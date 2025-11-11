Padre de Jaime Esteban Moreno contó cómo se enteró de la agresión a su hijo y de los videos que circulan en redes sociales

Jaime Alberto Moreno recordó a su hijo como alguien callado, pero dispuesto a escuchar - crédito (Sebastián Vargas Rueda/Infobae Colombia-Redes sociales/Facebook)

No deja de ser doloroso para la familia de Jaime Esteban Moreno su repentina muerte por cuenta de la extrema violencia que ejercieron contra él, presuntamente, varios jóvenes, durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, en una fiesta de Halloween.

El estudiante de la Universidad de los Andes falleció tras recibir una fuerte golpiza, mientras caminaba con un amigo por la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

Su padre, Jaime Alberto Moreno, concedió una entrevista a Noticias RCN, donde relató cómo ha sido su proceso de duelo en medio del caso que ha estado en el centro de la opinión pública, mientras avanzan las investigaciones y audiencias en busca de justicia.

El padre de Jaime Esteban Moreno contó cómo ha llevado el asesinato de su hijo y la judicialización de los presuntos implicados -crédito Universidad de Los Andes/Facebook

De acuerdo con el testimonio de Moreno, él se enteró de lo sucedido por la madre del joven, cuando este era trasladado al hospital de Chapinero. “Yo llegué a eso de las 4:00 a. m. y a él lo estaban estabilizando”, afirmó el padre, que expresó el dolor de la familia tras ver los videos que circularon en redes sociales y que evidenciaron la agresión mortal. “Ahí se acaba de destrozar el alma. Primero se destroza con la pérdida y luego, cuando uno ve el horror y el desprecio por la vida de otro”, indicó al medio citado.

Asimismo, Moreno relató el impacto que le causaron las audiencias contra los implicados, que “no aceptan los cargos, de que no son culpables cuando la evidencia, las grabaciones, los testimonios y los hechos muestran que tuvieron toda la intención de hacerlo”.

Agregó que el dolor de la pérdida de su hijo lo acompaña cada noche y que había prometido al hermano menor de Jaime Esteban que “siempre iba a tenerlo a su lado”.

Los videos de la agresión comenzaron a circular masivamente por redes sociales - crédito Fotomontaje Infobae (Mebog - redes sociales - Before Club)

En cuanto al carácter del joven, Moreno lo describió como “muy introvertido, corto de palabras. Hablaba con un par de ojos hermosos, que le suplían la necesidad de expresarse verbalmente. Desde su pre kínder su relación ha sido… o fue… Todavía no me acostumbro a hablar de él en pasado, siempre fue de expresar con los ojos sus sentimientos”.

Según la entrevista concedida al medio, el padre del estudiante sabía con anticipación que su hijo asistiría a la fiesta, la cual compartía con un grupo grande de amigos universitarios.

También agradeció a los policías que auxiliaron a Jaime Esteban Moreno después del ataque: “Unas personas supremamente pulcras en el cumplimiento de sus labores, muy humanas. El solo hecho de haberlo atendido, no haberlo dejado morir en un andén, haberlo llevado al centro asistencial, haber coordinado con los motorizados la búsqueda de los asesinos, me hace creer más en nuestras instituciones”, relató.

Moreno hizo énfasis en la sevicia de los hechos, asegurando: “Cuando uno ve la cara de satisfacción de haber matado a alguien, cuando uno entiende que fueron detenidos charlando, cuando uno ve que alguien es capaz de decirle que se vaya para después atacarlo por la espalda, uno siente que la vida se le va, porque trabajó y cuidó a un ángel y ver que lo arrebatan de esa manera tan vil, tan inhumana, pues no tiene sentido”.

Los dos imputados por el crimen no han aceptado cargos en su contra - crédito Fotomontaje Infobae (Redes Sociales)

Sobre los acusados de la agresión, el padre de la víctima declaró que no entiende que se declaren inocentes ante la contundencia de la evidencia: “El mínimo decoro que uno espera, por muy ruin que sea una persona, es que acepten las consecuencias de sus actos”.

Los presuntos agresores responden ante la justicia

Ricardo González, señalado en la investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se presentó el 11 de noviembre de 2025 ante el Juzgado 6 de Garantías para continuar con el proceso judicial en su contra.

González fue detenido por las autoridades la misma madrugada en que ocurrieron los hechos, en compañía de dos mujeres que posteriormente recuperaron la libertad. Por su parte, Juan Carlos Suárez Ortiz se entregó días después a la Policía en la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), luego de haber sido buscado por las autoridades.