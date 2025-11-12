Así se compara el salario mínimo de Colombia con otros países de la región, ¿Dónde pagan mejor?

Hay países en Latinoamérica donde el salario mínimo es mucho mayor que el de Colombia y otros pocos que están por debajo - crédito Archivo Infobae

Colombia se prepara para el inicio de las negociaciones del salario mínimo que regirá en 2026.

Este proceso anual establece las nuevas condiciones de remuneración para millones de trabajadores.

Además, el indicador sirve como base para calcular el valor de algunas pensiones, cuotas moderadoras en salud, aportes a la seguridad social, subsidios y otros beneficios sociales vinculados a esta referencia económica.

Actualmente, el salario mínimo en Colombia está fijado en $1.423.500, sin incluir el auxilio de transporte, que asciende a $200.000.

Por estos motivos, conocer cómo se posiciona Colombia en materia de salario mínimo frente a los países de Latinoamérica permite dimensionar el alcance de esta remuneración respecto a la región y analizar su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.

Salario mínimo en Latinoamérica en comparación con Colombia

Este cálculo no incluye beneficios como auxilios de transporte o subsidios familiares, que pueden variar en cada país.

La situación económica de cada nación influye de manera directa en el poder de compra real del salario mínimo. Factores como inflación, crecimiento económico, cotización de moneda extranjera y políticas laborales modifican el valor práctico de estos montos.

Las negociaciones en Colombia definen el ingreso básico de gran parte de la fuerza laboral. La decisión impacta los precios, la inversión y el consumo, así como la dinámica laboral de las empresas.

El monto final del salario mínimo, medido en moneda local, resulta clave para millones de personas y refleja la situación actual del país frente a sus vecinos de América Latina.

El ejercicio ajusta los salarios mínimos oficiales de varios países latinoamericanos al valor en pesos colombianos, usando tasas de cambio actualizadas.

México

El salario mínimo quedó establecido en 8.480,17 pesos mexicanos para 2025. Convertido a pesos colombianos, el pago mensual es de $1.813.888.

Perú

La Remuneración Mínima Vital (RMV) se encuentra en 1.130 soles mensuales. El equivalente en pesos colombianos corresponde a $1.089.240.

Ecuador

El Ministerio del Trabajo fijó el Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador general para 2025 en US$470 mensuales. Convertido a pesos colombianos, el monto equivale a $1.756.140.

Argentina

El salario mínimo mensual se ubica en 322.200 pesos argentinos, con vigencia desde agosto. Su valor en pesos colombianos llega a 1.203.890.

Brasil

El monto mínimo establecido para los trabajadores en Brasil es de 1.518 reales, lo que corresponde a $1.088.808 en pesos colombianos.

Comparación entre países a pesos colombianos

Colombia cuenta con un salario mínimo de $1.423.500. México lidera la región con un salario mínimo equivalente a $1.813.888, seguido por Ecuador con $1.756.140. Chile, que fija un salario mínimo de 2.118.147,74 en pesos colombianos.

Uruguay establece un salario mínimo de 23.604 pesos uruguayos, que equivale a $2.217.921,54 en pesos colombianos. Paraguay define un salario de 2.899.048 guaraníes, lo que da $1.536.046,09 convertidos a la moneda colombiana. Bolivia fija su salario mínimo en 2750 bolivianos, equivalentes a $1.487.018,50.

En Argentina, el salario mínimo es de $1.203.890 pesos colombianos. Perú y Brasil mantienen cifras similares, con remuneraciones de $1.089.240 y $1.088.808 respectivamente.

En esta conversión, Colombia supera a Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. Se ubica por debajo de Uruguay, Chile, México y Ecuador. Además, Paraguay presenta montos similares al salario mínimo colombiano.

¿Cómo se define el salario mínimo en Colombia?

Autoridades, empleadores y trabajadores orientan múltiples aspectos contractuales y legales según el salario mínimo vigente, por eso, resulta fundamental establecer un ajuste acorde a las condiciones del país, la inflación, el costo de vida, la productividad y las necesidades básicas de la población.

Las decisiones sobre este monto inciden en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y en la estructura de gastos de las empresas, así como en el equilibrio económico y social.

Las reuniones entre Gobierno, empresarios y sindicatos tendrán como punto de partida el dato de inflación, que orienta la discusión sobre el incremento.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría en 5,5 %, de acuerdo con las últimas proyecciones. El alza del salario mínimo debe superar ese resultado; el ajuste más conservador se ubica en 6,5 % y la más alta en 11% con diferencias entre $90.000 a $150.000. La definición final dependerá de la productividad, cuyo informe se difundirá durante la mesa de concertación.