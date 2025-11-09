Vicky Dávila contesta a advertencia de Gustavo Petro a Donald Trump y Marco Rubio: “Qué amenaza tan ridícula”

El presidente colombiano utilizó un mensaje cargado de simbolismo ancestral para dirigirse a autoridades de Estados Unidos, mientras Vicky Dávila desestimó la amenaza y pidió mayor enfoque en combatir el crimen organizado - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

Las tensiones diplomáticas volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien reaccionó con dureza ante las operaciones recientes de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico relacionadas con el narcotráfico. En un mensaje directo a Donald Trump, actual presidente estadounidense, Petro lanzó una advertencia cargada de simbolismo ancestral: “Como reza la tradición, el jaguar responderá si el águila dorada osa desafiar al cóndor”.

La reacción de Victoria Eugenia Dávila Hoyos conocida como Vicky Dávila, periodista y precandidata a la presidencia, no tardó en llegar tras la advertencia lanzada por Gustavo Petro a Donald Trump y Marco Rubio. Cuestionando tanto el tono como el fondo del mensaje de Petro, Dávila calificó la advertencia de insólita al afirmar: “Qué amenaza tan ridícula”.

El presidente Gustavo Petro aprovechó su exposición en la III Cumbre Social de los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo lugar en Santa Marta mientras se desarrollaba la antesala de la IV Cumbre de Celac y la UE, para referirse al vínculo con Estados Unidos. Según sus propias palabras, “aún se puede hablar” con el gobierno norteamericano, aunque remarcó que esa conversación solo tendría sentido si se da “de tú a tú, entre iguales y sin arrodillarse”.

El jefe de Estado subrayó de nuevo su advertencia: “No despierten al jaguar”. Luego, dirigió su mensaje directamente hacia Marco Rubio, secretario de Estado, y el expresidente Trump, recordándoles: “Cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, se están metiendo con la patria de Bolívar”.

Ante el pronunciamiento de Gustavo Petro, la periodista y precandidata Vicky Dávila expresó su molestia y escepticismo sobre la advertencia lanzada a Donald Trump y Marco Rubio.

Dávila ironizó sobre el alcance de las palabras del presidente y cuestionó la efectividad de su gestión frente al problema del narcotráfico, sugiriendo que sus prioridades deberían estar enfocadas en combatir ese delito y no en generar confrontaciones internacionales.

“Qué amenaza tan ridícula, Petro, Trump y Rubio deben estar ‘temblando’ del susto. Por qué mejor no combate el narcotráfico, en lugar de beneficiar narcos. Eso es lo que usted debe hacer ya que aquí estamos en manos del terrorismo de la cocaína”, contestó la periodista en un mensaje en su cuenta de la red social X con respecto a las declaraciones del presidente de la República.

Algunas personas en redes sociales respaldaron la postura crítica de Vicky Dávila frente a las declaraciones de Gustavo Petro. Entre quienes manifestaron su acuerdo se encuentra el usuario @Frankzm, quien cuestionó la capacidad del gobierno para enfrentar el narcotráfico y puso en duda su legitimidad con un comentario irónico.

“Lo único que tiembla en Colombia es la credibilidad del gobierno. Menos discursos y más acción contra el narcotráfico… aunque ya todos sabemos de qué lado están”, escribió el usuario de X en la publicación de Vicky Dávila.

Durante su intervención, el presidente resaltó que los recientes operativos de Estados Unidos han dejado más de setenta víctimas mortales, según él. “No hay ni un solo narcotraficante”, señaló Petro, quien describió a estas personas como “gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo”. Además, instó a recuperar la unidad de la Gran Colombia para “unir el sueño bolivariano de nuevo y ser poderosos”.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también propuso impulsar, desde la base social y sin depender de autorizaciones externas, la creación de comités constituyentes entre los países integrantes de la histórica Gran Colombia. “¿Por qué no organizamos, a través de las bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de la Constituyente entre los tres o cuatro países que formamos la Gran Colombia?”, preguntó el mandatario, agregando que esa iniciativa “podría ser también la solución a los actuales problemas internos”.