Cero y van dos: cayó MiLoto por segundo día consecutivo con jugoso premio para un apostador de Bogotá

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 11 de noviembre de 2025 - crédito cortesía

La modalidad manual volvió a dar frutos en Miloto: un habitante de Bogotá se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor, asegurándose 120 millones de pesos al acertar los cinco números del sorteo No. 0431.

El tiquete afortunado fue comprado en un punto de la red Paga Todo, al marcar los números 02, 03, 08, 19 y 34.

De acuerdo con el comunicado oficial de Baloto, este sorteo dejó, además del premio mayor, a más de 8.500 personas ganadoras en todo el país y distribuyó en total más de 185 millones de pesos entre distintos premios.

El hecho adquiere relevancia porque es la segunda vez en una sola semana, además de ser en sorteros consecutivos, que Miloto entrega su premio máximo en el país, sumando así 26 caídas del premio mayor en 2025.

Estos fueron los número ganadores del premio mayor de MiLoto - crédito Baloto

La organización destacó que esto reafirma la fama del juego como “el más fácil de jugar, fácil de ganar y el que más cae”.

Desde su inicio en octubre de 2023, Miloto ha generado impacto más allá de los premios individuales. Según Baloto, “ha aportado más de 15.700 millones de pesos al sistema de salud” colombiano entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de noviembre de 2025, reflejando su aporte al financiamiento de servicios públicos y bienestar social.

El nuevo ganador debe comunicarse ahora con la Fiduciaria de Occidente para coordinar el proceso de cobro del premio.

Para montos superiores a 9.063.418 pesos, se exige llevar el tiquete original (o imprimir el recibido digital, si la compra fue online) y documentación de identidad como cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático o permisos especiales, junto con el formulario de pago completamente diligenciado.

Las entregas de premios se gestionan en sucursales autorizadas ubicadas en las principales ciudades del país; en Bogotá, la oficina se encuentra en la Carrera 13, número 26A-47, pisos 9° y 10°.

El juego puede adquirirse tanto en línea a través de la página oficial —www.baloto.com— como en más de 43 mil puntos de venta físicos de redes aliadas como Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en grandes superficies, opciones pensadas para facilitar la participación de personas en todos los departamentos.

Para quienes resultan ganadores, la orientación es clara: “El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com”, señala el comunicado de Baloto.

Apenas un día atras, el 11 de noviembre, el sorteo de MiLoto convirtió a un residente de Puerto Asís, Putumayo en el primer ganador del premio mayor en la historia de este juego en la región, al obtener 1.000 millones de pesos.

Tras descontar las obligaciones fiscales, el beneficiario recibirá 796 millones de pesos. Sobre el monto original, se aplicó un impuesto a las ganancias ocasionales del 20% (200 millones de pesos) y el gravamen al 4x1000, que representó una retención adicional de cuatro millones de pesos.

La combinación ganadora —07, 17, 26, 27, 33— fue seleccionada manualmente en un punto de venta de Su Red. El sorteo No. 0430, según el Operador Nacional de Juegos, registró un único ganador del acumulado, mientras que 21.133 participantes recibieron premios menores.

En la distribución de recompensas, 51 jugadores acertaron cuatro números y compartieron $31.788.300, 1.798 obtuvieron tres aciertos por un total de $51.602.600 y 19.284 recibieron premios por dos aciertos, sumando $77.136.000. El total desembolsado en premios superó los $1.160 millones.

Desde su lanzamiento, MiLoto ha realizado más de 2,1 millones de pagos por un valor superior a $35.389 millones y, solo en 2025, ha entregado el acumulado principal en 26 ocasiones.