Alcalde Carlos Fernando Galán entregó versión sobre linchamiento de conductor en Bogotá a manos de motociclistas

El alcalde de la capital del país rechazó el hecho recalcando que la justicia no se debe tomar por mano propia bajo ninguna circunstancia

“Cualquier cosa que ocurra de ese estilo tiene que ser manejado por asistencias institucionales y legales" declaró el alcalde Galán - crédito composición fotográfica

La noche del martes once de noviembre, el barrio Nueva Castilla, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, fue escenario de un episodio de violencia colectiva que terminó con la muerte de Mauricio Cendales Parra.

De acuerdo con la información difundida por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de la red social X, al menos doscientos motociclistas participaron en el linchamiento de Cendales, quien falleció tras recibir una golpiza.

El incidente se desencadenó cuando Cendales, al volante de un campero azul, en presunto estado de embriaguez impactó contra varios motociclistas en la intersección de la avenida 68 con avenida Las Américas.

Tras el choque, emprendió la huida y fue perseguido hasta el barrio Nueva Castilla, donde la multitud lo alcanzó y lo agredió de manera fatal. Videos registrados por testigos documentaron tanto el accidente inicial como la persecución y el desenlace. Las autoridades se encuentran en proceso de identificar a los responsables de la muerte de Cendales.

El alcalde Galán, en declaraciones públicas, explicó que la Policía de Bogotá llegó al lugar mientras se desarrollaba el ataque, pero la magnitud de la turba impidió que los agentes pudieran proteger a la víctima.

Según Galán, los uniformados lograron dispersar parcialmente a los agresores y trasladaron a Cendales, gravemente herido, a la clínica de Occidente, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

En su mensaje en X, Galán detalló: “Los hechos ocurridos anoche en El Tintal, en Kennedy, son materia de investigación. La @policiabogota llegó al sitio donde unos motociclistas pararon al conductor del vehículo que había atropellado algunas motos, dispersó la turba y alcanzó a llevar al conductor del carro a una clínica, donde falleció producto de los golpes. Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades”.

El alcalde también se refirió a la necesidad de rechazar cualquier forma de justicia por mano propia en la ciudad. En su pronunciamiento, enfatizó: “El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”.

Y también Galán profundizó en su postura, lamentó lo sucedido en Kennedy y reiteró su rechazo a los linchamientos, subrayando que tales hechos no pueden permitirse en Bogotá.

El mandatario señaló que aún se investiga lo ocurrido y que existen versiones, respaldadas por imágenes, que muestran a Cendales atropellando a algunos motociclistas. No obstante, aclaró que “no tenemos todavía con confirmación de que esta persona estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, eso es algo que debe determinar medicina legal y hasta ahora no tenemos confirmación en ese sentido, no podemos afirmarlo”.

Galán confirmó que Cendales sí atropelló a los moteros, “Me refiero a que hay la versión de que esta persona atropelló, efectivamente, hay imágenes, inclusive algunos motociclistas” este hecho fue el que inició la acción masiva de los ciudadanos.

El alcalde insistió en que se espera que la investigación esclarezca tanto los hechos previos como el linchamiento, y recalcó: “Nada justifica un linchamiento. Nada, cuando una persona comete eventualmente o una infracción o inclusive un delito, en este país hay una justicia que tiene que actuar”.

Y agregó: “No sabemos si en este caso hay algo que tenga que ver con un delito, no lo sabemos, pero en todo caso, cualquier cosa que ocurra de ese estilo tiene que ser manejado por las instancias institucionales ilegales y no por mano propia.”

Finalmente, Galán subrayó que se esperan los resultados de la investigación para tener certeza de los hechos.

