Colombia

María Fernanda Cabal está detrás de la carta de jóvenes uribistas que pidieron a Miguel Uribe Turbay renunciar a la la candidatura del CD, aseguró María Claudia Tarazona

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay también se refirió a la polémica por la definición del candidato presidencial del Centro Democrático y pidió dejar las peleas internas y concretar una postura que beneficie los intereses de la nación

María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseveró que detras de la misiva de 200 jóvenes estarían seguidores de la senadora María Fernanda Cabal - crédito @NoticiasRCN/X.- Colprensa

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se refirió a la polémica carta en la que algunos jóvenes solicitaron la exclusión del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño de la consulta interna para elegir al candidato presidencial del Centro Democrático.

La esposa del fallecido senador cuestionó la veracidad de la misiva enviada a la dirección nacional del partido político, mientras que al interior de su familia hubo molestia por la carta. Además, manifestó que detrás de la misma estarían seguidores afines a la senadora María Fernanda Cabal.

“Fueron mis hijas quienes me mostraron eso, porque estoy tratando de mantenerme un poco al margen del tema. Pero mis hijas, aterradas y asombradas, vieron que 200 jóvenes que no son del partido y que apoyan a María Fernanda Cabal hayan salido con una carta. Lo que siento, y me parece muy lamentable, es que un dirigente, en vez de liderar, inspirar, promover la unión y generar una causa importante, esté utilizando a jóvenes para dividir y generar confrontación”, declaró la mujer en diálogo con W Radio.

Carta de jóvenes uribistas luego
Carta de jóvenes uribistas luego de la controversia por la elección de candidato del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae

Así mismo, Tarazona hizo un llamado a las directivas del Centro Democrático para que indaguen sobre la autoría de dicha misiva. “Siento que eso es muy lamentable, y esas decisiones las debería tomar el partido, no unos jóvenes que deberían estar promoviendo algo distinto en el país”, agregó.

Igualmente, la viuda de Miguel Uribe Turbay defendió la postura del padre del asesinado senador al asumir las banderas de su hijo y continuar con su campaña presidencial.

“Creo que él tomó la decisión que consideró correcta en ese momento. Tiene todas las credenciales para hacerlo. Es una persona culta, que ha estado inmersa en la política toda la vida; la conoce y la ha ejercido al lado de su hijo durante todos estos años. Es la manera como él siente que reivindica las banderas de Miguel, el sacrificio que hizo su hijo”, afirmó.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Peleas por encuestadora en el Centro Democrático

Del mismo modo, María Claudia Tarazona se refirió a las tensiones internas en el Centro Democrático por la definición de la firma que estará a cargo de la encuesta que escogerá al candidato presidencial de la colectividad de oposición para las elecciones del 2026.

La viuda de Miguel Uribe Turbay instó a los aspirantes de su partido a priorizar la unidad sobre los intereses individuales y subrayó la necesidad de superar los egos personales para fortalecer la propuesta política del movimiento.

“Esto que viene pasando con el Centro Democrático ya venía pasando con Miguel (...) Todos están despelotados y obviamente, pues aquí la invitación que haría a los candidatos es a pensar en la esperanza. Nadie piensa bien cuando tiene miedo, entonces pensar un poco más en lo que se puede lograr unidos y no desde los egos personales”, aseveró.

Tarazona también abordó rumores sobre supuestos vínculos con Lester Toledo, negando cualquier relación y enfatizando la importancia del respeto hacia quienes atraviesan un duelo.

No tengo ninguna relación con Lester Toledo. Conté lo que pasó en ese momento, no tengo interés de inventar. Creo y repito una cosa cierta, a una persona en duelo, uno se acerca con amor y respeto, si no tienes nada que decir es mejor el silencio”, manifestó.

El congresista del Centro Democrático
El congresista del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Cuando se cumplen tres meses del fallecimiento del exsenador y precandidato presidencial, María Claudia Tarazona reveló detalles íntimos sobre el impacto de este crimen en el entorno familiar, así como la última conversación que mantuvo con su esposo.

Frente a este último, Tarazona señaló que abordaron el tema de la seguridad, una preocupación recurrente para ella debido al clima de tensión en el país, y recalcó que fue una charla serena.

“Le dije que estaba preocupada porque el tema del país estaba difícil. Nunca se me pasó que algo así pudiera suceder, eso no era ni una posibilidad”, afirmó.

Además, recordó que aquella despedida estuvo marcada por la cotidianidad familiar: “Lo último que le dije fue ‘no te demores’, se giró y me dijo ‘no estoy dispuesto a perderme ni un segundo de la vida de Alejandro, a las 7:00 estoy acá’”, manifestó.

María Claudia Tarazona cuestiona la
María Claudia Tarazona cuestiona la proporcionalidad de las penas para menores que cometen delitos graves - crédito Colprensa/Captura de Pantalla redes sociales

En su análisis, el crimen fue resultado de una estructura delictiva de gran envergadura: “Esto no es algo que hubieran planeado en ocho días, era una organización criminal gigantesca buscando su muerte”, sostuvo.

El dolor de la pérdida se intensificó en el momento en que debió comunicarle la noticia a su hijo. “El día más horrible de mi vida fue agacharme y decirle a Alejandro: ‘Papá no lo logró, papá murió’”, relató a W Radio.

En cuanto a sus sentimientos hacia los responsables y el entorno político, Tarazona aseguró: “Olvidar no es una facultad que tengamos los humanos, pero perdonar sí. Le doy gracias a Dios porque en este proceso no he sentido rabia ni rencor frente a ningún actor o sector político”.

