Frisby España hizo solicitud a las autoridades europeas que no caería nada bien en Frisby Colombia: “No acreditan uso real”

La marca colombiana Frisby encara un desafío legal en España tras un registro no autorizado

Frisby España S.L., empresa que está en un litigio legal con Frisby Colombia por usar el mismo nombre, solicitó la suspensión del procedimiento de nulidad de la marca Frisby ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo). Argumentó que existen otros procesos de caducidad en curso que podrían ser determinantes para la resolución final sobre la titularidad y vigencia de la marca. La empresa sostiene que la resolución de estos procedimientos, actualmente abiertos tanto en la Euipo como en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm), será clave para definir los derechos legítimos sobre la marca en cuestión.

Por medio de un comunicado, la empresa española apuntó que “las supuestas pruebas de uso aportadas por la parte contraria han sido revisadas exhaustivamente por nuestro equipo jurídico y técnico. Como se preveía, no acreditan un uso real y continuado en Europa”. La misma resaltó la importancia de que se resuelvan primero estos procedimientos antes de continuar con la causa principal.

La solicitud de suspensión se fundamenta en el artículo 71.1.b del Reglamento Delegado (UE) 2018/625, que permite interrumpir de manera temporal un proceso cuando existen otros expedientes cuyo resultado puede influir en la decisión definitiva. Ante esto, la empresa considera procedente que la autoridad europea suspenda el procedimiento de nulidad hasta que se aclare la situación jurídica de las marcas europeas y españolas invocadas por la contraparte.

Frisby España dice que las supuestas pruebas de uso aportadas por la parte contraria han sido revisadas exhaustivamente por su equipo jurídico y técnico - crédito Frisby España

El núcleo de la controversia gira en torno al uso efectivo de la marca Frisby en el territorio europeo. Frisby España puso en duda la validez de las pruebas presentadas por la parte contraria al asegurar que no demuestran un uso serio y continuado de la marca en la región. Según la empresa, en los próximos días presentará sus observaciones finales ante la Euipo al solicitar la revocación de los derechos de terceros por falta de uso real. La postura muestra la estrategia jurídica de la compañía, que busca consolidar su posición en el mercado europeo y evitar que derechos marcarios inactivos obstaculicen su expansión.

Transparencia institucional

Dentro del proceso, Frisby España hizo hincapié en su política de transparencia institucional. “Por transparencia institucional, y a diferencia de su contraparte, Frisby España no ha solicitado cláusulas de confidencialidad extendida. Todos los documentos y escritos de la compañía son públicos y accesibles en el registro electrónico de la Euipo”, señaló la empresa. La declaración apunta a diferenciarse de la parte contraria y a garantizar el acceso público a la documentación relevante del caso, en línea con los principios de apertura y responsabilidad corporativa.

Por supuesto, el conflicto legal no se limita al ámbito administrativo. Frisby España deberá comparecer dentro de poco ante los tribunales de Alicante para responder a las medidas cautelares solicitadas por la parte contraria, las cuales la empresa califica como carentes de fundamento y desproporcionadas.

Frisby Colombia anunció que buscará recuperar el poder de la marca en Europa - crédito Frisby Colombia

La compañía prepara su defensa jurídica y mantiene la confianza en que los tribunales españoles reconocerán la falta de base de las actuaciones emprendidas en su contra.

Tutela contra Paloma Valencia

Al mismo tiempo de la disputa ante la Euipo, la compañía inició una acción de tutela constitucional en Colombia contra la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, a raíz de declaraciones públicas que considera difamatorias y lesivas para su reputación.

Frisby España sostiene que las afirmaciones difundidas por la senadora afectaron de manera muy grave la imagen de la empresa y de sus representantes. De paso, reiteró su confianza en la justicia colombiana para la protección de sus derechos fundamentales.

Con la vista puesta en los próximos pasos legales y en la consolidación de su proyecto empresarial, Frisby España mantiene su convicción de que los tribunales españoles sabrán valorar la solidez de sus argumentos y la realidad de su actividad en el mercado, en un escenario donde la atención internacional sobre la marca ha aumentado tras su llegada a Europa.

Paloma Valencia, senadora, aseguró que "Frisby es un orgullo nacional. Que lo copien es grave, pero que lo roben es infame. Todos a apoyar comiéndonos este delicioso pollo" crédito palomavalencial/Instagram

Expansión empresarial

Mientras tanto, la empresa continúa avanzando en su plan de expansión en el mercado español. Frisby España ha anunciado la obtención de cinco licencias de restauración en el país, correspondientes a dos establecimientos en Madrid, uno en Barcelona, uno en Sevilla y uno en Málaga.

“La obtención de estas licencias representa un paso estratégico en la materialización de nuestra visión: convertir a Frisby en una referencia nacional del pollo apanado premium, accesible y moderno. Avanzamos según el calendario previsto y ya preparamos las aperturas de nuestros primeros puntos de venta”, declaró el portavoz de la compañía, Charles Dupont. Las primeras inauguraciones están previstas para diciembre de 2025 en Madrid, seguidas por Barcelona a comienzos de 2026, con la intención de extenderse progresivamente al resto del territorio nacional.

Frisby España desarrolla la marca FRISBY® de forma independiente en Europa, con el objetivo de posicionarse como referente en el segmento de pollo apanado en el mercado español y europeo. La empresa apuesta por una red de restaurantes urbanos y dark kitchens orientadas al servicio de entrega a domicilio, consolidando su presencia en las principales ciudades del país.