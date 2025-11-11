Colombia

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado en una represa de Córdoba: iba a jugar con San Lorenzo de Argentina

El papá del joven deportista también falleció tras intentar rescatarlo del afluente hídrico del Caribe colombiano

El jugador y su padre
El jugador y su padre fallecieron tras estar en un pozo turístico de Córdoba- crédito redes sociales

El departamento de Córdoba fue escenario de una tragedia que enluta al fútbol colombiano. Joel David López Solano, un joven futbolista de 16 años, considerado una de las grandes promesas del deporte nacional, falleció ahogado junto a su padre, Orangel López Vaquero, en un pozo natural de Tuchín (Córdoba).

Según informaron medios locales, el accidente ocurrió el sábado 8 de noviembre, cuando el padre intentó rescatar a su hijo, quien se encontraba en peligro en las aguas del lugar conocido como “El Peñón” o “El Peñol Petaca”, en la vereda La Petaca del municipio cordobés.

De acuerdo con los reportes de El Tiempo, la familia López Solano regresaba a casa tras un partido de fútbol en Sincelejo, en el departamento de Sucre. Joel David, su padre Orangel y su hermano menor, Luis Ángel López Solano, de siete años, decidieron detenerse en el pozo turístico para bañarse.

La jornada transcurría con normalidad hasta que Joel David, aparentemente sin conocer la profundidad del agua, se sumergió y no logró salir a la superficie. Orangel López, de 42 años, se lanzó de inmediato para socorrerlo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente, según reportó el diario Q’hubo Medellín.

El hermano menor, testigo del hecho, alertó a los bañistas presentes, quienes intentaron el rescate sin éxito. Los organismos de emergencia lograron recuperar primero el cuerpo del padre y, tras varias horas de búsqueda, hallaron el de Joel David sin signos vitales.

La noticia conmocionó a la comunidad deportiva y a los habitantes de Sincelejo, Tuchín y el corregimiento de Castilleral, lugar donde residía la familia del deportista.

La historia del joven deportista

Joel David López Solano había construido una trayectoria ascendente en el fútbol local.

El joven formó parte del Club Santa Fe de Sincelejo en la categoría sub-17 de la Liga de Fútbol de Sucre y, posteriormente, se integró a la cantera del Envigado FC, donde destacó por su disciplina y entrega, de acuerdo con información publicada por el medio local El Universal.

Sergio Martínez, uno de sus entrenadores, recordó: “Era un muchacho con mucha disciplina, era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club. Si le decían que entrenaba a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, ahí estaba. Era la base del éxito para Joel”, declaró a El Tiempo.

El futuro de Joel David apuntaba más allá de las fronteras colombianas.

El joven ya había sido aceptado por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina, uno de los equipos más reconocidos de ese país, y se encontraba en trámites para viajar en diciembre y vincularse oficialmente.

Sin embargo, Q’hubo Medellín señaló que el viaje estaba previsto para el 29 de noviembre y tenía como objetivo realizar una prueba de talento o un periodo de prueba con el club argentino. En cualquier caso, el sueño de Joel David de convertirse en futbolista profesional estaba a punto de materializarse, impulsado por su talento y el apoyo constante de su padre, quien trabajaba como vigilante en el municipio de Tuchín (Córdoba).

Conmoción de sus familiares

La muerte de padre e hijo generó una ola de mensajes de condolencia y pesar en redes sociales. Amigos, familiares y miembros de la comunidad futbolística expresaron su dolor por la pérdida.

Adrián Cárdenas, presidente de la Liga de Fútbol de Sucre, manifestó a El Tiempo: “Es una gran pérdida para el fútbol de Sucre, para el fútbol colombiano. Era una de las grandes promesas de nuestro deporte y lamentablemente se va a muy temprana edad”.

En redes sociales, allegados a la familia compartieron mensajes de despedida y solidaridad, como recogió El Universal: “Vuela alto Orangel López al lado de tu hijo. Mis más sentidas condolencias a toda su familia, Dios les dé la fortaleza en este momento tan difícil”.

En un instante, la vida de una familia y el futuro de un joven deportista se apagaron en las aguas de ‘El Peñón’ de Tuchín, dejando tras de sí el vacío de un sueño que no llegó a cumplirse.

