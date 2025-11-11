Laura Londoño reveló si fue fácil o difícil realizar las escenas de cama con Carmen Villalobos en famosa serie de Netflix

La confesión de Laura Londoño sobre su experiencia con Carmen Villalobos en las escenas de La huésped que todos comentan - crédito @londonotlaura - @cvillaloboss/Instagram

La actriz Laura Londoño, protagonista de la serie La huésped, de Netflix, respondió de forma abierta a una de las preguntas más comentadas por sus seguidores: ¿cómo fue grabar las escenas íntimas con su compañera de reparto Carmen Villalobos?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor le preguntó directamente sobre esos encuentros y la actriz narró cómo fue su experiencia.

“¿Te costó realizar la escena con Carmen Villalobos?”, le preguntó un usuario de las redes sociales.

Sin esquivar el tema, Londoño respondió con naturalidad y destacó la profesionalidad de su colega.

“Sabes que no. O sea, sí y no, como todo en la vida. Carmen es una de las actrices más profesionales con las que yo he trabajado. Me encanta eso, porque no hay nada más rico que encontrarse a alguien igual de estricto y riguroso a uno en el trabajo, que tiene como tanto respeto por ese oficio, que es el mismo que yo tengo”, comenzó explicando la actriz, quien también protagonizó la segunda versión de la telenovela Café con aroma de mujer.

En su respuesta, Londoño resaltó que el nivel de compromiso y respeto que ambas comparten como actrices fue clave para que las escenas fluyeran con naturalidad y sin incomodidades.

“Entonces, eso es algo que nos conecta mucho laboralmente, siempre desde un lugar de mucho respeto por el trabajo de la otra, para empezar”, añadió Laura Londoño.

La actriz también reflexionó sobre la conexión femenina que se generó en el set y cómo esto aportó una complicidad especial a la interpretación.

“Y además a eso, le ponemos el plus de que es una mujer. Y yo siento que eso le da una complicidad extra al trabajo que estábamos haciendo, como que quita de por medio cualquier tipo de... no sé. Es distinto, es distinto”, dijo en el video publicado en sus historias de Instagram.

Londoño reconoció que grabar escenas de intimidad no siempre es sencillo, pero aseguró que la confianza y el respeto mutuo hicieron de la experiencia algo positivo.

“Yo me sentí muy cómoda que fuera ella, me sentí como con un terreno de mucha confianza, de mucho juego, de mucho respeto. Fue lindo, la adoro. Me encantó darte besitos, Carmen. Chao”, concluyó entre risas.

Su respuesta no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios entre los seguidores de ambas actrices, quienes destacaron la madurez y el profesionalismo con el que abordaron un tema que suele despertar curiosidad en el público.

“Muy buena la sería. Las dos grandes actrices colombianas”, “Lo hacen impresionantemente bien”, “Es una conexión muy real”, “Fue mejor que con hombres”, “Fueron espectaculares la dos... Felicidades”, “Muy buenas actrices”, dicen algunos de los comentarios en las plataformas digitales en las que se viralizó el clip con la respuesta de Londoño.

Minutos después de que Laura Londoño publicara su historia, Carmen Villalobos reaccionó al gesto con una muestra de cariño: reposteó la publicación en sus propias redes sociales, acompañándola con emojis de corazón, felicidad y agradecimiento, confirmando así la buena relación y el respeto que existe entre ambas dentro y fuera del set.

La serie La huésped, donde las dos artistas colombianas comparten pantalla, ha sido aplaudida por la crítica y el público por la trama, su carga emocional y las sólidas actuaciones de su elenco.

La serie es una historia protaginizada por Silvia (Laura Londoño), quien recibe en su casa la imprevista visita de Sonia (Carmen Villalobos), una amiga del pasado y se convierte en “La huésped” cambia por completo la dinámica familiar, desestabilizando aún más la vida en pareja de Silvia y Lorenzo, que se intenta reconstruir tras una infidelidad.