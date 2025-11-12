Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Prima de Alejandra Villafañe habló en nombre de la familia y explicó por qué han cuestionado la versión de Raúl Ocampo - crédito cvillafanee/Instagram

A un poco más de dos años de la muerte de la actriz caleña Alejandra Villafañe, su vida sentimental sigue siendo foco de comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

Esto, debido a la intensa relación que sostuvo con Raúl Ocampo, participante del reality MasterChef Celebrity Colombia, que recientemente concedió una entrevista al pódcastLos hombres sí lloran de Juan Pablo Raba, conversación que desató rechazo por parte de la familia Villafañe.

Tras las declaraciones de la tía y prima de la actriz, se sumó un nuevo testimonio que daría cuenta que dicha relación, supuestamente, no era como se exponía en redes sociales durante los meses en que Villafañe luchaba contra su enfermedad.

Tras más de dos años de la muerte de la actriz caleña, se siguen revelando detalles de sus últimos días de vida - crédito alejavillafañe/Instagram.

Se trata de Fernanda Cantor, identificada como una de las mejores amigas de Villafañe, que no dudó en compartir mensajes de respaldo a la familia de la artista.

En una historia publicada en su cuenta personal, Cantor expresó: “La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. (…) Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento”. El mensaje, dirigido públicamente a Claudia Villafañe, prima de Alejandra, fue interpretado como un respaldo explícito a la versión de la familia y sus cuestionamientos sobre lo acontecido en los últimos días de vida de la actriz.

Las palabras de Cantor generaron reacciones inmediatas en seguidores y figuras del entorno artístico tanto de Villafañe como de Ocampo, que expresaron su apoyo a la familia y a la amiga, al tiempo que exhortaron a mantener el respeto por la memoria de la actriz.

“Es obvio que todo lo que dijo en el pódcast, fue más producto, de su fantasía que de la realidad. Es fácil pintarse como el príncipe, cuando la princesa ya no está, nadie es malo muerto, y nadie habla mal de si, mismo”; “Ya déjenla descansar en paz … ella ya no está … la familia debería respetar la memoria … (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

El mensaje de apoyo de Fernanda Cantor a la familia Villafañe despertó otra vez la polémica - crédito Letengoelchisme/Instagram

Cantor añadió luego otro mensaje en la misma línea: “La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo”, reforzando así la postura de la familia Villafañe, que ha expresado públicamente su desacuerdo con algunos de los relatos de Raúl Ocampo respecto a su rol durante la enfermedad y los últimos momentos de la actriz.

Postura de la familia Villafañe ante declaraciones de Raúl Ocampo

Claudia Villafañe, prima de Alejandra Villafañe, a través de un video autorizado por la familia, hizo énfasis en que “el amor fue muy hermoso mientras hubo salud, después no estuvo a la altura (...)”.

Según la versión familiar, fue la madre de Alejandra quien permaneció de forma continua a su lado tras el diagnóstico, trasladándose de Cali a Bogotá para acompañar a su hija. Claudia precisó que la madre, junto a la hermana Jackeline y la tía Alicia, fueron las que la cuidaron cada día.

En contraste con las declaraciones de Ocampo en el pódcast, la prima señaló que el actor solo “iba y la visitaba por ratos a la clínica” y que “en sus hospitalizaciones, solo una noche se quedó a dormir con ella”.

La actriz compartió sus últimos días de lucha contra el cáncer con sus seguidores - @alejavillafane/Instagram

La familia también expuso dificultades económicas enfrentadas por Alejandra durante su enfermedad. Claudia relató que la actriz, a pesar de estar en etapa avanzada y debilitada por el cáncer que padecía, se preocupó por concluir un proyecto audiovisual para poder aportar el 50% del alquiler de una nueva casa donde planeaba mudarse con su pareja. “Nos pareció inaudito y cruel, ella si mucho tenía fuerzas para ir al baño, para nosotros eso le correspondía resolver a su pareja”, denunció la prima.

Sobre la relación sentimental, Claudia sostuvo que Alejandra “amó hasta el último día de su vida, pero también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de su enfermedad”.

En el video, Claudia Villafañe criticó la publicación del libro La despedida por parte de Ocampo sobre su vida con Alejandra. Aseguró que la familia nunca autorizó ni estuvo de acuerdo con este proyecto, y que el contenido incluye detalles falsos sobre la actriz.