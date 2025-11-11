Colombia

Armando Benedetti explotó contra la Procuraduría ante indagación por llamar ‘loca y delincuente’ a Cristina Lombana: “Una clara extralimitación”

El ministro del Interior, lejos de arrepentirse por sus declaraciones, arremetió contra la magistrada

Armando Benedetti explotó contra la Procuraduría ante indagación por llamar ‘loca y delincuente’ a Cristina Lombana - crédito Colprensa

Las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana desencadenaron una respuesta inmediata de la Procuraduría General de la Nación, que inició una indagación para determinar si el funcionario vulneró normas disciplinarias al calificar a la jueza de “loca y delincuente” durante un procedimiento judicial en su residencia de Puerto Colombia, Atlántico.

En reacción al anuncio de la entidad, el jefe de cartera envió un duro mensaje al procurador General, Gregorio Eljach, señalando que sus acciones son evaluadas de manera diferente, puesto que en los casos en su contra se toman acciones con celeridad, mientras que, a su juicio, con otros funcionarios las investigaciones se estancan.

El ministro del Interior, lejos de arrepentirse por sus declaraciones, arremetió contra la magistrada - crédito @AABenedetti/X

“Señor Procurador, en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia? @PGN_COL”, escribió en su cuenta de X.

El origen del episodio entre Benedetti y Cristina Lombana

El episodio se registró cuando la magistrada Lombana, acompañada de agentes del CTI, realizó un allanamiento en la vivienda de Benedetti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El ministro, quien es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó la legalidad de la diligencia y denunció que sus derechos como ciudadano habrían sido vulnerados durante el operativo.

Armando Benedetti notificó que la magistrada Lombana estuvo en el procedimiento - crédito @AABenedetti

En un mensaje publicado en la misma plataforma digital, Benedetti solicitó garantías a los magistrados de la Corte Suprema, expresando: “Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que me garanticen mis derechos, porque yo hoy no he podido acceder al derecho a la justicia. Confío en la Corte Suprema, como siempre lo he hecho. Yo denuncié a la Lombana; me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills, porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación”.

Previo a este mensaje, el ministro del Interior difundió un video y ofreció declaraciones en las que reiteró los calificativos de “loca” y “delincuente” hacia la magistrada, lo que motivó la apertura de la indagación preliminar por parte del máximo organismo del Ministerio Público. Distintos juristas advirtieron que las expresiones de Benedetti podrían acarrear no solo consecuencias disciplinarias, sino también penales.

El rechazo a los ataques de Benedetti a la magistrada Lombana

Andrés Forero cuestionó palabras de Armando Benedetti a la magistrada Lombana - crédito @AForeroM/X

Las declaraciones de Armando Benedetti generaron respuestas inmediatas desde distintos sectores políticos. El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó los calificativos empleados por el ministro del Interior hacia la magistrada, manifestando: “Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la @CorteSupremaJ”. Forero consideró que este episodio revela una “aversión” del oficialismo hacia el poder judicial y añadió: “No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les dé jueces de bolsillo”.

Daniel Briceño se pronunció y lanzó pulla al MinDefensa: "¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?" - crédito @Danielbricen/X

El concejal Daniel Briceño también intervino en la controversia a través de X, adoptando un tono irónico al referirse a la situación: “El ministro del Interior Armando Benedetti llama ‘demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”.

Por su parte, el dirigente político Enrique Gómez advirtió sobre las implicaciones institucionales de los señalamientos de Benedetti contra la magistrada Lombana. Gómez afirmó: “Atacar una decisión dentro de sus competencias desde el Ejecutivo irrespeta la separación de poderes” y alertó que el gobierno pone “en riesgo la integridad de la togada al tildarla de ‘delincuente’”.

Luis Carlos Reyes pidió la renuncia de Armando Benedetti - crédito @luiscrh/X

El economista y exministro Luis Carlos Reyes se sumó a las críticas en la misma red social, calificando a Benedetti de “presunto delincuente” y señalando: “El ataque del ministro a la magistrada Cristina Lombana es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad”. Reyes solicitó la renuncia inmediata del titular de la cartera.

