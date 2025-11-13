Colombia

Armando Benedetti se despachó en contra de quienes opinan de sus procesos judiciales: “Ninguno presenta ninguna prueba! Solo hablan de Benedetti por likes”

El ministro del Interior expresó su inconformidad por las acusaciones en redes sociales, porque asegura que carecen de fundamento y que su caso lleva años sin resolverse en la Corte Suprema

El funcionario del Gobierno Petro
El funcionario del Gobierno Petro rechazó los comentarios sobre sus procesos judiciales, afirmando que quienes lo critican buscan notoriedad y que las afirmaciones en su contra son falsas y motivadas por intereses personales - crédito Colprensa

La mañana del martes 11 de noviembre, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, autorizó un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla.

La decisión ha provocado una oleada de comentarios y reacciones, especialmente luego de que el ministro recurriera a insultos hacia la magistrada Lombana por la diligencia, aunque más tarde ofreció disculpas por esas expresiones.

En medio de la controversia, el funcionario del Gobierno Petro se pronunció en su cuenta de X y criticó a quienes comentan sobre sus procesos judiciales.

“Ninguno presenta ninguna prueba! Solo hablan de Benedetti por likes”, escribió el ministro, expresando su molestia ante las opiniones que circulan en redes sociales sobre su situación.

El ministro Benedetti manifestó su inconformidad por el trato en redes sociales y la falta de presunción de inocencia respecto a los procesos judiciales en los que está involucrado.

Señaló que su caso lleva varios años sin resolverse en la Corte Suprema, mientras que algunas personas aprovechan la situación para emitir juicios sin fundamento y buscar notoriedad.

“Por la ‘inteligencia’ de algunos ‘opinadores’, ya sabemos que no tienen inteligencia sino unos pocos likes de algunos pocos inteligentes, no tengo presunción de inocencia. Mis procesos llevan ya más de ocho años en la Corte Suprema sin resolverse para que los envidiosos y poca cosas se inventen conclusiones”, escribió el funcionario público en su publicación de la red social X.

Al cerrar su pronunciamiento reprochó que las críticas en su contra carecen de pruebas, asegurando que las acusaciones provienen únicamente del deseo de obtener atención en redes sociales y reiteró que todas esas afirmaciones son falsas. Además, calificó duramente a quienes lo señalan y consideró que, pese a las agresiones, su cargo lo obliga a enfrentar estas situaciones.

“Ninguno presenta ninguna prueba! Solo hablan de Benedetti por likes, porque si hablan de ellos muestran lo tontos que son. TODO ES MENTIRA! Todo lo que dicen los malquerientes de Benedetti son mentiras! Son unos cobardes, manipuladores, miserables. Están descalificados para ser enemigos míos. Solo son cositas que me toca soportar por el cargo”, aseveró el jefe de Cartera en su mensaje.

