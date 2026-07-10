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Exfuncionario de Ecopetrol en Estados Unidos se habría robado miles de dólares cobrando viáticos de manera irregular: así operaba

La Fiscalía General de la Nación aseguró que el exempleado habría aprovechado el acceso a los sistemas internos para tramitar solicitudes de reembolso a su nombre

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La Fiscalía judicializó a un exfuncionario de una filial de Ecopetrol por un presunto cobro irregular de viáticos - crédito Fiscalía
La Fiscalía judicializó a un exfuncionario de una filial de Ecopetrol por un presunto cobro irregular de viáticos - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con sede en Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habría apropiado irregularmente de 11.754 dólares (más de 30 millones de pesos colombianos) a través del cobro de viáticos y reembolsos que, según la investigación, no cumplían con los requisitos establecidos por la compañía.

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades radicar, verificar y gestionar los pagos relacionados con comisiones y reembolsos operativos. Sin embargo, habría utilizado ese mismo cargo para presentar solicitudes de viáticos a su nombre y facilitar su aprobación.

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La investigación señala que, en al menos cinco oportunidades, Valenzuela Rojas ingresó al sistema corporativo utilizando su usuario y contraseña para registrar solicitudes de reembolso personales.

Posteriormente, presuntamente intervino en el proceso de validación para que los desembolsos fueran autorizados y consignados en una cuenta bancaria de la que era titular.

El exfuncionario de Ecopetrol habría aprobado sus propios reembolsos y la Fiscalía ya le imputó dos delitos - crédito Reuters
El exfuncionario de Ecopetrol habría aprobado sus propios reembolsos y la Fiscalía ya le imputó dos delitos - crédito Reuters

Según la Fiscalía, para respaldar las solicitudes habría entregado documentos con inconsistencias, entre ellos soportes con fechas que no coincidían con los desplazamientos reportados, referencias a eventos futuros cobrados de manera anticipada y documentos que serían falsos.

Uno de los elementos que hace parte del proceso corresponde a una factura de un hotel ubicado en Houston, Texas, con la que, presuntamente, pretendía justificar una estadía entre el 18 y el 26 de octubre de 2024 por un valor cercano a los 2.800 dólares (casi 10 millones de pesos colombianos).

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Los desembolsos que detectó la investigación

Las pesquisas establecieron que los pagos cuestionados se realizaron durante 2024. El primero se efectuó el 26 de septiembre por 3.613 dólares. Después, el 15 de octubre se habrían realizado dos nuevos desembolsos: uno por 786 dólares y otro por 4.497 dólares. Finalmente, el 6 de noviembre fue girado un cuarto pago por 2.858 dólares.

La Fiscalía indicó que existió una quinta solicitud por 2.179 dólares, pero esta fue bloqueada por inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión, por lo que el dinero nunca fue desembolsado.

Así operó el presunto fraude con viáticos en Ecopetrol - crédito Reuters
Así operó el presunto fraude con viáticos en Ecopetrol - crédito Reuters

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Alejandro Valenzuela Rojas los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador, mientras que en la diligencia judicial, el fiscal del caso explicó el alcance de la presunta conducta investigada.

“La Fiscalía le imputa al señor Alejandro Valenzuela Rojas que en la ciudad de Bogotá, entre el 26 de septiembre y el 6 de noviembre de 2024, aprovechando su rol funcional y el acceso privilegiado a los sistemas internos de información de la empresa, se apropió de recursos públicos mediante la siguiente conducta: radicó y gestionó solicitudes de viáticos y reembolsos, utilizó documentación presuntamente falsa e inconsistente, intervino en la validación y liberación de los pagos, logrando que los recursos fueran efectivamente transferidos a su cuenta bancaria personal sin que existiera derecho legítimo para ello”, explicó el fiscal en la audiencia.

Otro de los aspectos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia tiene relación con una factura correspondiente al hotel Hyatt Regency Houston, documento que habría servido como soporte para uno de los reembolsos investigados.

Fiscalía - Colombia
El exfuncionario Alejandro Valenzuela Rojas fue imputado por peculado y falsedad en un caso de reembolsos - crédito Fiscalía General de la Nación

Según la hipótesis del ente acusador, el documento presentaba inconsistencias y fue utilizado para justificar un supuesto gasto de hospedaje que no habría sido válido.

Durante la imputación, el fiscal manifestó: “elaboró o alteró una factura correspondiente al hotel Hyatt Regency Houston, hotel que se encuentra ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, haciéndola aparecer como un gasto real derivado de una estadía entre el 18 y el 26 de octubre de 2024. Dicho documento no correspondía a un gasto válido, autorizado ni verificado, presentaba inconsistencias materiales y funcionales dentro del sistema y fue utilizado como soporte contable de un reporte de gastos. El gasto fue incorporado dentro del sistema corporativo del sistema SAP, superó los filtros internos de validación y permitió la ejecución del reembolso por valor de dos mil ochocientos cincuenta y ocho dólares con veintinueve centavos de dólar, pagado el 6 de noviembre de 2024 a una cuenta bancaria de titularidad del imputado”.

El proceso penal continuará en las etapas previstas por la ley, mientras la Fiscalía busca demostrar en juicio la presunta responsabilidad del exfuncionario. Entretanto, el investigado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

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