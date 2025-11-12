Colombia

Katherine Miranda ‘estalló’ por insultos de Armando Benedetti a la magistrada Lombana: “Es realmente inaceptable”

El ministro del Interior trató de “loca” a la togada por haber ordenado un allanamiento en su vivienda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, está en el ojo del huracán por haber insultado a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, por haber ordenado el allanamiento de su vivienda en el Atlántico. El jefe de la cartera llamó “demente” a la togada e incluso aseguró que tiene nexos con la delincuencia por investigarlo y ordenar la diligencia.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, indicó Benedetti en un video publicado en sus redes sociales.

La representante Katherine Miranda aseguró
La representante Katherine Miranda aseguró que el ministro del Interior, Armando Benedetti, incurrió en una afrenta contra el poder judicial - crédito Colprensa

De acuerdo con el ministro, sus derechos están siendo vulnerados y teme por su seguridad y la de su familia. Por eso, responsabilizó a la togada de cualquier cosa que le pueda pasar a sus allegados, tras el allanamiento de su vivienda.

De hecho, aseguró que su esposa, Adelina Guerrero, fue humillada y maltratada durante la diligencia. “¿Cuántos colombianos hoy aguantarían un allanamiento en su casa de forma ilegal y con 30 policías humillando y maltratando a su esposa?”, cuestionó en su cuenta de X.

El ministro Armando Benedetti aseguró
El ministro Armando Benedetti aseguró que su esposa fue humillada durante el allanamiento en su vivienda - crédito @AABenedetti/X

Crítica de Katherine Miranda a Benedetti

La representante a la Cámara Katherine Miranda se pronunció sobre los hechos, criticando al ministro del Interior por haber insultado a la magistrada. Desde su perspectiva, la reacción de Benedetti es “inaceptable”.

Que Armando Benedetti haya tratado de loca, demente, hijueputa y delincuente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia porque lo está investigando, es realmente inaceptable”, precisó.

Aseguró que este tipo de comentarios hacia las mujeres que ejercen poder en Colombia no son nuevos en el Gobierno nacional. Recordó distintos momentos en los que el presidente Gustavo Petro hizo señalamientos que molestaron a varias mujeres por ser violentos y machistas.

Katherine Miranda calificó de “inaceptable” la reacción de Armando Benedetti ante el allanamiento de su vivienda - crédito @KatheMirandaP/X

Mencionó, por ejemplo, el momento en el que el mandatario hizo un comentario en un Consejo de Ministros sobre los órganos de las mujeres: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

De igual manera, recordó que en un evento público llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”.

Así las cosas, Miranda aseguró que las declaraciones de Benedetti constituyen una afrenta a la Corte Suprema de Justicia, que debe actuar con autonomía e independencia en todos sus procesos judiciales. En consecuencia, rechazó las declaraciones del ministro del Interior.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia está facultada para investigar a Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia

Esto también es una afrenta directa a la independencia judicial, a las cortes. Este Gobierno vulnera una y otra vez la separación de poderes. Desde el Congreso de la República, rechazamos con firmeza esta violencia verbal y política y exigimos respeto a la justicia, a las mujeres y a las instituciones del Estado”, expresó la congresista.

La Corte Suprema de Justicia también condenó la reacción del jefe de la cartera, indicando que las decisiones que se toman en la etapa investigativa son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho. Aunado a ello, aseguró que los insultos de del ministro en contra de la magistrada “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

En consecuencia, instó a la sociedad a “desescalar el lenguaje”, con el fin de fortalecer y proteger el Estado de derecho y la convivencia democrática. Además, según una decisión tomada en mayo de 2024 por la Sala Plena de la Corte, la corporación sí es competente para investigar al actual miembro del Gobierno, pese a no ser congresista.

Este es el perfil de

Efraín Cepeda se despachó contra

David Luna lanzó duros dardos

Emergencia en Kennedy por explosión,

Carlos Fernando Galán pidió retomar
ELN reconoció su responsabilidad en

Mejor amiga de Alejandra Villafañe

Dirigente del FPC alertó sobre

