Motociclistas asesinaron a golpes a conductor que atropelló a varios de ellos y a un agente de Policía en el sur de Bogotá

La Policía investiga la agresión colectiva y analiza las cámaras del sector para identificar a los responsables

Un conductor que realizaba maniobras peligrosas y embistió a varios motociclistas desde la avenida 68 con Américas fue perseguido por más de 200 personas hasta el sector del Tintal, en Kennedy.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el conductor que arrolló a varios motociclistas mientras se encontraba en presunto estado de embriaguez en la localidad de Kennedy falleció en la Clínica de Occidente como consecuencia de múltiples traumatismos producidos por la golpiza recibida de miembros de la comunidad.

El episodio, registrado la noche del 11 de noviembre, se reportó inicialmente por una llamada de alerta que advirtió sobre maniobras peligrosas de un vehículo en la zona suroccidental de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado entregado por la Policía, los hechos comenzaron cuando un ciudadano, al volante de una camioneta color azul, transitaba por la avenida Carrera 68 con las Américas e incurría en acciones temerarias que pusieron en peligro la seguridad vial. El conductor embistió a varios motociclistas y, en el trayecto, también resultó impactado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional.

Unidades de emergencia atendieron a los lesionados y trasladaron al conductor al centro hospitalario tras la intervención de la comunidad. - crédito captura de video

La autoridad informó que aproximadamente doscientas personas a bordo de motocicletas emprendieron la persecución del conductor, siguiendo su desplazamiento hasta el sector del Tintal, donde finalmente fue interceptado en inmediaciones del barrio Castilla. Durante este recorrido, la patrulla de la Policía Nacional que realizaba vigilancia al sistema de TransMilenio se sumó a las maniobras de control y reacción para evitar nuevas afectaciones en la vía pública.

“Aproximadamente doscientas personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida Carrera 68 con las Américas, venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, explicó un portavoz de la Policía Metropolitana de Bogotá, según lo consignado en el reporte oficial.

Golpiza al conductor y desenlace en centro hospitalario

Al llegar al punto donde la persecución finalizó, el conductor fue agredido de manera simultánea por numerosas personas que se encontraban en el sitio, causando lesiones de gravedad, según el informe policial.

La Policía de Bogotá señaló que “en este sector las personas agredieron de manera simultánea a esta persona, la cual fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente. Debido a estos politraumatismos, esta persona fallece”. El centro médico confirmó el deceso poco después de su ingreso.

El hombre en aparente estado de embriaguez fue atrapado por la comunidad cuando intentaba huir del lugar.

Investigación de los hechos y verificación de pruebas

Frente a la magnitud del episodio, la Policía Nacional anunció que realiza la revisión y análisis de cámaras de seguridad del sistema TransMilenio, de conjuntos residenciales cercanos y de la propia institución. El objetivo es identificar a los ciudadanos que participaron en la agresión colectiva, así como reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos y establecer responsabilidades individuales.

El reporte añade: “En este momento, la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema Transmilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales, con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”.

En ese sentido, la institución aclaró que el proceso investigativo permanece abierto y que toda acción de justicia por mano propia será abordada por las autoridades competentes en el marco de la legislación vigente. La Policía exhortó a la ciudadanía a que recurra a los canales institucionales para denunciar hechos delictivos y reiteró el rechazo a cualquier forma de agresión colectiva.

Número indeterminado de víctimas y atención de emergencias

Hasta el momento, la Policía de Bogotá no ha precisado el número exacto de motociclistas y personas que resultaron heridas durante el atropellamiento inicial y en los hechos posteriores. Unidades de tránsito y equipos de atención prehospitalaria acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios a los afectados y garantizar su traslado a centros asistenciales.

La autoridad ratificó que ninguna persona involucrada, sea conductor o miembro de la comunidad, debe ser víctima de actos violentos por fuera del debido proceso judicial. Según el comunicado de la Policía, el análisis de videos y testimonios será clave para identificar tanto a las víctimas como a los autores materiales de la agresión.

El responsable fue interceptado por la comunidad tras intentar escapar. - crédito captura de video

Llamado institucional y próximos pasos

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a mantener la convivencia y el respeto a la ley en situaciones de conflicto vial. La institución insistió: “Toda actuación de la ciudadanía debe enmarcarse en la legalidad, y las autoridades serán las responsables de adelantar los procesos correspondientes”.

