La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

El ‘influencer’ confesó a sus seguidores que vivió una pesadilla inusual y sensaciones inquietantes mientras visitaba el municipio que cumple 40 años de la tragedia que dejó más de veinte mil muertos

La Liendra revela fenómeno inexplicable
La Liendra revela fenómeno inexplicable en Armero: “La energía fue muy fuerte” - crédito @la_liendraa / Instagram

El influencer colombiano La Liendra compartió con sus seguidores una experiencia que, según afirmó, tuvo un carácter paranormal durante una reciente visita al municipio de Armero.

El creador de contenido, que se encuentra grabando un nuevo documental inspirado en las sugerencias de su audiencia, relató detalles de lo sucedido a través de sus historias en Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores.

La Liendra, reconocido por su trayectoria en formatos de entretenimiento digital y su reciente paso por La casa de los famosos Colombia, explicó que el suceso ocurrió la noche posterior a la jornada de grabaciones en Armero.

Según describió, se encontraba descansando en su hotel cuando fue víctima de una pesadilla intensa: “Pasó algo muy raro, muy raro, de la nada grité, yo estaba acostado y aparecí allá. No sé qué pasó, tuve una pesadilla muy fuerte y cuando me levanté estaba sentado en el suelo”, narró el influencer.

El contenido de la pesadilla y la extraña reacción física sorprendieron tanto a La Liendra como a su compañero de trabajo, quien compartía la habitación y quedó en shock al percatarse de la situación.

“La energía que absorbimos hoy en Armero fue muy fuerte, sentimos como mucha adrenalina”, añadió el creador de contenido, asociando el estado emocional y las sensaciones en el lugar con la historia trágica que marca a la zona desde la avalancha de 1985.

El creador de contenido confesó que vivió un momento inexplicable después de visitar el lugar donde ocurrió la tragedia hace 40 años - crédito @la_liendraa/ Instagram

Pese a que no especificó detalles de la pesadilla, La Liendra mencionó que experimentó una mezcla de adrenalina y emociones difíciles de expresar. Tras la publicación, sus seguidores reaccionaron con cientos de comentarios y teorías sobre el significado de la experiencia. Muchos de ellos le aconsejaron encomendarse a Dios y tomar precauciones frente a cualquier posible influencia negativa, mientras otros lo acusaron de querer llamar la atención.

“Cuando vaya a lugares así cúbrete con la sangre de cristo ore mucho”, “Ay si ya, cansón”, “Vuélvete a dormir”, “Canalizó el sufrimiento de las víctimas, ellos no han descansado, siguen en ese sitio repitiendo una y otra vez lo que pasó”, dicen los comentarios en redes sociales.

40 años de la tragedia de Armero

El 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en el departamento del Tolima, fue arrasada por una avalancha proveniente del volcán Nevado del Ruiz, en una de las peores tragedias naturales de la historia de Colombia.

Al cumplirse cuatro décadas de aquel evento, el país conmemora la pérdida de más de 23.000 personas, la destrucción total de la población y las lecciones que han marcado la gestión del riesgo en el territorio nacional.

Restos de la antigua Armero,
Restos de la antigua Armero, recordatorio de una tragedia que dejó más de 23.000 víctimas en 1985 - crédito Colprensa/Cortesia FAC

La tragedia de Armero ocurrió en la noche del 13 de noviembre de 1985, cerca de las 11:30 p.m., cuando una erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó el derretimiento de la nieve y el hielo en su cima. El agua descendió como una avalancha de lodo y rocas, arrasando el municipio de Armero en cuestión de minutos y cobrando miles de vidas.

En el aniversario número 40, diversas iniciativas estatales y comunitarias refuerzan el propósito de mantener viva la memoria colectiva. El Congreso emitió la Ley 2505 de 2025, que otorga el rango de Sitio de Patrimonio Cultural al antiguo territorio de Armero y reconoce al Nevado del Ruiz como patrimonio natural de la Nación.

Esta ley también impulsa la investigación sobre desastres naturales, promueve espacios de educación para la reducción del riesgo y ordena la apertura de un Centro de Memoria Histórica dedicado a la tragedia y sus víctimas.

El Nevado del Ruiz, cuyo
El Nevado del Ruiz, cuyo deshielo originó la avalancha que sepultó la ciudad de Armero en la noche del 13 de noviembre - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En el plano pedagógico y cultural, el Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero (CIMTA) funciona sobre el sitio donde se levantaba la ciudad y ofrece recorridos que señalan con vallas los lugares más emblemáticos de la antigua Armero. Este espacio brinda información sobre la tragedia, la geografía volcánica de la región y recursos educativos para fortalecer la cultura de prevención entre las nuevas generaciones.

Tras la tragedia, el país también consolidó políticas pioneras al crear, en 1988, el Sistema Nacional para la Prevención y Respuesta a Desastres e introducir en 2012 la Ley 1523, que regula la gestión integral del riesgo en toda Colombia.

