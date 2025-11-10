Colombia

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

La artista se presentará el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, en un espectáculo único que combinará sus éxitos con clásicos de la cumbia y el porro

La reconocida cantante colombiana Juliana Velásquez, también conocida como ‘Juliana la Colombiana’, celebrará su cumpleaños de manera especial el 22 de febrero de 2026, y lo hará con un evento que marcará la última noche de la pista en la capital, en el emblemático Movistar Arena. Esta cita promete ser un homenaje tanto a su trayectoria como a la música tropical colombiana.

De acuerdo con el cartel promocional del espectáculo, la Orquesta Lucho Bermúdez, fundada por el legendario músico que popularizó la cumbia y el porro en Colombia, será la invitada de honor.

La participación de la orquesta convierte al evento en un homenaje a la música tradicional del país, donde los asistentes podrán disfrutar de ritmos que han trascendido generaciones y fronteras.

La cantante anunció el evento en sus redes sociales con entusiasmo:

“Volvemos al Movistar pipolcita. El 22 de Febrero (mi cumpleaños) será La última noche de la pista, junto a la maravillosa orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Una noche para bailar, llorar, cantar y despedir juntos este capítulo que marcó nuestras vidas. Porque hay proyectos que transforman, que dejan huella, y este… fue uno de ellos"

Juliana –la Colombiana– celebra su cumpleaños en una noche única en Bogotá, acompañada por la legendaria Orquesta Lucho Bermúdez, con un espectáculo lleno de música tropical y emociones. - crédito @julianaaa/Instagram

La publicación refleja la emoción de la artista por despedir un ciclo significativo, combinando su repertorio con los clásicos de la música tropical, en un montaje especialmente diseñado para esta única noche.

Entradas y precios: acceso para todos los fanáticos

La venta de boletos ya está disponible en TuBoleta, con precios que van desde $179.000 hasta $369.000, dependiendo de la ubicación dentro del Movistar Arena. Se espera la asistencia de más de 7.000 personas, que disfrutarán de una producción cuidadosamente preparada para ofrecer una experiencia inolvidable.

Precios por ubicación y aforo:

  • Platea (102): $369.000 + $65.900 – 480 asistentes
  • Tribuna Fan Sur: $369.000 + $65.900 – 155 asistentes
  • Platea (101 & 103): $299.000 + $53.400 – 1.052 asistentes
  • Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218): $269.000 + $48.100 – 2.540 asistentes
  • Piso 2 (207 - 213): $199.000 + $35.600 – 1.107 asistentes
  • Platea (104 - 106): $179.000 + $32.000 – 748 asistentes
boletos desde $179.000 + servicio, con capacidad para más de 7.000 asistentes en el Movistar Arena. - crédito Tuboleta

La última noche de la pista: un homenaje a la cumbia

El evento no solo celebra el cumpleaños de Juliana, sino que también sirve como despedida de la pista de baile en Bogotá, un lugar que ha sido escenario de numerosos artistas y espectáculos memorables. Como ella misma asegura:

“Una noche para celebrar, honrar nuestra historia y recordar que la pista siempre nos espera.”

La cumbia, considerada el regalo musical de Colombia para el mundo, será protagonista. Originaria de El Carmen de Bolívar, esta música combina gaitas, tambores y trompetas, y ha cruzado generaciones para contar historias que aún hoy invitan a bailar y celebrar.

Juliana Velásquez: una artista en ascenso

Juliana no es ajena a los grandes escenarios. En su concierto anterior, se convirtió en la primera artista bogotana en agotar la boletería del Movistar Arena, demostrando su capacidad para llenar los espacios más importantes del país. La intérprete, ganadora del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en 2021, ha sabido fusionar géneros como pop, balada, cumbia, salsa y porro, conquistando tanto al público joven como a los amantes de la música tradicional colombiana.

Durante ese evento, Juliana estuvo acompañada por invitados de lujo, como Grupo Niche, Esteban Rojas y Las Villa, quienes sumaron energía y variedad a la velada, consolidando su reputación como una artista versátil y colaborativa.

La cantante se presentará en el Movistar Arena el próximo 22 de febrero. - crédito Colprensa

Un evento para el recuerdo

La combinación de talento, historia y emoción hará de esta celebración un evento inolvidable. Juliana invita a sus seguidores a bailar, cantar y llorar, recordando juntos un capítulo que marcó sus vidas y dejando claro que la música colombiana siempre encuentra la manera de unir generaciones.

