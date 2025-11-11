Colombia

Aranceles de carros y motos que establecería Petro afectarán a los colombianos: medida sería “improvisada” y “equivocada”

La controversia crece entre los principales gremios productivos del país, que advierten sobre riesgos para la inversión y el acceso de los consumidores

Guardar
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, insistió en que la falta de reglas claras y la inestabilidad jurídica “desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional” - crédito Fenalco

El anuncio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el aumento de aranceles a la importación de vehículos y motocicletas de combustión interna generó una fuerte controversia en Colombia. La propuesta fue duramente cuestionada por los principales gremios del sector, que advierten sobre sus posibles repercusiones en los precios, la inversión y el acceso de los consumidores.

El proyecto de decreto, presentado por la cartera que lidera Diana Morales, busca modificar los aranceles aplicados a los vehículos identificados en la subpartida 8703 —que abarca automóviles con motor de combustión interna— y a las motocicletas clasificadas en la subpartida 8711.

Según esta, el objetivo es “aumentar la diversificación y sofisticación de la matriz productiva colombiana, a través del fortalecimiento de las vocaciones productivas y de estándares de calidad”. La medida está dentro de la Política Nacional de Reindustrialización, que pretende reducir la dependencia del sector minero-energético y fomentar la producción local con capacidad exportadora.

En un país como Colombia.
En un país como Colombia. la moto y el carro son una necesidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De esta manera, el arancel para los vehículos de combustión interna se ubicaría en 40%, mientras que para las motocicletas impulsadas por diésel el gravamen sería del 35%. Dichas categorías incluyen automóviles de turismo, vehículos comerciales de pasajeros y motocicletas de diversas cilindradas, que constituyen la mayoría del parque automotor utilizado por los hogares colombianos y los trabajadores del país.

Críticas de los gremios

La reacción de los gremios no se hizo esperar. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, calificó la propuesta como “improvisada y equivocada”, y cuestionó la efectividad de este tipo de políticas. Recordó que “Colombia ha intentado mecanismos de protección arancelaria desde la década de 1950 para estimular la producción local. Los resultados demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional”.

Para el dirigente gremial, insistir en un modelo que ya ha mostrado ineficacia no ofrece garantías de éxito.

Por medio de un video, Cabal enfatizó la importancia de la estabilidad normativa para atraer capitales. “En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables”, apuntó. Señaló que ”medidas de este tipo generan incertidumbre, desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional. La inversión extranjera directa ha venido cayendo justamente por la falta de previsibilidad y la constante modificación de normas y cargas”.

El proyecto de decreto está
El proyecto de decreto está publicado para comentarios - crédito Ministerio de Comercio

El dirigente también advirtió sobre el impacto directo en los consumidores. “Esto podría traducirse en precios más altos y menor dinamismo en un sector que hasta ahora se está recuperando”, dijo. Según Fenalco, los vehículos y motocicletas de combustión interna siguen siendo los más accesibles para la mayoría de los colombianos, por lo que un aumento en los aranceles afectaría el acceso a estos bienes y podría frenar la recuperación del sector automotor.

Más caros son los chinos

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, resaltó que la medida tendrá efectos diferenciados según el país de origen de los vehículos importados. “Serán más caros los carros chinos e indios, países con los que no tenemos TLC’s. De Estados Unidos, Europa, Corea, México, Brasil no se afectan, pues tenemos vigentes los TLC’s que permiten ingreso con cero arancel”, explicó por medio de X.

De este modo, el aumento arancelario impactará principalmente a los automóviles provenientes de China e India, mientras que los vehículos importados de países con tratados de libre comercio vigentes quedarán exentos de la nueva carga impositiva.

Javier Díaz Molina, presidente de
Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, recordó que los TLC protegen el costo de los vehículos - crédito @JavierDiazMo/X

Datos de mercado

El contexto sectorial refuerza la relevancia de la discusión. Según datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Aconauto) y el Ministerio de Comercio, el mercado de vehículos comerciales de pasajeros muestra una tendencia al alza. En octubre de 2025 se vendieron 244 unidades, un 41% más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, las ventas alcanzaron 1.836 unidades, frente a 1.391 en el mismo periodo de 2024.

A su vez, el segmento de motocicletas experimentó un crecimiento notable: entre enero y octubre de 2025 se comercializaron 899.095 unidades, lo que representa un incremento del 36,5% respecto al año anterior.

En cuanto a los países exportadores, Aconauto informó que Japón lidera las ventas hacia Colombia, con 64.050 vehículos importados hasta octubre de 2025, seguido de Corea del Sur (36.009 unidades) y Francia (29.817 unidades). El presidente de Aconauto, Pedro Nel Quijano, precisó que, según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en Colombia existen 141 marcas de automotores registradas provenientes de 12 países, aunque 21 de ellas no han realizado importaciones en 2025.

Temas Relacionados

Aranceles a vehículos en ColombiaCarros ColombiaMotos ColombiaComercioColombia-EconomíaColombia-Noticias

