia, sin posibilidad de comunicarse ni de saber lo que ocurre fuera.

Por ello, pidió a sus seguidores que no se estresen ni se dejen llevar por especulaciones, ya que la dinámica actual responde a decisiones y acuerdos personales.

Finalmente, Guajira manifestó que extraña a Kevyn, quien permanece incomunicado en el reality, y anticipó que aún pasará un tiempo antes de que puedan reencontrarse.

Los participantes deciden separar sus caminos después del reality - crédito @kellyrios27/Instagram

Las reacciones de los internautas a su respuesta no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Yo justificando que me negaron 🫠“; ”ahora todas salen hablando como Aida, justificando que las niegan, pero siguen ahí“; ”okey bebé, pero nos lo has metido hasta por los ojos, la vaina fue que él se fue y tú lo hiciste oficial sin él saberlo”, entre otros más.

Ya había descartado a Kevyn como padre de sus hijos

En una reciente aparición de Guajira en redes sociales, dio a entender Kevyn ha sido descartado para los planes de formar una familia, pues la deportista asegura que desea tener tres hijos, pero aún está a la espera de que llegue el hombre indicado a su vida.

La respuesta de Kelly llegó después de que una de sus seguidoras le preguntara por los planes de su primer hijo. “Tener hijos no es una necesidad, si quiero hijos, quiero tres... pero teniendo en cuenta la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento... Y no tengo marido, estoy esperando mi superhombre proyectado”, explicó Kelly, lo que generó ocnfusión entre sus seguidores.

