Colombia

Bogotá alerta a deudores: les embargarán cuentas bancarias y podrían quedar sin trabajo con el Estado

La Secretaría de Hacienda avanza en procesos contra quienes no han pagado obligaciones tributarias, incluyendo mandamientos de pago y posibles embargos, para recuperar recursos para inversión pública

Guardar
La Secretaría de Hacienda hará
La Secretaría de Hacienda hará un llamado a los deudores moros - crédito RobinHiggins en Pixabay

La Secretaría de Hacienda de Bogotá se comunicará con 108.343 contribuyentes que presentan deudas por impuestos correspondientes a las vigencias 2024 y anteriores, con el objetivo de que regularicen su situación y eviten ser incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme).

El reporte a la Contaduría General de la Nación está programado para el 10 de diciembre y contempla a personas naturales y jurídicas cuyas obligaciones, sumando impuestos, sanciones e intereses de mora, superan los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), equivalentes a $7.115.500 para 2025, y que presentan una mora superior a seis meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El monto total de estas deudas supera los $7 billones, recursos que la ciudad busca recuperar para fortalecer la inversión pública y financiar programas en beneficio de la ciudadanía. Además, serán reportados quienes, habiendo suscrito acuerdos de pago, no han cumplido con los compromisos adquiridos.

La inclusión en el Bdme genera inhabilidades para contratar con el Estado y para ejercer cargos públicos.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Hacienda ha iniciado en 2025 procesos de cobro coactivo a más de 200 mil deudores, notificando mandamientos de pago que pueden incluir:

  • Órdenes de embargo sobre cuentas bancarias, bienes y billeteras digitales.

Para informar a los contribuyentes, la entidad enviará comunicaciones a través de medios masivos, mensajes de texto, cartas físicas y correos electrónicos desde la cuenta cobrohacienda@shd.gov.co, detallando el estado de las obligaciones y orientando sobre las opciones de pago o solicitud de facilidades.

¿Cómo pagar las deudas con la Secretaría de Hacienda?

Los contribuyentes pueden consultar y pagar sus deudas así:

  • Ingrese a www.haciendebogota.gov.co
  • Seleccione el botón Pagos Bogotá.
  • Elija el impuesto en mora.
  • Realice el pago en línea mediante PSE o descargando el recibo para pagar en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.

Si no es posible cancelar la totalidad de la deuda, existe la opción de solicitar una facilidad de pago, abonando el 10% del total y proponiendo un plan de cuotas para el saldo restante.

En caso de haber sido reportado en el Bdme, los contribuyentes que hayan saldado su deuda o consideren que su inclusión fue un error, pueden solicitar el retiro del boletín a partir del 1 de agosto, diligenciando el formato correspondiente y enviándolo a la página de la secretaría en la sección Boletín Deudores Morosos del Estado.

La Secretaría de Hacienda recuerda que no solicita transferencias de dinero a cuentas bancarias ni a través de aplicaciones externas, por lo que recomienda no dejarse engañar.

Es fundamental mantener actualizada la información de contacto en el Registro de Información Tributaria (RIT) para recibir oportunamente notificaciones y respuestas a trámites de cobro.

¿Cómo contestar si lo llaman a cobrar?

Las llamadas de gestores de cobro se han vuelto habituales en los teléfonos de personas con deudas pendientes.

Muchas veces, los contactos provienen de números desconocidos y generan malestar. La abogada Jessica Santodomingo, especialista en temas de deuda y datacrédito, advierte sobre los riesgos de responder con frases como “dejen de llamarme ya”, ya que una respuesta agresiva dificulta cualquier posibilidad de negociación y no resuelve la situación.

Santodomingo sostiene que la forma de responder a los cobradores incide en el proceso de solución. Según ella, conviene evitar reacciones confrontativas y optar por acciones que permitan informarse y proteger los derechos del deudor.

La abogada aconseja pedir primero una copia del título valor, documento que acredita la deuda, y el estado actualizado de la obligación. Con estos datos, se puede entender mejor la situación y confirmar la legitimidad del reclamo.

En segundo lugar, sugiere requerir la notificación formal y la autorización en caso de que la entidad piense reportar la deuda ante las centrales de riesgo, como establece la legislación colombiana. Este paso protege la información financiera del deudor.

Cuando las llamadas se presentan con una frecuencia superior a lo permitido o se percibe acoso, Santodomingo recomienda apelar a la Ley 2300 de 2023, conocida como “ley Dejen de Fregar”. Esta norma fija límites claros para el contacto de las entidades con los deudores.

Recomendaciones al momento de contestar una llamada de cobranzas y no afectar la vida crediticia - crédito @jessi.santodomingoo / Instagram

“Recuerde que las casas de cobranza sí pueden cobrar, pero siempre tiene que ser con dignidad”, señala Santodomingo. Sus recomendaciones apuntan a garantizar el respeto y la legalidad en la relación entre cobradores y deudores.

Temas Relacionados

Impuestos Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá Boletín de Deudores Morosos del Estado Colombia Bancolombia Davivienda Deuda tributaria Cobro coactivoEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Confrontan declaración de Paloma Valencia sobre estar casada con “un mamerto”, con declaraciones del fallecido Charlie Kirk: “lo explica mucho mejor que yo”

En redes sociales no se la perdonaron a Paloma Valencia por afirmar que su conyugue Tomás Rodríguez Barraquer tenía ideas políticas diferentes

Confrontan declaración de Paloma Valencia

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, finalizando con una fiesta de clausura en la Casa Échele Cabeza, situada en la localidad de Teusaquillo

La exposición gratuita en Bogotá

Ella fue Omayra Sánchez: la niña que resistió tres días bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

Ella fue Omayra Sánchez: la

Diego Molano, presidente de ETB alerta sobre la fusión Tigo Movistar: “Entre Claro y el nuevo operador quedarían con el 95% del mercado”

El exministro aseguró que la concentración de mercado por esta operación podría poner en riesgo la competencia sector telecomunicaciones y el futuro de los operadores más pequeños

Diego Molano, presidente de ETB

Armero: 40 años de una tragedia que pudo evitarse y que convirtió el olvido en memoria

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz arrasó con la ‘Ciudad Blanca’, dejando al descubierto la falta de previsión de un Estado que no escuchó el llamado de la montaña, la misma que esa noche le recordó a Colombia que la naturaleza siempre reclama lo que el hombre olvida

Armero: 40 años de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La exposición gratuita en Bogotá

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

‘Noviembre’, la película que rememora

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’ aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar y ella tuvo que desmentirlo: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Ana Karina Soto dio detalles del incendio en la casa de su padre en Cúcuta: “Le quedaron secuelas”

Deportes

Colombia vs. Francia: hora y

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

Falcao ilusiona con comentario sobre la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”