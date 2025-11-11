Patricia Grisales aclaró qué fue lo que realmente pasó con Valentina Taguado: “No aceptó mis sugerencias”

Patty se fue contra Valentina Taguado en tenso reto de en 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN

Un gesto interpretado como un golpe y un desacuerdo sobre el nivel de picante en una salsa encendieron la tensión entre Patricia Grisales y Valentina Taguado durante uno de los retos de cocina en Masterchef Celebrity, semanas antes de que la actriz resultara eliminada de la competencia.

La actriz, hermana de Amparo Grisales, compartió su versión de los hechos y aseguró que la polémica surgió por diferencias en la preparación de un plato, defendiendo que su intención nunca fue agredir a su compañera.

El incidente ocurrió en la cocina del programa, cuando Valentina Taguado, con experiencia en gastronomía mexicana, asumió la iniciativa en la elaboración de una salsa picante.

El chef Jorge Rausch cuestionó la manera en que estaban cocinando el lomo, lo que desató aún más las tenciones entre las dos famosas - crédito captura de pantalla Canal RCN

Grisales relató que no estuvo de acuerdo con la propuesta de su compañera, pues consideró que el nivel de picante debía moderarse para adaptarse al gusto de los invitados, quienes serían los encargados de evaluar el plato.

“Valentina no era la única que sabía de comida mexicana”, afirmó la actriz, haciendo hincapié en que sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta.

La tensión aumentó cuando ambas comenzaron a dar indicaciones opuestas, lo que generó confusión y un ambiente incómodo en el equipo.

Grisales explicó que Taguado tomó la capitanía sin que nadie se la otorgara y que, ante la falta de consenso, realizó tareas en contra de su voluntad. El desacuerdo se hizo más evidente durante la discusión sobre la cocción de la carne, donde cada una defendió su postura con firmeza.

Las famosas tuvieron un incómodo momento al inicio del reto - captura de pantalla Canal RCN / Instagram

En ese contexto, Grisales realizó un gesto que, según su testimonio, pretendía ser simbólico y sin mala intención. “Yo le hice así un gesto como niña terca y después de ahí ella ya después salió diciendo que yo le había pegado”, relató la actriz.

Añadió que el gesto fue acompañado de una comparación con su hija adolescente, buscando ilustrar lo que consideró un comportamiento obstinado por parte de Taguado. Según Grisales, tanto Raúl, otro miembro del equipo, como la propia Valentina, se rieron en ese momento.

No obstante, la situación cambió cuando Taguado interpretó el gesto como un golpe y expresó su molestia. Grisales sostuvo que, al percatarse de la incomodidad generada, ofreció disculpas tanto en el programa como en privado.

“Yo le pedí disculpas y se las pedí en el programa, se las pedí a ella personalmente y, y todo el tema”, aseguró, insistiendo en que para ella el asunto quedó resuelto en ese momento.

Valentina Taguado hizo dedicatoria a su abuela tras alzarse con la victoria en el más reciente reto de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

A pesar de haber pedido disculpas, Grisales manifestó que también se sintió afectada por la actitud de su compañera. Expresó que, más allá de los gestos, las palabras pueden resultar hirientes cuando disminuyen o restan credibilidad.

“Yo también me sentí maltratada, de verdad, porque a veces no es un gesto, a veces son las palabras, cuando te disminuyen, cuando te apocan, cuando te quitan credibilidad”, señaló, y agregó que sentía que sus aportes no eran valorados por la locutora radial.

Después del incidente, ambas volvieron a coincidir en un reto posterior, donde lograron trabajar juntas y avanzar en la competencia.

En esa ocasión, Taguado se encargó de preparar unos pastelitos de yuca que no resultaron como esperaba, pero Grisales optó por no hacer ningún reproche. El equipo consiguió la victoria y ambas avanzaron al top ocho del programa, dejando atrás el episodio polémico.

Patty perdió el reto y fue castigada con delantal negro - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Las reacciones del los oyentes con las declaraciones de Paty no tardaron en aparecer y algunos respaldaron su interacción: “Tiene toda la razón, a veces Valentina tiene unas salidas muy charras y minimiza el trabajo de los demás”; “tan bella Paty, ella habla bien de todos, aunque siempre estuvo en la mira de los demás”, “un corazón como el de Paty debió haber llegado a la final”, entre otros.