Colombia reconoció su responsabilidad en el genocidio de la Unión Patriótica

Con una ceremonia en Santa Marta, el Estado pidió un perdón histórico por las muertes y desapariciones de los miembros de la UP, tras decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
- crédito Andrea Puentes/Presidencia

El 9 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizó un acto histórico en el que el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas del genocidio político que sufrió la Unión Patriótica (UP) durante las décadas de los 80 y 90.

Este evento, que tuvo lugar en Santa Marta (Atlántico) se centró en el cumplimiento de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra los militantes y líderes de la UP.

En la ceremonia, que se celebró durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea, se hizo un reconocimiento formal de la responsabilidad del Estado en las muertes, desapariciones y persecuciones políticas que se cobraron la vida de más de 6.000 personas que integraban y militaban en el partido político.

El presidente Gustavo Petro reconoce
El presidente Gustavo Petro reconoce la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP, que dejó miles de muertos, desaparecidos y perseguidos - crédito @MinAgricultura/X

Un acto de reconciliación: así se llevó a cabo

- @Minvivienda/X
- @Minvivienda/X

¿Qué ocurrió con la UP?: el genocidio que silenció a un partido político

El genocidio contra la UP —un partido político nacido en 1985 como resultado del proceso de paz entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur (1985)— se consolidó como una de las páginas más trágicas y olvidadas de la historia de Colombia.

Este partido, que surgió con la intención de dar voz a los excombatientes y fortalecer la democracia en el país, rápidamente se vio envuelto en una espiral de violencia y persecución que se extendió por más de una década.

El nacimiento del partido fue inicialmente una esperanza para la construcción de paz, ya que garantizaría a los firmantes del acuerdo la posibilidad de participar en la vida política del país sin miedo a represalias; sin embargo, con la llegada al poder de Virgilio Barco en 1986, la situación cambió drásticamente.

- crédito @AgenciaDefensaJ/X
- crédito @AgenciaDefensaJ/X

En lugar de protección, la UP fue blanco de una persecución sistemática que incluyó asesinatos, desplazamientos forzados, amenazas y hostigamientos. La violencia no solo afectó a los líderes del partido, sino a sus bases, lo que provocó un saldo de miles de víctimas.

Según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se documentaron al menos 5.733 víctimas de este genocidio, mientras que otras organizaciones como la Corporación Reiniciar, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos elevan la cifra a más de 6.000.

Entre las víctimas se encuentran 5 congresistas, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y 8 exalcaldes, todos ellos comprometidos política con la UP.

- crédito Progressive international/Sitio web
- crédito Progressive international/Sitio web

En 2019, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP; la Corte reconoció que, aunque varios de los ataques fueron perpetrados por actores paramilitares, también hubo una participación activa de agentes del Estado, ya sea directamente o mediante su tolerancia y aquiescencia frente a los hechos.

La Corte señaló que las autoridades nacionales desoyeron las alertas sobre los riesgos a los que se enfrentaban los militantes de la UP, lo que contribuyó al genocidio.

