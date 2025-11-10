Colombia

Identificaron al taxista que, borracho, atropelló a un grupo de niños en Bogotá: familiares aseguran que podría quedar en libertad

La comunidad y allegados de los afectados reclaman acciones contundentes de las autoridades luego de conocer que el conductor podría quedar libre pese a la gravedad de las lesiones causadas

El hombre fue identificado como
El hombre fue identificado como José Eduardo Chalá Franco

Sigue la consternación en Bogotá luego de que un conductor de taxi, posiblemente en estado de alicoramiento, atropelló a once personas, entre ellas, cuatro menores de edad, que circulaban por una vía del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur oriente de Bogotá.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en la noche del sábado 8 de noviembre, cuando el vehículo, identificado con las placas VDW626, avanzó a gran velocidad por la zona.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que seis personas, incluidos cuatro menores de 4 meses, 7, 12 y 15 años, intentaban cruzar la vía antes de ser violentamente embestidos por el taxi, que perdió el control y se desvió de su trayectoria.

Este nuevo video circula a través de las redes sociales mostrando otra perspectiva del siniestro vial

El recorrido terminó cuando el automóvil impactó contra una vivienda, pero antes pasó por la zona peatonal, donde se encontraban más personas y varias motocicletas estacionadas en el andén.

Las autoridades revelaron que el conductor del taxi fue identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años de edad, y que fue capturado en flagrancia tras el siniestro vial, luego de que, según el reporte oficial de la Policía de Tránsito de Bogotá, fuera sometido a una prueba de alcoholemia, que registró grado dos de embriaguez.

Conductor podría quedar libre

Aunque las autoridades mencionaron que el hombre sería llevado ante las autoridades competentes para que responda por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio con agravantes, la familia de los niños afectados sostiene que el conductor podría quedar en libertad en menos de 36 horas.

Según la explicación de la familia, la Fiscalía ha considerado insuficiente el video que muestra el momento en que el vehículo arrolla a las víctimas, por lo que solicitó pruebas adicionales sobre el estado de salud de los menores para poder avanzar en la imputación de cargos más graves, lo que podría alertar sobre la eventual salida del implicado.

- crédito redes sociales
- crédito redes sociales

Juana Torres, prima de los niños atropellados, expresó su molestia ante la falta de empatía que, según ella, tienen las autoridades sobre su caso.

“Recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista que provocó esta calamidad, esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales”, indicó la mujer en declaraciones a los medios de comunicación.

Torres manifestó que la familia permanece a la espera de un milagro en las afueras del Hospital Santa Clara, donde los menores continúan internados.

“Estamos afuera de un hospital esperando también un milagro de nuestros familiares. En mis niños, lo que es Estefanía es la que terminó con muerte cerebral; sin embargo, anoche (9 de noviembre) dio algunos avisos de que pronto podría recuperar actividad cerebral, entonces estamos esperando un milagro. Martín también sufrió un golpe demasiado fuerte, nos dieron 72 horas para que tengan una reacción; si no, lamentablemente los van a desconectar”, declaró.

Agente de seguros asesorando a
Agente de seguros asesorando a cliente sobre póliza de automóviles tras accidente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido en el sector por sus ‘borracheras’

De otro lado, Torres manifestó que esta no había sido la primera vez en la que Chalá Franco había conducido bajo los efectos del alcohol y aseguró que es reconocido en el sector por sus constantes episodios relacionados con el consumo de la bebida.

Este señor, José Eduardo Chala, reside en el barrio, lleva más de cinco años tomando alcohol todos los días y manejando taxi. Es una persona que realmente lo conoce la comunidad, y por eso pido que no tomen acción por mano propia”, dijo.

Sumado a ello, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, citado por el portal digital Chica Noticias, detalló que Chala cuenta con varios comparendos vigentes por razones similares al accidente.

Incluso, El Tiempo reveló que el sujeto ya había enfrentado procesos sancionatorios por infracciones previas, entre ellos, una multa por exceso de velocidad.

El Ministerio de Transporte regula
El Ministerio de Transporte regula la instalación de puestos de control de velocidad - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la entidad distrital, en lo que va del 2025 se han registrado más de 1.200 accidentes de tránsito relacionados con el consumo de licor, con un saldo de decenas de fallecidos y cientos de lesionados en Bogotá.

Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol y recordó que las sanciones por esta conducta incluyen la suspensión de la licencia, multas de hasta 45 millones de pesos y penas de cárcel en caso de víctimas fatales.

