Colombia

Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de droga en aguas del Pacífico, valoradas en más de 223 millones de dólares

Unidades navales interceptaron un semisumergible y dos lanchas rápidas, frustrando el tráfico de cocaína y marihuana hacia mercados internacionales y evitando el ingreso de millones de dólares al crimen organizado

Guardar
Acciones coordinadas permitieron la captura de seis personas y la incautación de cargamentos valorados en más de 223 millones de dólares, según reportes oficiales de la Fuerza Naval del Pacífico - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de estupefacientes en aguas del Pacífico, resultado de una serie de operativos que detuvieron el transporte de cocaína y marihuana a través de un semisumergible y dos lanchas tipo Go Fast.

De acuerdo con información proporcionada por la institución naval, la ofensiva se realizó sobre rutas marítimas empleadas por redes de narcotráfico transnacional, frustrando el ingreso de 223 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado y evitando la circulación de más de 10 millones de dosis ilícitas en mercados internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Inteligencia naval y despliegue coordinado

La operación se activó tras una alerta de Inteligencia Naval, la cual permitió a unidades del Grupo de Guardacostas del Pacífico actuar de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos.

Con base en el reporte de la autoridad marítima, la primera interdicción ocurrió frente a la isla de Gorgona, donde una unidad de reacción rápida interceptó un artefacto semisumergible tripulado por un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos.

La ofensiva marítima impidió la circulación de más de 10 millones de dosis ilícitas, consolidando una de las mayores incautaciones recientes en la región, informaron autoridades navales - crédito prensa ARC

La inspección de la nave permitió hallar 2.960 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El personal rescatado fue puesto bajo custodia y transferido a las autoridades judiciales.

En paralelo, la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectó una lancha que se desplazaba de manera irregular a 80 millas náuticas del puerto. Cuando los tripulantes intentaron huir y volcaron la embarcación, los marinos recuperaron 1.268 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en paquetes rectangulares y cilíndricos.

Las tres personas capturadas también fueron entregadas al sistema judicial.

Incautación de marihuana y continuación de los operativos

En un tercer operativo, la estación de Guardacostas Primaria de Tumaco localizó otra lancha tipo Go Fast, equipada con tres motores fuera de borda, que transportaba 3.503 kilogramos de marihuana y 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La rápida reacción de las unidades permitió rescatar a los tripulantes y ponerlos a disposición judicial, mientras se aseguraban más de siete toneladas de estupefacientes en tres operativos simultáneos - crédito prensa ARC

Tres ciudadanos colombianos que presuntamente intentaban movilizar este cargamento quedaron a disposición de las autoridades nacionales tras ser capturados y trasladados a puerto seguro.

La Armada de Colombia precisó que la suma de estas operaciones ascendió a más de siete toneladas de drogas decomisadas entre cocaína y marihuana, consolidando una de las operaciones más importantes de los últimos meses contra las rutas del narcotráfico en el océano Pacífico.

Voces oficiales y balance de resultados

El capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, describió el operativo como un resultado de “acciones de control y seguridad integral marítima”, y subrayó que la rápida reacción de los marinos permitió el rescate y judicialización de los implicados.

“Con este resultado, la Armada de Colombia evitó la comercialización de más de tres millones de dosis y el fortalecimiento financiero de las estructuras criminales”, afirmó el oficial.

La Armada mantiene vigilancia permanente en rutas marítimas clave para contener el avance de organizaciones criminales y proteger la seguridad regional, según declaraciones de altos mandos - crédito prensa ARC

El teniente de fragata Cristian Aragón, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Gorgona, resaltó que el despliegue constante de capacidades logísticas y humanas ha sido clave en la lucha “por la seguridad de los habitantes de esta región del país”.

Por su parte, el teniente de fragata Luis Miguel Andrade, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Tumaco, puntualizó que el operativo demuestra la “defensa de la soberanía nacional y la protección de nuestros mares”.

De acuerdo con la entidad militar, la Fuerza Naval del Pacífico mantiene un despliegue permanente de unidades y personal en toda la región, enfocado en contener el avance de las organizaciones narcotraficantes y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y estabilidad regional.

- crédito prensa ARC

“La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y estabilidad del Pacífico colombiano”, reiteró el capitán Larrota, que adelantó que los patrullajes y operaciones se mantienen activos a la espera de nuevos desarrollos en el territorio marítimo nacional.

Temas Relacionados

NarcotráficoArmada de ColombiaPacífico colombianoClorhidrato de cocaínaMarihuanaBuenaventuraTumacoColombia-Noticias

Más Noticias

Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto de la participación de los artistas colombianos

Los grandes nombres de la música nacional se toman el escenario de Las Vegas en una noche llena de emociones, talento y premios

Latin Grammy 2025: siga el

David Villa, campeón del mundo con España en 2010, reveló haber tenido “problemas” con dos defensores colombianos

El histórico delantero ibérico, que supo brillar en el FC Barcelona, no dudó en resaltar a dos jugadores oriundos del territorio nacional que supieron complicarlo dentro del territorio nacional

David Villa, campeón del mundo

Juan Carlos Pinzón propone nuevo acuerdo estratégico con EE. UU.: “Estoy listo para ejercer el mando de Colombia”

El candidato presidencial presentó su plan de fortalecer la seguridad, consolidar una coalición democrática de centroderecha y fomentar programas educativos internacionales

Juan Carlos Pinzón propone nuevo

Así es el riguroso control en el ingreso de mascotas a Colombia, anticipe los trámites y evite inconvenientes

Las autoridades aplican sanciones y retención si se detectan inconsistencias en los documentos

Así es el riguroso control

Juan Carlos Pinzón se defendió sobre la foto comiendo tomate y aseguró: “No es actuación, así soy yo”

En entrevista con Infobae Colombia, el exministro y aspirante presidencial habló sobre su conexión con la comida popular y las críticas que generó la imagen que se volvió viral en redes sociales

Juan Carlos Pinzón se defendió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pedro Sánchez respondió a versiones

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: siga el

Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto de la participación de los artistas colombianos

Mia Khalifa enloquece a sus seguidores al lucir el bikini más codiciado de la colaboración Karol G con una marca italiana

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó cómo abordó con sus padres el tema de su orientación sexual: “Nunca estuve de acuerdo con salir del clóset”

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Deportes

David Villa, campeón del mundo

David Villa, campeón del mundo con España en 2010, reveló haber tenido “problemas” con dos defensores colombianos

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

EN VIVO Junior vs. Atlético Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: los verdes buscan el punto invisible

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

James Rodríguez recibió portazo en la cara: “No hay la mínima posibilidad”