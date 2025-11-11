Colombia

La Corte Constitucional ordenó revisar la presencia de crucifijos y objetos religiosos en espacios judiciales

Con la medida se busca mantener la neutralidad y la igualdad de los ciudadanos ante la justicia

Establece que la laicidad constituye un principio esencial del orden constitucional colombiano, el cual se traduce en la separación entre la Iglesia y el Estado - crédito composición fotográfica

La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia ha marcado un precedente en la relación entre el Estado y los símbolos religiosos en los espacios públicos.

El tribunal ordenó a los juzgados de todo el país que retiren los crucifijos y cualquier otro elemento religioso de los lugares donde se adoptan decisiones judiciales, salvo que exista una justificación secular clara y suficiente que respalde su presencia.

Esta medida, contenida en la sentencia SU-454/25 publicada el 6 de noviembre de 2025, busca reforzar la neutralidad estatal en materia religiosa y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional establece que la laicidad constituye un principio esencial del orden constitucional colombiano, el cual se traduce en la separación entre la Iglesia y el Estado, así como en la obligación de neutralidad frente a las creencias de la ciudadanía.

La decisión no implica una prohibición absoluta de los símbolos religiosos en los despachos judiciales - crédito Corte Constitucional

El alto tribunal enfatizó que “ningún servidor público puede respaldar o promover expresiones que representen una religión específica”, subrayando que el respeto a la diversidad de creencias es indispensable para la protección de la libertad de conciencia.

De acuerdo con la sentencia, la Constitución no excluye el fenómeno religioso de la vida social, pero sí prohíbe que las instituciones públicas adopten símbolos o discursos que puedan interpretarse como una adhesión institucional a una fe determinada.

La decisión de la Corte Constitucional no implica una prohibición absoluta de los símbolos religiosos en los despachos judiciales. El tribunal aclaró que su exhibición solo es admisible cuando exista una razón secular importante, consistente y comprobable, como un valor histórico, cultural o artístico objetivo.

Esta exigencia pretende evitar privilegios o exclusiones basadas en convicciones religiosas y fortalecer la confianza ciudadana en la imparcialidad de los jueces y en la independencia de la justicia frente a cualquier credo.

El crucifijo estuvo en el lugar entre 1999 y 2024 - crédito Freepik

El origen de este pronunciamiento se remonta a una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien solicitó el retiro de un crucifijo de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El demandante argumentó que la presencia del símbolo privilegiaba un sistema de creencias y vulneraba el principio de laicidad. Inicialmente, la Corte negó la solicitud el 28 de abril de 2022, al considerar que el crucifijo, presente en el recinto desde 1999, representaba un elemento cultural e histórico de gran importancia.

No obstante, en 2024, el crucifijo fue entregado a la Arquidiócesis de Bogotá y los magistrados que habían participado en la decisión de mantenerlo se declararon impedidos para resolver el caso.

Al analizar el fondo del asunto, la Corte Constitucional concluyó que no se encontró una razón secular suficiente para mantener el crucifijo en la Sala Plena, ya que no se demostró su importancia histórica o artística específica, ni se evidenció la inclusión de otros sistemas morales o religiosos en el recinto.

La medida busca reforzar la neutralidad estatal en materia religiosa y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia - crédito Corte Constitucional

El tribunal determinó que la presencia del crucifijo entre 1999 y 2024 se apartó de los principios de laicidad y neutralidad en materia religiosa, al no existir un motivo secular importante que justificara su exposición.

La sentencia SU-454/25 fue adoptada por la Sala Plena, compuesta por cuatro magistrados titulares y cuatro conjueces, quienes se pronunciaron sobre la acción de tutela interpuesta contra la Corporación tras la negativa inicial a remover el símbolo religioso. .

En su decisión final, la Corte Constitucional reiteró que la neutralidad estatal no equivale a promover el ateísmo, sino a impedir cualquier forma de privilegio o exclusión basada en convicciones religiosas.

El tribunal estableció un estándar que obligará a justificar con rigor la presencia de cualquier símbolo religioso en espacios estatales, en nombre de la igualdad y la libertad de culto a la que tienen derecho todos los colombianos.

