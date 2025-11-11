Colombia

Juliana Calderón se refirió a los rumores de su relación con la expareja de Aida Victoria Merlano: “Es mi vida privada”

La hermana de Yina Calderón se sinceró sobre su vida sentimental, pidió respeto a sus seguidores y dejó claro que solo compartirá detalles de su relación cuando ella lo decida

La hermana de Yina Calderón es señalada de tener un romance con Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano - crédito @notitalencol/IG

La reciente exposición pública de la vida sentimental de Juliana Calderón ha generado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente tras la difusión de imágenes en las que aparece junto a un hombre cuya identidad ha sido objeto de especulación.

Juliana, conocida por su presencia en plataformas digitales y la relación con su hermana Yina Calderón, optó por compartir en sus historias de Instagram un video en el que se la ve caminando por una playa del caribe de la mano de su nueva pareja, con quien intercambia un beso, aunque sin mostrar el rostro del acompañante.

Posteriormente, publicó una fotografía en la que ambos aparecen tomados de la mano, manteniendo el anonimato del hombre al mostrar solo su silueta.

Esta fue la imagen que le dio la vuelta a las redes sociales sobre el supuesto romance entre Juliana Calderón y el "agropecuario"

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, pues hubo quienes comenzaron a sugerir que el hombre en cuestión sería Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, alimentando los rumores debido a que, semanas antes, Juliana Calderón había sido vista en el mismo gimnasio que el llamado “agropecuario”.

Ante la insistencia y las preguntas sobre la identidad de su pareja, la hermana menor de Yina Calderón decidió responder públicamente.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó: “Bebés, les quiero comentar que ustedes últimamente están muy pendientes de mi relación, de quién estoy, lindos, es mi vida”.

Sumado a esto, la especulación sobre un posible vínculo sentimental entre Juliana Calderón y Juan David Tejada llevó a la influenciadora a pronunciarse de nuevo a través de un video en sus historias de Instagram.

Juan David Tejada envuelto en la polémica del supuesto romance con Juliana Calderón

Allí, Calderón afirmó que había notado el revuelo generado por su nueva relación y aclaró que su pareja es un hombre soltero, descartando cualquier implicación con personas comprometidas.

“Preocúpense por lo único y es que yo nunca me voy a meter en una relación, que esté comprometido, casado, jamás, pero si ya está soltero es diferente”, declaró Juliana Calderón. No obstante, añadió que si su pareja acababa de terminar una relación, ese hecho no le incumbía.

La influenciadora también defendió su derecho a vivir su vida amorosa con libertad y a decidir con quién compartirla, en respuesta a los rumores que la vinculan con el ex de Aida Victoria Merlano. “Relájense, es mi vida amorosa, yo veré con quién estoy”, manifestó Juliana Calderón, destacando su autonomía frente a las opiniones que puedan tener sobre ella.

Respecto a la decisión de no revelar la identidad de su pareja, Juliana Calderón fue enfática al señalar que, por el momento, no tiene intención de mostrar el rostro de su acompañante ni de ofrecer más detalles sobre la relación.

Juliana Calderón pidió privacidad a sus seguidores sobre su nueva relación sentimental

Aseguró a sus seguidores que se encuentra feliz y enamorada, y les pidió paciencia para compartir más información en el futuro. “Ustedes tranquilos y yo nerviosa”, reiterando su deseo de mantener cierta privacidad.

Hasta la fecha, ni Juan David Tejada ha confirmado o desmentido públicamente una relación con Juliana Calderón, ni Aida Victoria Merlano ha emitido declaraciones sobre el tema, por lo que se espera que todo se trate de apenas un rumor como estrategia debido a las convocatorias de La casa de los famosos Colombia.

Las reacciones a la publicación de Juliana Calderón no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Juliana igual que la hermana viven en una realidad toda alterna, esconden al marido como si se los quisieran quitar”; “ese afán de querer hacerse la importante y lo único que hace es el oso”; “pues el agropecuario es más ancho, el de la sombra se ve más delgado”, entre otros más.

