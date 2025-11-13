Colombia

Fiscalía acusa a Nicolás Petro de mentir en su hoja de vida ante el Sistema de Gestión Pública

El hijo del presidente reportó vínculos laborales ficticios con la empresa Energía Delta Limitada, coincidiendo con su ingreso a la Asamblea Departamental del Atlántico en 2020

Guardar

La Fiscalía General de la Nación acusó este miércoles 12 de noviembre a Nicolás Petro Burgos de presentar información falsa en su hoja de vida ante el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).

Durante la audiencia de hoy, la fiscal Lucy Laborde afirmó que el exdiputado del Atlántico consignó una supuesta relación laboral con la empresa Energía Delta Limitada, cuya existencia fue desmentida por la propia compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria detalló que Petro Burgos reportó en el SIGEP una vinculación laboral con Energía Delta Limitada, fechada a partir del 1 de enero de 2020. Según la Fiscalía, esta información fue incluida precisamente cuando el exdiputado asumía su cargo en la Asamblea Departamental del Atlántico.

El ente investigador afirmó que estos hechos constituyen un supuesto delito de falsedad en documento público, al considerar que la información reportada careció de veracidad.

Nicolás Petro fue acusado de
Nicolás Petro fue acusado de proporcionar datos laborales inexistentes en el Sistema Integrado de Gestión Pública al asumir como diputado del Atlántico en 2020. - crédito Colprensa.

Imputación de nuevos cargos por falsedad documental

La acusación fue complementada con nuevos señalamientos sobre el periodo comprendido entre 2020 y 2022, etapa durante la cual, como diputado del Atlántico, Petro Burgos habría incurrido en otros delitos.

La Fiscalía presentó cargos adicionales de falsedad en documento privado y falso testimonio, argumentando que el exdiputado presentó información laboral falsa ante SIGEP y certificaciones con datos alterados para justificar movimientos reportados en sus declaraciones de renta.

Proceso de verificación de certificados en la declaración de renta

Durante la diligencia judicial, la fiscal sostuvo que Nicolás Petro presentó documentos que certificaban abonos a un proyecto de vivienda por 49.300.000 y 100.000.000 de pesos, cuando en realidad los pagos habrían sido de $19.300.000 y $50.000.000.

Estos certificados, según la acusación, fueron aportados en sus declaraciones de renta como respaldo documental, lo que alimenta la imputación por presunta falsedad en los registros presentados.

Intervención de la Procuraduría cuestiona parte de la acusación

Un delegado de la Procuraduría General de la Nación manifestó reservas sobre la base legal de varias de las imputaciones presentadas, en particular las relacionadas con falsedad en documento privado y falso testimonio.

El procurador destacó en la audiencia: “Le parece al Ministerio Público que no se cumplen, al menos desde los supuestos fácticos señalados por la Fiscalía, los presupuestos establecidos en la ley para que por lo menos algunos de los delitos imputados en este bloque constituyan un delito”.

La fiscal sostuvo que Petro
La fiscal sostuvo que Petro presentó documentos que certificaban abonos a un proyecto de vivienda por 49.300.000 y 100.000.000 de pesos. - crédito Infobae

El juez exige mayores precisiones sobre el tráfico de influencias

El juez encargado de la causa requirió a la Fiscalía que aportara detalles concretos sobre el presunto tráfico de influencias atribuido a Nicolás Petro. El magistrado solicitó que se explicaran los mecanismos mediante los cuales el exdiputado habría influido sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para obtener contratos a favor de allegados o de la fundación Fucoso.

La fiscal expresó que, en la hipótesis de la investigación, Petro Burgos habría ejercido “influencia política y social” sobre Elsa Noguera, instrumentalizando además a su exesposa, Daysurys Vásquez, buscando la adjudicación de contratos a Fucoso. Según la Fiscalía, la exgobernadora tenía conocimiento de estos contratos. No obstante, la Fiscalía reconoció que la manera en la que se dio esa influencia todavía se encuentra bajo indagación.

Ante la respuesta, el juez advirtió: “Si usted (fiscal) no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencias, me tocará hacer un control material de la imputación, porque cómo le pregunto al señor (Nicolás) si se allana o no a los cargos”.

La Fiscalía señaló que Nicolás
La Fiscalía señaló que Nicolás Petro incluyó en su hoja de vida una supuesta relación laboral con Energía Delta Limitada, información que resultó ser falsa según la empresa. - crédito captura de video

Suspensión de la audiencia y próximos pasos en el proceso

La audiencia fue interrumpida de manera temporal para que la Fiscalía aclarara los argumentos de la imputación, en especial los relacionados con tráfico de influencias. Al retomarse la sesión, la fiscal reiteró que Nicolás Petro buscó beneficiar contractualmente a Fucoso mediante presiones personales y familiares. Los detalles puntuales seguirán siendo materia de investigación en las siguientes etapas judiciales, las cuales definirán la aceptación o no de los cargos y la continuidad del proceso.

El caso de Nicolás Petro Burgos sigue en etapa de definición judicial, con atención de las autoridades sobre la validez de las pruebas presentadas y los posibles responsables adicionales en la trama investigada.

Temas Relacionados

Nicolás PetroLucy Labordefalsedad en documento públicohoja de vidaEnergía Delta LimitadaSIGEPColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Valle miércoles 12 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 30 secos millonarios

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Valle miércoles

Lotería de Manizales resultados miércoles 12 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Manizales resultados miércoles

Super Astro Sol y Luna resultados del último sorteo del miércoles 12 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Resultados Lotería de Meta miércoles 12 de noviembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Resultados Lotería de Meta miércoles

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este jueves 13 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido circular este jueves, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Valentina y Lucho protagonizaron un

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Deportes

Gobierno de Gustavo Petro pagó

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Santa Fe tiene otro candidato fuerte para ser técnico: conoce el fútbol colombiano y sabe armar nóminas de lujo

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión