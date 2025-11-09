Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

MasterChef Celebrity Colombia: Patricia Grisales contó que no sería parte de otro reality - crédito cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Patricia Grisales de Masterchef Celebrity ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa que la consideraban como una de las participantes más fuertes dentro de la cocina más famosa del mundo.

La actriz, reconocida también por ser hermana de Amparo Grisales, compartió sus impresiones tras su salida del popular reality culinario, donde destacó los aprendizajes y emociones que le dejó la competencia.

Además de hablar de sus retos y lo que implicó para ella llegar hasta este punto dentro del formato gastronómico, Grisales abordó la posibilidad de participar en La casa de los famosos Colombia, dejando claro que no tiene interés en sumarse a ese formato.

Durante una entrevista en la emisora El Sol de Bogotá, Patricia Grisales relató cómo vivió su paso por Masterchef Celebrity. Explicó que su motivación principal no fue nunca buscar reconocimiento ni fama como sí ocurre dentro de otros formatos, sino cumplir metas personales.

“Yo me llevo amigos maravillosos, me llevo más conocimiento... pude cumplir un sueño, porque yo llegué allí con dos objetivos: aprender más de cocina, porque amo realmente la cocina, y cumplir un sueño que yo lo veía en televisión y yo decía: ¿Será que yo puedo?”, expresó la actriz.

Grisales destacó el valor de la experiencia, resaltando la gratitud y el cariño que siente por los tres chefs y por Claudia, la conductora del programa.

La exparticipante enfatizó que su paso por el reality representó un reto personal. Para ella, la oportunidad de estar en el programa significó abrazar un sueño y demostrar que, a pesar de las dificultades o la edad, era posible alcanzar sus objetivos.

“Era como un reto conmigo misma”, afirmó, al tiempo que recalcó la importancia de atreverse a cumplir sueños sin dejarse limitar por las circunstancias.

En cuanto a la posibilidad de integrarse a La casa de los famosos Colombia, Grisales fue contundente.

Ante la pregunta sobre si consideraría participar en la tercera temporada de este formato, respondió entre risas: “No creo”. Explicó que el contenido de ese programa no le resulta atractivo y que su objetivo nunca ha sido hacerse un nombre en el mundo del espectáculo.

“No es un contenido que a mí me llame la atención... yo siento que el objetivo de la casa de los famosos es volverse famosos”, señaló, dejando claro que esa motivación no coincide con sus intereses personales.

Tras su eliminación, Patricia Grisales recibió numerosas muestras de afecto, especialmente de niños que seguían su participación en el programa. Relató que le enviaron videos en los que expresaban tristeza por su salida, un gesto que calificó como “bellísimo”.

Para Grisales, la verdadera recompensa de su paso por el reality fue demostrar que los sueños pueden cumplirse, sin importar los obstáculos. Su mensaje, dirigido a quienes la han seguido, es el de atreverse a perseguir metas personales y celebrar los logros alcanzados, por pequeños o grandes que sean.

El error que la sacó de la competencia

El turno de Patricia Grisales llegó con una mezcla de expectativa y emoción. Su plato, aunque sencillo, fue elogiado por el emplatado. “Es el mejor que ha hecho en la competencia”, le reconoció Jorge Rausch, también señaló que la pasta presentaba una cocción ligeramente pasada, un detalle técnico que resultó determinante e imperdonable en la evaluación final.

Este pequeño error, en un contexto de alto nivel culinario, inclinó la balanza en su contra. La deliberación de los chefs fue especialmente reñida. Violeta fue la primera en recibir el pase al balcón, mientras que la decisión final se debatió entre Carolina y Patricia.

Patricia, visiblemente conmovida, compartió un mensaje de unión:“Lo bonito es que todas nos queremos mucho, no tenemos rivalidad; pareciera que no estuviéramos en una competencia”.