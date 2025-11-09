Colombia

Según tiktoker, así se reconocen los colombianos en Europa: están “con la olla debajo del brazo” en los lugares más insólitos

En el video se evidencia el ingenio colombiano de una familia que busca la manera de alimentarse mientras hace turismo en Alemania

Esta familia ha llamado la
Esta familia ha llamado la atención por transportar esta peculiar comida en Alemania - crédito @jorgemartinez0421 / TikTok

Una grabación hecha frente a la catedral de Colonia en Alemania, convertida en fenómeno viral, ha servido de espejo para que internautas debatan sobre la etiqueta, la economía y la identidad de los turistas en el extranjero.

En el registro audiovisual se observa a una familia colombiana caminando con aparente normalidad frente al imponente templo gótico, cuando de pronto la escena toma un giro inesperado: una de sus integrantes, coloca una olla metálica sobre sus piernas y sirve arroz chino, usando una cuchara de madera y un recipiente plástico como plato improvisado.

El entorno monumental y la acción cotidiana se contraponen generando sorpresa en quienes han visto el video, que ha superado los 28.000 me gusta en redes sociales.

Los turistas han hecho chiste de su propio método para no pasar hambre en Europa - crédito @jorgemartinez0421 / TikTok

La producción casera no solo llamó la atención por el lugar en que fue filmada, también por el acompañamiento musical: mientras los primeros segundos se desarrollan bajo la serenidad de A Man Without Love de Engelbert Humperdinck (tema popularizado gracias al personaje principal de la serie El caballero de la luna), de repente irrumpe el ritmo tropical con Loquito por ti de Pastor López, canción emblemática en varios países latinoamericanos.

Este abrupto cambio de melodía refuerza la espontaneidad y el carácter drástico en el cambio de la escena, tal como la serie a la que hacen referencia, aunque con el toque latino.

Diversos usuarios han respondido al video con opiniones encontradas. Algunos destacan el ingenio y la alegría de aquellos que logran “llevar un pedazo de Colombia” allí donde van, celebrando gestos que cargan de identidad los lugares menos esperados.

En cambio, hay quienes consideran inapropiado comer al aire libre justo frente a una estructura religiosa de tal magnitud, percibiendo el acto como una falta de respeto o una infracción a las normas no escritas del turismo internacional.

La catedral de Colonia de
La catedral de Colonia de estilo gótico, es una de las más importantes de Alemania y Europa - crédito Martin Falbisoner

La escena, aunque llamativa, ha suscitado también interrogantes prácticos. Entre las dudas que circularon en redes figura la logística con la que la familia consiguió instalarse con una olla cerca del emblemático conjunto arquitectónico, dado que la normativa del lugar restringe expresamente el ingreso de mochilas y bultos voluminosos tanto en el interior de la catedral como en sus espacios adyacentes.

Según los lineamientos disponibles en el sitio oficial del templo, “los alimentos y bebidas deben consumirse fuera de la catedral”. Esta disposición no prohíbe comer en la vía pública, puesto que las regulaciones alemanas no contienen vetos específicos contra el consumo de comida en la calle, pero sí insiste en preservar el orden y la limpieza en los alrededores de los espacios turísticos más visitados.

El episodio se ha insertado también en un debate mayor sobre las estrategias económicas de los viajeros, en particular de quienes desean optimizar sus recursos durante su estadía en Europa.

La alimentación figura como uno de los rubros de mayor impacto para quienes, como los ciudadanos colombianos, pueden ingresar a Alemania y a todo el espacio Schengen sin requerir visa, siempre y cuando no superen una estancia de noventa días en cualquier ciclo de seis meses y dispongan del respaldo económico suficiente para su permanencia.

Así se ve un tradicional
Así se ve un tradicional arroz chino hecho en Colombia, muy similar al de los turistas - crédito comedera.com

Ante este contexto, no resulta extraño que surjan estrategias para contener gastos, como la de llevar comida propia en excursiones y paseos urbanos.

Algunos usuarios han defendido la actitud de la familia, aduciendo que el precio elevado de los restaurantes turísticos obliga a los visitantes a agudizar el ingenio si pretenden recorrer Europa sin sobrepasar su presupuesto.

Otros comentarios, en cambio, han subrayado el potencial conflictivo de esa práctica, destacando que la exhibición de costumbres propias puede producir choques culturales o malentendidos, especialmente en escenarios tan cargados de simbolismo como una catedral.

