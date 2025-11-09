Colombia

Feid deja atrás el verde y habla de “renacimiento” mientras crecen las dudas sobre su relación con Karol G

El cantante colombiano mostró un nuevo look en redes sociales, mientras sus seguidores debaten el significado de esta transformación

El artista antioqueño participó de
El artista antioqueño participó de la gala de Los 40 en España, y sorprendió con su nueva imagen - crédito @Feid/Instagram

Desde hace varias semanas existe un rumor entre los usuarios de redes sociales que indica algo fuera de lo común entre Karol G y Feid. La pareja que dejó ver su relación al mundo a mediados de 2023, mientras la Bichota se encontraba inmersa en el Mañana será bonito World Tour, inicialmente interactuaba con regularidad en plataformas digitales y aprovechaba los espacios que permitían sus respectivas agendas para estar juntos.

Sin embargo, en el transcurso de octubre pasado esa dinámica parece haber cambiado, lo que llevó a que los seguidores de ambos artistas se pregunten si la pareja no habría decidido separarse.

Ambos cantantes guardan silencio al respecto, mientras cada uno sigue con sus actividades. Karol G sigue inmersa en las actividades promocionales de su LP Tropicoqueta, con el que se espera que salga de gira en 2026. Por su parte, el Ferxxo hace lo propio con FERXXO VOL X: Sagrado, que incluye colaboraciones con Ty Dolla Sign, Nidia Góngora y Wisin.

Recientemente, Feid estuvo en la gala de Los 40 España donde fue distinguido con un reconocimiento y asistió con un atuendo elegante, aunque optó por llevar gorra. Esta elección de vestuario hizo que los que siguieron la gala no advirtieran de inmediato el drástico cambio en su apariencia. Solo se hizo evidente cuando el cantante compartió algunas imagenes del evento, y en una de ellas se muestra que decidió raparse la cabeza por completo, dejando de lado el uso del color verde en su cabello que lo venía identificado en los años donde su carrera internacional despegó.

Feid presentó su nuevo look,
Feid presentó su nuevo look, completamente rapado, lo que generó preguntas entre sus seguidores - crédito @feid/Instagram

El reciente cambio de imagen ya comenzó a generar preguntas entre sus seguidores, quienes no tardaron en cuestionar si esta transformación no estaría relacionada con los rumores sobre su relación con Karol G.

Acompañando las imágenes, Feid escribió: “RENACIMIENTO. Encerrado hasta nuevo aviso. GRACIASSSSSS a los 40 España por este parche tan Increíble y al Maestro Lord Pijista por esos arreglos impecables”, según publicó en su cuenta de Instagram.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Miles de comentarios y “me gusta” inundaron la publicación, con mensajes de felicitación tanto por el galardón recibido como por su nueva imagen. Numerosos admiradores destacaron lo bien que luce con el cambio, mientras que otros manifestaron preferir su estilo anterior.

Entre las opiniones, surgieron menciones recurrentes a Karol G, alimentando las especulaciones sobre una posible ruptura entre ambos artistas. De hecho, la idea de un “renacimiento” expresada por Feid se tomó desde el lado de una supuesta ruptura con la Bichota, mientras otros defendieron que la relación sigue en pie y que el cambio podría ser el inicio de una nueva etapa promocional para el artista, quizás con nuevo material discográfico en camino.

Feid y Karol G obtuvieron nominaciones a los Grammy Awards 2026

La próxima ceremonia tendrá a
La próxima ceremonia tendrá a Karol G, Paola Jara, Feid y J Balvin compitiendo en categorías clave, consolidando la presencia nacional en la escena internacional y en una edición con alta diversidad musical - crédito Foto AP/Julio Cortez, archivo @karolg @paolajara @feid/ Instagram

Por lo pronto y más allá de rumores, ambos artistas celebran sus nominaciones a los Grammy Awards 2026, que se dieron a conocer esta semana. Karol G compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino con su LP Tropicoqueta,

Por su parte, Feid recibió nominación en la categoría a Mejor Álbum de Música Urbana por FERXXO VOL X: Sagrado, en la que compite con J Balvin, igualmente reconocido por Mixteip.

Cabe recordar que por Latinoamérica el artista con más nominaciones es Bad Bunny, con un total de seis nominaciones, que incluyen su presencia en las tres categorías principales: álbum, grabación y canción del año, un logro que lo coloca junto a Kendrick Lamar, Lady Gaga y Sabrina Carpenter como los únicos artistas con posibilidades de conquistar los máximos galardones de la noche.

