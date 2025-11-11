Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd y Calibre 50 encabezan la programación de la 69.ª Feria de Manizales - crédito cortesía

La capital de Caldas ya se prepara para recibir una de las celebraciones más esperadas del país: la Feria de Manizales, que en 2026 llega a su edición número 69.

Del 3 al 11 de enero, la ciudad se llenará de música, color, cultura y tradición en una programación que promete cautivar a locales y turistas por igual.

Organizada por la Alcaldía de Manizales y la Promotora de Eventos y Turismo, esta fiesta —reconocida como una de las más importantes de América Latina— contará con una variada agenda artística, cultural y deportiva que rendirá homenaje a la identidad cafetera y al espíritu alegre de los manizaleños, según revelaron en el lanzamiento de la feria organizado el jueves 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

Sebastián Yatra abrirá la Feria con un gran concierto

De acuerdo con la información publicada por los organizadores y el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el Pregón de la Feria, que marca el inicio oficial de las festividades, se llevará a cabo el lunes 5 de enero de 2026 en la icónica Plaza de Bolívar y allí, Sebastián Yatra será el encargado de encender los ánimos con un espectáculo gratuito que se espera reúna a miles de asistentes.

Sebastián Yatra encenderá la 69.ª Feria de Manizales con un concierto gratuito en la Plaza de Bolívar - crédito cortesía

El escenario central de la ciudad ofrecerá conciertos sin costo todas las noches, con artistas de diversos géneros que incluyen a Fruko y sus Tesos, Andy Rivera, Alzate, Dálmata, Jhonny Rivera, Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro, en lo que promete ser una verdadera fiesta musical.

El súper concierto será de talla internacional

Durante el evento de lanzamiento, se conoció que uno de los eventos más esperados de la 69.ª edición será el súper concierto, el cual está programado para el 10 de enero en el estadio Palogrande.

Este show, producido por Páramo Presenta, reunirá en un mismo escenario a figuras de la música como Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton, ofreciendo una mezcla de vallenato, pop, música regional mexicana y urbano.

Carlos Vives, Silvestre Dangond y Blessd lideran el Súper Concierto de la Feria de Manizales 2026 - crédito cortesía

Detalles sobre el Reinado Internacional del café

La Feria de Manizales también es sinónimo de elegancia y tradición con el Reinado Internacional del Café, que en esta edición contará con 24 candidatas provenientes de América, Europa y Asia.

Las participantes desfilarán en eventos culturales y turísticos que exaltan la diversidad y el encanto de sus países.

Como es costumbre, los desfiles tradicionales llenarán de vida las calles principales y entre los más destacados se encuentran el Desfile de Naciones, las Carretas del Rocío y la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza La Macarena, todos símbolos del folclor y la creatividad manizaleña, según enfatizaron en el lanzamiento.

Además, la Feria Artesanal Internacional en Expoferias reunirá a expositores de los cinco continentes, mientras que espacios como el Parque Ernesto Gutiérrez y la Media Torta de Chipre ofrecerán presentaciones culturales y musicales para todos los gustos.

Pero eso no es todo, ya que también hay agenda deportiva, la cual incluirá torneos de fútbol femenino, competencias de BMX, circuitos ciclísticos, válidas de velocidad, el torneo internacional de billar a tres bandas, el campeonato nacional de fútbol de salón y la tradicional carrera de carritos de balineras, uno de los eventos más queridos por los asistentes.

La Feria de Manizales celebra su edición 69 - crédito cortesía

Con una expectativa de más de 1.8 millones de asistentes, de los cuales 380 mil serán visitantes, la Feria proyecta una derrama económica superior a los 440 mil millones de pesos. Este impacto fortalecerá los sectores hotelero, gastronómico y comercial, consolidando a Manizales como uno de los principales destinos turísticos de Colombia durante la temporada de inicio de año.

La 69.ª Feria de Manizales promete ser una experiencia inolvidable, donde la música, la tradición y la hospitalidad se unen para celebrar el orgullo de una ciudad que, año tras año, confirma por qué es reconocida como la mejor feria de América.