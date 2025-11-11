Colombia

Integrante de ‘La mansión de Luinny’ insinúo plan para agredir físicamente a Karina García: esta es la razón

Una de las concursantes de ‘reality’ dominicano amenaza con abandonar el programa por su conflicto con la ‘influencer’ antioqueña, y aseguró que antes de salir planea agredirla

Participante de reality anticipa un enfrentamiento físico con Karina - crédito La mansión de Luinny / Instagram - crédito cortesía Canal RCN

La convivencia dentro del reality dominicano La mansión de Luinny entró en una etapa de alta tensión tras recientes declaraciones de Cristal Pérez, una de las participantes del programa.

En una conversación con la también concursante Yina Calderón, Cristal insinuó que podría abandonar el formato en medio de un episodio de fuerte confrontación física con la influencer Karina García.

“Yo voy a perder la cordura rápido, así como la perdiste tú, y me voy a ir por la puerta grande, por la que entré. Pero va a ver, que siga”, afirmó la creadora de contenido antioqueña.

El conflicto entre Karina García y Cristal Pérez surgió durante la primera semana de convivencia. Karina fue elegida por el público como la participante más votada y obtuvo el beneficio especial de enviar directamente a nominación a uno de sus compañeros. Karina seleccionó a Cristal como parte de una estrategia, decisión que Cristal recibió de forma negativa.

A partir de este episodio, la relación entre ambas se caracterizó por la distancia y los desencuentros constantes, mientras que los integrantes del equipo de Karina García incrementaron los señalamientos hacia Cristal.

Le pusieron un apodo que la habría afectado emocionalmente y profundizó la fricción en la dinámica grupal.

La participante de 'la mansión de Luinny' confesó que quiere agredir a la paisa para después retirarse del 'reality' - crédito @tiahhnti/ TikTok

En varias oportunidades, Cristal manifestó públicamente su inconformidad con Karina García y cuestionó algunas de sus actitudes. Por su parte, Karina defendió su postura difundiendo que la nominación respondía a razones estrictamente estratégicas. “No lo tomé de manera personal, solo que Axel estaba protegido esa semana y no podía nominarlo”, explicó la influencer ante la audiencia.

El impacto de este enfrentamiento también se reflejó en la percepción que otros integrantes del reality tienen sobre Cristal Pérez. Algunos participantes expresaron que no están de acuerdo con la coherencia de Cristal al identificarse como predicadora de valores cristianos, ya que consideran que no siempre refleja esos principios en su comportamiento y estilo.

Los seguidores de Karina han advertido a la paisa de las intenciones de su compañera de reality - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Las diferencias entre los grupos se mantienen, a la espera de la definición de nuevas eliminaciones o nominaciones dentro de La mansión de Luinny. La evolución de esta rivalidad y las posibles reacciones de los concursantes mantienen en expectativa tanto a la audiencia como a la producción del reality.

Leandro Rubirosa deja sin palabras a Karina García tras declaración en pleno reality

La dinámica dentro de La mansión de Luinny sumó recientemente un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Karina García. Durante su participación en el reality, la modelo propuso una serie de entrevistas para conocer más a fondo a sus compañeros. En una de estas conversaciones, la paisa experimentó un momento de sorpresa cuando el influencer dominicano Leandro Joel Sosa Rubirosa hizo una confesión que la dejó sin palabras.

En medio de la entrevista, Karina García preguntó a Rubirosa con quien le gustaría establecer una relación dentro de la mansión. El tiktoker, residente en Estados Unidos, optó por la sinceridad y respondió que estaría interesado en la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, refiriéndose directamente a García.

“Siendo sincero... estaría contigo”, dijo el tiktoker. La revelación provocó una reacción inmediata en Karina, quien expresó su sorpresa con un grito y risa nerviosa antes de preguntar por qué le había dado esa respuesta. “Rubi, qué te pasa. Dios mío, me dio como calor, ay no, Dios mío santo”, exclamó ante la cámara.

La antioqueña tuvo una cómica reacción tras las declaraciones de uno de sus compañeros - crédito @karinagiconic/ TikTok

La conversación continuó con preguntas sobre preferencias en aspectos físicos, donde Rubirosa afirmó que sentía mayor atracción por las mujeres pelinegras, mientras mantenía la mirada en Karina García. Entre bromas, la creadora de contenido manifestó que no creía en las palabras del influencer, situación que generó diversas reacciones en redes sociales.

Parte del público celebró la espontaneidad de Karina, mientras otros calificaron la actitud de Rubirosa como coqueta y mencionaron que su interés por varias concursantes ponía en duda su sinceridad. “Así empezó ella con Altafulla”, “Karina es muy chistosa”, “ese hombre está 10/10 Karina”, “el grito de Karina jajaja”,

