Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, relató el encontrón con la magistrada Cristina Lombana durante allanamiento en Barranquilla: “Cállese y siéntese allá”

La compañera sentimental del ministro del Interior reveló detalles de los ‘roces’ que vivió durante tres horas que duró la diligencia judicial adelantada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia

Las dos mujeres se enfrentaron
Las dos mujeres se enfrentaron en medio del allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Instagram/Corte Suprema de Justicia

Durante la mañana del miércoles 12 de noviembre, la esposa del ministro del Interior Armando Benedetti, Adelina Guerrero Covo, entregó detalles de su controversial encuentro con la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, durante el allanamiento adelantado en una lujosa mansión en la zona de Puerto Colombia, en el Área Metropolitana de Barranquilla.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Guerrero Covo detalló cómo fue su encuentro inicial con la togada que, desde el inicio, estuvo protagonizado por fuertes choques y presuntas amenazas de Lombana.

Según indicó la esposa del ministro, el primer choque se habría dado cuando la magistrada de la Corte, al verla tomar fotografías del procedimiento que estuvo acompañado por unos treinta uniformados fuertemente armados, la increpó y le solicitó eliminar las imágenes, además de solicitarle su celular.

“Yo le tomé una foto al grupo que estaba afuera. En ese momento, la señora magistrada que me vio que tomé la foto se me acercó y me empezó a increpar de que yo no podía tomar fotos y que yo no podía tener mi teléfono. Entonces, me empezó a pedir mi teléfono y yo le dije: ‘No, yo no le voy a dar mi teléfono, porque yo voy a llamar a mi esposo para comentarle lo que está pasando acá’“, señaló Guerrero.

El allanamiento se produjo en
El allanamiento se produjo en su vivienda ubicada en Barranquilla - crédito redes sociales

Justo en ese momento se habría dado el segundo encontronazo entre las mujeres, pues la negativa de Guerrero a entregar su equipo móvil y su insistencia en llamar al abogado de la familia, habría generado un cruce de comentarios con Lombana.

Le dije: ‘Voy a llamar a mi abogado también”. Entonces, también me dijo que no, que yo no podía llamar a mi abogado y que él no podía estar presente. En ese momento yo le dije: ‘Mire, yo conozco mis derechos, yo voy a hacer la llamada, voy a llamar a mi esposo y voy a llamar a mi abogado’“, comentó guerrero en diálogo con Caracol Radio.

Durante la diligencia, un nuevo enfrentamiento entre Lombana y Guerrero se habría desatado, según la esposa de Armando Benedetti, por las constantes “humillaciones” de la magistrada que, supuestamente, habría mencionado su desconocimiento sobre las leyes en Colombia.

“Ella me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho, que ya no tenía nada que hablar conmigo. Yo le dije: ‘Mire, señora, puede que yo no sepa de derecho, pero aquí tengo a mi abogado que sí lo sabe, entonces aquí la está escuchando’. Y ella siguió diciendo que él no podía entrar, y bueno. En un momento me dijo que me callara y que me sentara en un sitio específico. Me dijo: ‘¿Usted cállese y váyase y siéntase allá’“, comentó Guerrero.

Adelina Guerrero hizo otro mensaje
Adelina Guerrero hizo otro mensaje en su cuenta de X hablando de la magistrada Cristina Lombana - crédito @Adeguerreroco

La respuesta de la mujer no se habría hecho esperar, respondiendo de forma agresiva a la magistrada Lombana.

Yo le contesté también: ‘Yo me siento donde yo quiera y usted no me tiene que decir dónde me tengo que sentar’. Y en ese momento, yo me senté a esperar a que llegara el abogado y ella siguió como haciendo la diligencia y etcétera”, continuó Adelina Guerrero en Caracol Radio.

El punto más crítico del encuentro entre la magistrada Lombana y la esposa de Benedetti se habría dado justo después de que la togada se enteró de las declaraciones que estaba dando el ministro del Interior a los medios de comunicación.

Según indicó Guerrero, Cristina Lombana la habría acusado a ella y a su esposo de ‘perfilarlos’ públicamente, lo que podría ponerlos en riesgo de muerte.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su vivienda en Barranquilla fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana - crédito @MinInterior/X

“Sale la magistrada y me comienza a hablar como en términos legales, que yo no conozco muy bien, de que mi esposo estaba hablando en los medios de comunicación y que estaba dañando la reserva del procedimiento que se estaba haciendo, y entonces me empezó a amenazar con temas legales como de cárcel o de cosas así. Entonces dijo: ‘Es que su esposo y usted nos pusieron en riesgo de muerte, la vida mía y la de mis funcionarios’“, comentó Guerrero.

Ante las presuntas acusaciones de Lombana, Adelina Guerrero habría respondido sobre las presuntas irregularidades del proceso y la necesidad de dar a conocer el procedimiento públicamente.

“Yo le contesté: ‘Lo que usted me está haciendo a mí en este momento y lo que me ha hecho en los últimos siete años de mi vida, me ha puesto en riesgo a mí y la vida de mis hijos, con todos los atropellos que usted ha tenido con nosotros. Y este allanamiento que usted está haciendo hoy es ilegal y que aquí todo el mundo lo escuche’“, comentó Guerrero al medio radial.

