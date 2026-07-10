Ricardo Roa volvería a la presidencia de Ecopetrol antes de que termine el Gobierno Petro: esta es la razón

Ricardo Roa volverá a Ecopetrol el 29 de julio para presentar su informe final de gestión y dejar la presidencia antes del 7 de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ricardo Roa volverá a Ecopetrol el 29 de julio de 2026 para presentar su informe final de gestión y dejar la presidencia de la entidad antes del 7 de agosto, en un movimiento que anticipa el relevo de la cúpula de la petrolera estatal y la convocatoria de una asamblea extraordinaria para redefinir parte de su junta directiva con la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ese rediseño no abarcaría, por ahora, a todos los asientos del máximo órgano de dirección. El representante de los trabajadores, César Loza, seguiría en su cargo porque un eventual reemplazo exige un proceso de 40 días con convocatoria a votación, y tampoco habría cambios inmediatos para el representante de los fondos de pensiones Luis Felipe Henao ni para el representante de las regiones productoras Ricardo Rodríguez Yee.

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Según Portafolio, en la sesión de junta llevada a cabo el jueves 9 de julio se acordó el mecanismo para entregar la información de la compañía al equipo del presidente electo, con el Ministerio de Hacienda como accionista mayoritario bajo la conducción de Miguel Gómez Martínez.

En ese encuentro se definió que Roa, hoy en licencia no remunerada, regresará el 29 de julio para cumplir una entrega de gestión en pocos días.

Así mismo se señaló que Ecopetrol había informado a finales de mayo que la licencia no remunerada de Roa, inicialmente revelada con efecto desde el 28 de mayo de 2026 por 30 días calendario, empezaría una vez terminara su incapacidad y el saldo de vacaciones. Eso dejó el inicio efectivo de la licencia el 27 de junio y su vencimiento el 29 de julio.

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Ecopetrol mantendría por ahora en la Junta Directiva a César Loza, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee por requisitos estatutarios y de procedimiento - crédito USO

Fuentes citadas por el diario indicaron que, tras la presentación del informe, la junta deberá nombrar un responsable transitorio mientras se define el relevo en propiedad de la presidencia, en coordinación con la administración entrante. Juan Carlos Hurtado Parra, que ejerce como presidente encargado desde el 7 de abril, seguiría solo algunas semanas después del 7 de agosto.

Sin embargo, la secuencia prevista es otra, una vez asuma el nuevo gobierno, el Ministerio de Hacienda convocaría una asamblea extraordinaria de accionistas para cambiar varios miembros de la junta directiva.

Después, el nuevo cuerpo colegiado designaría a otro presidente encargado en reemplazo de Hurtado Parra mientras se escoge al nuevo CEO en propiedad.

Una de las fuentes explicó que ese relevo no se haría por decreto. La vía sería una comunicación a la Secretaría General de Ecopetrol para activar el procedimiento societario habitual de convocatoria y sustitución de directores.

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En la composición futura, los independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee continuarían en sus cargos, mientras la permanencia de Ángela María Robledo, actual presidenta de la junta, quedaría entre los puntos aún por definir.

Los estatutos de la compañía exigen además un número mínimo de integrantes actuales en la plancha presentada a la asamblea, lo que reduce el margen de cambios inmediatos.

José Manuel Restrepo vinculó la crisis de Ecopetrol con la gestión, la reputación corporativa y el freno a los contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Contraloría General de la República

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo a La FM que la recuperación de Ecopetrol debe comenzar por la administración de la empresa. “Ecopetrol tiene que recuperarse, pero arrancando con una buena gerencia. Es que Ecopetrol ha tenido pésima gerencia”.

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Restrepo atribuyó la situación actual a decisiones del gobierno saliente de Gustavo Petro. “Todo arranca por un gobierno que le ha impedido a Ecopetrol funcionar, porque le ha bloqueado estratégicamente la posibilidad de hacer nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, porque le ha bloqueado la exploración no convencional o de fracking en Colombia o en el exterior”.

También sostuvo que la petrolera necesita ajustes operativos y financieros. “Hay que ordenarlo operativo y financieramente la entidad, porque hoy es un desastre operativo. Es demasiado costoso respecto a la explotación que teníamos anteriormente, hace tres años”.

Sobre el gobierno corporativo, el vicepresidente electo afirmó que se debe convocar con rapidez a la asamblea, cambiar la junta y sustituir al presidente.

Según explicó al medio, la salida de Roa responde también a los efectos reputacionales sobre la compañía: “Hay que cambiar al presidente para evitar los problemas reputacionales que ya están afectando a la compañía”.

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Restrepo describió además el perfil que buscarán para la presidencia de Ecopetrol: una persona con conocimiento del sector y experiencia gerencial, que llegue con capacidad de decisión y no a formarse dentro de la empresa. Añadió que ese cambio debe ir acompañado por un gobierno que habilite nuevos contratos de exploración de gas y petróleo.

El empalme en Ecopetrol, liderado por Nelson Navarrete, anticipa una revisión de nombramientos y podría extender cambios a ISA - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con fuentes consultadas por Portafolio, el acuerdo dentro de la actual junta busca evitar traumatismos durante la entrega.

En paralelo, el equipo del empalme para Ecopetrol, encabezado por Nelson Navarrete, exfuncionario de la petrolera y conocedor del sector de hidrocarburos, ya ha solicitado amplia información sobre la compañía.

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Las mismas fuentes anticipan una revisión más extensa de nombramientos hechos en los últimos cuatro años, con la intención de devolver un perfil técnico a cargos que, según esa versión, fueron ocupados por personas sin la experiencia requerida. Una de ellas afirmó que a la empresa “llegó en los últimos años mucha gente sin la experiencia para el cargo, incluyendo filósofos”.

Ese proceso también podría alcanzar la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), una vez quede designado el presidente encargado de Ecopetrol que sustituya a Juan Carlos Hurtado.