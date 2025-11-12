Colombia

David Luna lanzó duros dardos contra Gustavo Petro por haber “legitimado” a ‘Iván Mordisco’: “Usted no gobierna con autoridad, sino con conveniencia”

El exsenador y precandidato presidencial expresó en sus redes sociales lo que sería la incoherencia en la política de Paz Total del Gobierno, luego de la orden dada por el primer mandatario de atacar las estructuras de Néstor Gregorio Vera, cabecilla del llamado Estado Mayor Central de las disidencias

El exsenador David Luna denunció
El exsenador David Luna denunció las incoherencias de Gustavo Petro frente a la lucha contra las disidencias de las Farc - crédito Infobae

La ofensiva militar lanzada por el presidente de la República, Gustavo Petro, contra las disidencias de las Farc, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, desató un amplio debate sobre la consistencia y los riesgos de la política de Paz Total en Colombia. En especial, porque el jefe de Estado, en los primeros meses del Gobierno, proyectaba el proceso de negociación con esta estructura, el Estado Mayor Central, hacia una dejación de armas efectiva.

Una de las voces que se pronunció frente a este asunto fue la del exsenador y precandidato presidencial David Luna, que cuestionó la legitimidad de la estrategia implementada por las Fuerzas Militares, en una clara respuesta a la defensa que hizo el jefe de Estado, que ‘sacó pecho’ de la contundencia de las operaciones en Guaviare. El uso selectivo de la fuerza y el papel de la presidencia fueron los argumentos de Luna para poner la lupa sobre estas operaciones.

Con esta publicación, el exsenador
Con esta publicación, el exsenador y precandidato presidencial David Luna respondió a los reportes del presidente Gustavo Petro sobre el éxito de las operaciones en Guaviare - crédito @lunadavid/X

Por ello, en la publicación hecha en la red social X y dedicada al jefe de Estado, criticó la decisión de negociar con el líder disidente. “Usted sabía desde el primer día que el desertor del proceso de paz no era un ‘disidente’, sino un narcotraficante disfrazado de guerrillero. Aun así, decidió legitimarlo, sentarse a negociar con él y hasta bautizar su cartel como ‘Estado Mayor Central’”, afirmó Luna, frente al fracaso de las tratativas con esta organización criminal.

En esa misma línea ideológica, en la que despedazó los propósitos con los que se concibió la Paz Total, cada vez más lejos de mostrar resultados fiables, el exsenador hizo énfasis en la gravedad de lo que considera una incoherencia en la política oficial. Y señaló que “su selectividad en el uso de la fuerza no solo es cobarde, sino peligrosa: fortalece el negocio de la coca, premia a los criminales y debilita a las instituciones”, afirmó el precandidato presidencial.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias
Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, por el que se ofrece hasta $5.000 millones por su captura - crédito Europa Press

Gustavo Petro insistirá en bombardeos contra ‘Iván Mordisco’ y sus tropas

En sus redes sociales, el jefe de Estado se refirió a los bombardeos en zonas rurales de Calamar y Miraflores, en donde las Fuerzas Militares, con presencia del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, ejecutaron una de las operaciones más contundentes de su mandato. “Once fusiles recuperados y cerca de veinticinco personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de Iván Mordisco en el Guaviare”, fue el reporte de Petro.

Y agregó que si bien era “muy lamentable” la muerte de colombianos, “debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”. De esta forma, Petro parece haber dado un viraje en su estrategia de lucha contra la delincuencia, pues autorizó los bombardeos sobre los territorios en los que, según informes de inteligencia, se considera que están asentadas las tropas de Vera, que abandonaron la mesa de negociación tras el fin del cese al fuego.

En octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro habló sobre 'Iván Mordisco' y lo calificó como un "traqueto" - crédito Presidencia de la República

La ofensiva, que incluyó la orden de “disolución militar” del frente de ‘Mordisco’ y la intensificación de los ataques, dejó entre los fallecidos a alias Pescado: jefe de finanzas del grupo. Así pues, se recrudeció las acciones militares contra las disidencias de las Farc, y se pasó de la palabra a los hechos, pues eran conocidas las acusaciones del presidente de que su cabecilla era un “traqueto vestido de revolucionario”, implicado en narcotráfico y muerte de líderes sociales.

Es válido destacar que Néstor Gregorio Vera ha sido imputado de los delitos de territorios, homicidios a persona protegida y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico, por lo que se dispuso de una recompensa de 5.000 millones de pesos para el que ayude a dar con el paradero de este insurgente. “He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares“, comentó Petro, al inicio de la operación, el 10 de noviembre.

