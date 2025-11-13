Colombia

Armando Benedetti denunció a congresista por supuestamente ignorar denuncia contra la magistrada Cristina Lombana

La Procuraduría inició una indagación preliminar contra el representante Juan Carlos Wills por supuestamente no dar trámite a una queja del ministro del Interior contra la magistrada de la Corte Suprema

Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el Partido Conservador - crédito Prensa Cámara de Representantes

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina tras una queja presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionada con la falta de trámite a una denuncia contra la magistrada Cristina Lombana.

Según informó el organismo público, el jefe de cartera radicó la queja disciplinaria el 11 de noviembre de 2025, argumentando que el congresista del Partido Conservador no había dado curso a la denuncia interpuesta el 15 de agosto de 2023 contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“... indagación previa en este asunto, en contra del representante a la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído (...) el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”, señala el documento revelado por Semana.

La Procuraduría señala un posible retardo injustificado y omisión de deber funcional por parte del congresista del Partido Conservador - crédito Sergio Acero/Colprensa

No obstante, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría determinó que, aunque la queja de Benedetti sugiere una posible omisión y un retardo injustificado en el cumplimiento de los deberes funcionales de Wills Ospina, hasta el momento no existen pruebas suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.

Si bien la noticia disciplinaria proporciona elementos orientadores, esta carece de precisión fáctica, ya que no se conoce el contexto completo de cómo el representante investigador ha tramitado hasta la fecha el radicado 6265 asignado por el presidente de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, el 25 de septiembre de 2023, ni las actuaciones procesales que se han surtido dentro de esa actuación”, detalla el ente de control.

Como parte de este proceso, la Sala ordenó una inspección disciplinaria en la corporación legislativa para “obtener copia íntegra de la actuación” bajo responsabilidad de Wills Ospina.

La denuncia de Benedetti contra la magistrada Lombana incluye señalamientos de abuso de función pública y prevaricato - crédito @MinInterior/X

Contexto de la denuncia

El caso se remonta a una denuncia disciplinaria que el entonces senador Armando Benedetti había interpuesto contra la togada Cristina Lombana por presunto abuso de función pública y prevaricato, según recopiló El Espectador.

Esta denuncia fue presentada después de que el hoy funcionario de Gobierno presentara una recusación en su contra por el caso de Fonade (Fondo Nacional de Desarrollo), en el que el excongresista es investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos en dicha entidad.

Adicionalmente, el diario bogotano detalló que Lombana, que actualmente investiga a Benedetti en la Corte Suprema de Justicia por supuestos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, enfrenta cuatro procesos relacionados con el hoy ministro del Interior.

Cristina Lombana investiga a Benedetti en la Corte Suprema por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el caso Fonade - crédito Corte Suprema de Justicia

La defensa de Benedetti argumentó que la magistrada Lombana retuvo indebidamente bajo su despacho tres investigaciones contra el exsenador durante casi un año, a pesar de que había perdido competencia para conocer de esos asuntos tras la designación de Benedetti como embajador de Venezuela en 2022.

Según la denuncia, Lombana se habría negado a remitir los expedientes a la Fiscalía, autoridad que debía asumir la investigación.

Además, el documento presentado por Benedetti cuestiona que la magistrada insistiera ante el Tribunal Superior de Bogotá en conservar los casos y que, sin tener competencia, ordenara una inspección judicial en el proceso por enriquecimiento ilícito.

La Comisión de Investigación y Acusación será inspeccionada para obtener copia íntegra de la actuación bajo responsabilidad de Wills Ospina - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Pelea entre Benedetti y Lombana

La investigación contra Juan Carlos Wills se suma a las tensiones entre Armando Benedetti y Cristina Lombana tras un allanamiento ordenado por la magistrada en la residencia del ministro en Barranquilla.

Este procedimiento, realizado el 11 de noviembre, se enmarca en una investigación que la Sala Especial de Instrucción adelanta desde hace varios años sobre presuntas irregularidades cometidas por el ministro durante su etapa como congresista en 2012.

En respuesta a la diligencia, Benedetti calificó públicamente a Lombana de “loca, demente y delincuente”, declaraciones que generaron un rechazo inmediato por parte de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el jefe de cartera se retractó de dichos calificativos, al considerar que se dejó llevar de sus emociones por la ocupación de su residencia, aunque insistió en que la magistrada se extramilitó en sus funciones.

He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, expresó Benedetti en su cuenta de X.

Armando Benedetti pidió disculpas a la magistrada Cristina Lombana - crédito @AABenedetti ·

onomásticos de este 13 de noviembre

Cine a $1.000 en Bogotá

Resultados del Baloto y Revancha

Westcol organizó una exclusiva celebración

Testigo del linchamiento a conductor
Ejército habría sido objeto de

Westcol organizó una exclusiva celebración

Los hinchas del Real Cartagena

